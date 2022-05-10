Дві третини мешканців Києва повернулися до столиці, - Кличко
Із 3,5 млн жителів Києва до столиці повернулося вже майже дві третини, твердить мер Віталій Кличко. При цьому в столиці продовжує діяти ряд обмежень.
Про це очільник міста сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До війни 3,5 млн киян перебували у нашому місті... Майже дві третини киян вже повернулися", - сказав Кличко.
Мер зазначив, що в Києві досі діє комендантська година, залишається велика кількість блокпостів, досі існує імовірність обстрілу столиці, а в лісозоні передмістя розміновано ще не всі території, тож відвідувати їх не можна.
"Тобто є багато обмежень. І якщо вас не лякають ці обмеження, ви дійсно можете повертатися", - сказав Кличко.
Він наголосив, що не може забороняти киянам повертатися до столиці, а може лише рекомендувати.
"Якщо ви маєте можливість бути в більш захищених місцях, там, де немає ризику для вашого життя і здоров'я, будь ласка, залишайтесь. І якщо є можливість, ми не будемо заперечувати повертатися сьогодні до своїх домівок", - сказав мер.
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кацапы, мы зла не помним - приходиться всё записывать, блдский вы народ, андрофаги