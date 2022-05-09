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Новости Санкции против России
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Президент Еврокомиссии лично едет убеждать Орбана относительно нефтяного эмбарго

ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью убедить его в отношении нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, о предстоящем визите сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда отправится в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", - написал Мамер.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.

They will discuss issues related to European security of energy supply.

— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022

Как сообщалось, Венгрия, очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

Сегодня, 9 мая, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии не изменилась, и она не поддержит санкционный пакет.

Венгрия (2002) Виктор Орбан (479) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+13
ви вже Путіна всі по черзі іздили умовляти, допомогло? Не хоче Орбан гоосувати, як усі члени ЕС - приймайте рішення без нього. Вже місяць мурижите з 6-м пакетом санкцій через сраних мадярів!
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09.05.2022 19:12 Ответить
+11
Включіть угорщину до пакету санкцій. Як спонсора тероризму. Подивимось як вони тоді заспівають.
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09.05.2022 19:18 Ответить
+9
Переконай, шановна! Або викиньте їх з Євросоюзу, хай йдуть в тайожний
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09.05.2022 19:14 Ответить
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ви вже Путіна всі по черзі іздили умовляти, допомогло? Не хоче Орбан гоосувати, як усі члени ЕС - приймайте рішення без нього. Вже місяць мурижите з 6-м пакетом санкцій через сраних мадярів!
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09.05.2022 19:12 Ответить
Не можливо лайно переконати не бути лайном-бо воно по своїй сутності лайно...
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09.05.2022 19:12 Ответить
Переконай, шановна! Або викиньте їх з Євросоюзу, хай йдуть в тайожний
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09.05.2022 19:14 Ответить
Орбан ватний орк
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09.05.2022 19:16 Ответить
Переубедит его только бабло, если дать больше, чем пуйло дает ему
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09.05.2022 19:17 Ответить
окрім бабла є ще кіздюлі. іноді це дешевше та ефективніше...
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09.05.2022 19:19 Ответить
Фу...Це так не по Європейськи.
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09.05.2022 19:33 Ответить
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09.05.2022 19:36 Ответить
Ще є компромат. Теж дієво. А на Орбана компромата має бути багато.
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09.05.2022 23:32 Ответить
Да господи ты боже, он упёрся из-за бабла путлера, похер ему на экономику Венгрии и влияние отсутствия кацапской нефти на эту экономику. Могу допустить, что сразу отказатся проблематично, но ему срок дали до конца 2023 года. Этого стопроцентно достаточно. Нефтяное эмбарго это тотальный удар по экономике рашки, вот шестерки и упираются
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09.05.2022 19:17 Ответить
Включіть угорщину до пакету санкцій. Як спонсора тероризму. Подивимось як вони тоді заспівають.
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09.05.2022 19:18 Ответить
Це нічого не дасть. Мадяри чомусь на боці раши. Я не можу пояснити чому. Орбан тільки рупор населення.
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09.05.2022 19:20 Ответить
Потому что куплены с потрохами плюс они хотят отжать у нас Закарпатье и путлер это им пообещал, без сомнений.
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09.05.2022 19:23 Ответить
Після Першої Світової у Угорщини "відібрали" майже 3\4 довоєнної территорії.

З тих пір вони завше були "ображені". Тому меседжі ***** про "відновлення справедливості" їм добре заходять.
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09.05.2022 19:25 Ответить
Мадяры хотят сильно торговаться. Им помощь из ЕС приостановили из-за коррупции (разворовывают). А путин им газ по 274 дол. и т.д.
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09.05.2022 21:31 Ответить
Та виженіть цих ідіотів та й все. А нас замість них візьміть. Оце для них буде найпереконливішим аргументом.
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09.05.2022 19:24 Ответить
Нафтопровід Дружба має бути зупинено санкціями, накладеними Україною.
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09.05.2022 19:31 Ответить
Вот это - здравая идея.
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09.05.2022 19:35 Ответить
Нафтопровод "Дружба" взагалі то приносить Україні величезне бабло.
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09.05.2022 20:26 Ответить
Дайте ему мешок срублей.
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09.05.2022 19:33 Ответить
А що там його переконувати: "не підтримаєш орбане санкцій проти раші, викинемо тебе з твоєю ватною мадярією з Євросоюзу і НАТО" та й уся розмова (швидко, доступно і зрозуміло). 😁
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09.05.2022 19:43 Ответить
А Украина продолжает газ и нефть в Венгрию качать?
Шо то я не пойму кто всрался
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09.05.2022 19:50 Ответить
По за зобов'язанням так, юридично. Ми ж не варвари. Позиція проруснявого орбана це одне, а потреби населення це інше. Домовленості на папері працюють, краще ніж пусте базікання ідіотів типу орбана.
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09.05.2022 19:59 Ответить
Україна - суверенна держава і може прийняти політичне рішення санціонувати Дружбу. Так само як і інші країни санкціонували багато своїх компаній, що призвело до розриву тисяч комерційних угод.
Краще, звичайно, щоб самі угорці ухвалили рішення відмовитися від російської нафти, але якщо ні то хай начуваються.
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09.05.2022 20:02 Ответить
А требовать от немцев от газа,нефти из Срацеи отказаться,это на каких потребителей рассчитано?
Санкции себе в убыток вводить.
Фирмы которые ушли с Гафностана,не
нарушили договоры?
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09.05.2022 20:14 Ответить
обнесіть цю помийку кордоном і поверніть до ссср-вони ******* гуляш з гів*на
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09.05.2022 19:55 Ответить
О, сподіваюся вона до нього не з кремом та камінцями для спа їде, а з банкою вазеліну, йоршиком та великим ділдо. По інакшому ж, не дійде до ватана.
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09.05.2022 19:56 Ответить
Последствия коррупции несут огромный геополитический вред не только своей стране и всегда заходят очень далеко. Кто хочет сегодня убедиться воочию, может посмотреть например Венгрию, Болгарию и др.
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09.05.2022 21:22 Ответить
Кращє б до нього Точку У послали.
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09.05.2022 21:37 Ответить
Пожар іде по-плану. Дайте собі спокій.
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09.05.2022 21:41 Ответить
 
 