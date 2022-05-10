Венгрия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, - посол Ийдярто

Когда Европейский союз станет рассматривать вопросы членства Украины, Венгрия будет на стороне нашего государства.

Об этом посол Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто сказал в интервью "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

Он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.

"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его ", - сказал Ийдярто.

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Ранее Венгрия блокировала заседание комиссий Украина-НАТО. Официальный Будапешт не удовлетворен политикой в сфере языка и образования, которую Украина проводит в Закарпатье, где живут многие этнические венгры.