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Венгрия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, - посол Ийдярто

ійдярто

Когда Европейский союз станет рассматривать вопросы членства Украины, Венгрия будет на стороне нашего государства.

Об этом посол Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто сказал в интервью "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

Он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.

"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его ", - сказал Ийдярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Еврокомиссии лично едет убеждать Орбана относительно нефтяного эмбарго

Ранее Венгрия блокировала заседание комиссий Украина-НАТО. Официальный Будапешт не удовлетворен политикой в сфере языка и образования, которую Украина проводит в Закарпатье, где живут многие этнические венгры.

Венгрия (2002) посол (1807) членство в ЕС (1059)


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Топ комментарии
+30
Видно хорошенька фон дер Ляєнко відстрапонила уЙоббіків
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10.05.2022 14:31 Ответить
+13
він натякає, що через 10 років не буде ні пуйла ні орбано-сіярт обриганих
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10.05.2022 14:22 Ответить
+11
нехай не свистить це брехло.
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10.05.2022 14:18 Ответить
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нехай не свистить це брехло.
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10.05.2022 14:18 Ответить
він натякає, що через 10 років не буде ні пуйла ні орбано-сіярт обриганих
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10.05.2022 14:22 Ответить
Видно хорошенька фон дер Ляєнко відстрапонила уЙоббіків
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10.05.2022 14:31 Ответить
Причем без смазки и предварительных ласк
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10.05.2022 14:43 Ответить
Мені, до речі, сподобалось, як вона після відвідин Бучі, сказала: "Тепер я розумію, чому Ви називаєте їх Орками"!
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10.05.2022 17:11 Ответить
шкода що такою ціною до інших доходить розуміння.
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10.05.2022 18:15 Ответить
А ця фрау дер-фон дійсно нічого так. MILF'а ще та
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10.05.2022 21:45 Ответить
часто так буває, що посол, живучи постійно за межами своєї країни, має інший світогляд, ніж той, який диктує влада. так що після таких заяв пан посол може і позбутись посади
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10.05.2022 14:41 Ответить
бреше як кацап. Тільки вчора Засрайто казав зовсім інше.
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10.05.2022 14:20 Ответить
Про НАТО і нафту хай скаже.
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10.05.2022 14:22 Ответить
Тю...
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10.05.2022 14:23 Ответить
Шось в лісі вмре або сдохне
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10.05.2022 14:25 Ответить
Отсрочка на 10 лет? Хитрожопая подстилка кацапов.
Потом,потом- нам знакомо от ЯнеЛоха
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10.05.2022 14:25 Ответить
Венгрия надеется, что так проще будет законодательно оформить и защитить свою пятую колонну у нас на Закарпатье.
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10.05.2022 14:30 Ответить
Та ми і без вас(Угорщина) будемо в ЄС

Ви краще "палки в колеса" не ставте з ембарго.......****** йо**бані
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10.05.2022 14:31 Ответить
Мадяры начинают осознавать что Путин труп. Дело времени.
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10.05.2022 14:33 Ответить
шо..то? завтра піду в ліс..щось здохло
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10.05.2022 14:38 Ответить
Похоже, он прошёл курс дедебилизации.
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10.05.2022 14:40 Ответить
Дерусифікації.
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10.05.2022 14:59 Ответить
А угорці начебто ніколи й не були проти. Вони погрожують за НАТО і енергоносії. Вони з першого дня казали, що бачать Україну в ЄС. Підозрюю, що це заради українських угорців.
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10.05.2022 14:40 Ответить
Як скаже ********** - так угорці і зроблять
На українських угорців їм начхати, вони мріють про Закарпаття, та інші території в сусідніх країнах
Таки собі ******-кацапи, свинособаки в мініатюрі😁
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10.05.2022 15:10 Ответить
Щось в лісі здохло.
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10.05.2022 14:42 Ответить
Яйця не залізні.
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10.05.2022 14:58 Ответить
Жабоїд хоче підсунути Україні "альтернативний союз": щоб не знижувати стандарти на вступ до рівня України, французький президент запропонував створити "європейську політичну спільноту", до якої країна приєдналася б до "європейського ядра цінностей".

"Це наш історичний обов'язок... Приєднання до нього не обов'язково визначить майбутнє членство в ЄС. І воно не буде закрито для тих, хто його (Євросоюз - ДС) покинув", - натякнув він на Британію.

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на пропозицію французького лідера в коментарі для Financial Time.

"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає тільки одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. І я вважаю, що це слід поважати".

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/makron-hoche-pidsunuti-ukrajini-alternativniy-soyuz-kuleba-vvazhaye-ce-obmanom-10052022-458991
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10.05.2022 15:11 Ответить
Всю жизнь мечтал, чтоб меня цыганва одобряла
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10.05.2022 15:15 Ответить
"Потому что получили 3,14ды " (с)
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10.05.2022 15:30 Ответить
А кто пенделя дав? Чого це вони стали за нас?
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10.05.2022 15:32 Ответить
Попередили що грошей не дадуть! У них всі працездатні розбіглися по Європі і залишилися лише бюджетники і пенсіонери А жить за щось треба!
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10.05.2022 15:42 Ответить
Мадярська влада "крутить сракою" - хочуть не позбутись фінансових вливань ЄС (без яких не можуть триматься) і в той же час бояться що їх кацапи спалять за ті гроші які вони від них отримали Адже атомна електростанція Росією до цих пір не побудована! А те що їх президент пішов з посади свідчить про одне - він не побажав приймать участь у цих "скачках на дроті"
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10.05.2022 15:39 Ответить
Слава Збройним Силам України! Вони не тільки гідно воюють, но промивають декому мізки.
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10.05.2022 15:57 Ответить
Немає ніякої віри мадьярам- кацаським холуям.
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10.05.2022 16:19 Ответить
Їм паспорти простіше буде роздавати. Теж не вірю їм зовсім. Тільки якісь шкурні інтереси. Як не як, більшість з них проросійські, це показали їхні вибори.
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10.05.2022 17:00 Ответить
Так а чому зараз не підтримує, Іштван Ійдярто?
******** - нуворіша включили?
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10.05.2022 18:07 Ответить
Як казало *****:" поддержите или поддерживаете, говорите прямо!"
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10.05.2022 18:30 Ответить
угорщина вы лохи и проститутки нет что б помогать Украинскому народу Закарпаття вам Украина никогда никогда не НЕ
РЕДАСТ ВИ ГНИДЫ!
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10.05.2022 19:21 Ответить
Політикани минуть, а народ залишиться. Нам потрібно мати дружні відносини з Угорцями, сусідами. А політикани нехай базікають. Нам своє робити.
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10.05.2022 20:32 Ответить
 
 