Венгрия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, - посол Ийдярто
Когда Европейский союз станет рассматривать вопросы членства Украины, Венгрия будет на стороне нашего государства.
Об этом посол Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто сказал в интервью "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.
Он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.
"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его ", - сказал Ийдярто.
Ранее Венгрия блокировала заседание комиссий Украина-НАТО. Официальный Будапешт не удовлетворен политикой в сфере языка и образования, которую Украина проводит в Закарпатье, где живут многие этнические венгры.
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Потом,потом- нам знакомо от ЯнеЛоха
Ви краще "палки в колеса" не ставте з ембарго.......****** йо**бані
На українських угорців їм начхати, вони мріють про Закарпаття, та інші території в сусідніх країнах
Таки собі ******-кацапи, свинособаки в мініатюрі😁
"Це наш історичний обов'язок... Приєднання до нього не обов'язково визначить майбутнє членство в ЄС. І воно не буде закрито для тих, хто його (Євросоюз - ДС) покинув", - натякнув він на Британію.
У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на пропозицію французького лідера в коментарі для Financial Time.
"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає тільки одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. І я вважаю, що це слід поважати".
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/makron-hoche-pidsunuti-ukrajini-alternativniy-soyuz-kuleba-vvazhaye-ce-obmanom-10052022-458991
******** - нуворіша включили?
РЕДАСТ ВИ ГНИДЫ!