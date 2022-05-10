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Новини Війна
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Дві третини мешканців Києва повернулися до столиці, - Кличко

київ

Із 3,5 млн жителів Києва до столиці повернулося вже майже дві третини, твердить мер Віталій Кличко. При цьому в столиці продовжує діяти ряд обмежень.

Про це очільник міста сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До війни 3,5 млн киян перебували у нашому місті... Майже дві третини киян вже повернулися", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що в Києві досі діє комендантська година, залишається велика кількість блокпостів, досі існує імовірність обстрілу столиці, а в лісозоні передмістя розміновано ще не всі території, тож відвідувати їх не можна.

"Тобто є багато обмежень. І якщо вас не лякають ці обмеження, ви дійсно можете повертатися", - сказав Кличко.

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Він наголосив, що не може забороняти киянам повертатися до столиці, а може лише рекомендувати.

"Якщо ви маєте можливість бути в більш захищених місцях, там, де немає ризику для вашого життя і здоров'я, будь ласка, залишайтесь. І якщо є можливість, ми не будемо заперечувати повертатися сьогодні до своїх домівок", - сказав мер.

Автор: 

Київ (19672) Кличко Віталій (3527)


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вдома і стіни допомагають, навіть якщо у Київі, вдома, нема вікон (як у мене..).. і батька і мами..
кацапы, мы зла не помним - приходиться всё записывать, блдский вы народ, андрофаги
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10.05.2022 14:59 Відповісти
 
 