Дві третини мешканців Києва повернулися до столиці, - Кличко

Із 3,5 млн жителів Києва до столиці повернулося вже майже дві третини, твердить мер Віталій Кличко. При цьому в столиці продовжує діяти ряд обмежень.

Про це очільник міста сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До війни 3,5 млн киян перебували у нашому місті... Майже дві третини киян вже повернулися", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що в Києві досі діє комендантська година, залишається велика кількість блокпостів, досі існує імовірність обстрілу столиці, а в лісозоні передмістя розміновано ще не всі території, тож відвідувати їх не можна.

"Тобто є багато обмежень. І якщо вас не лякають ці обмеження, ви дійсно можете повертатися", - сказав Кличко.

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Він наголосив, що не може забороняти киянам повертатися до столиці, а може лише рекомендувати.

"Якщо ви маєте можливість бути в більш захищених місцях, там, де немає ризику для вашого життя і здоров'я, будь ласка, залишайтесь. І якщо є можливість, ми не будемо заперечувати повертатися сьогодні до своїх домівок", - сказав мер.