Президент Еврокомиссии лично едет убеждать Орбана относительно нефтяного эмбарго
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью убедить его в отношении нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, о предстоящем визите сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда отправится в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", - написал Мамер.
President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022
They will discuss issues related to European security of energy supply.
Как сообщалось, Венгрия, очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.
Сегодня, 9 мая, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии не изменилась, и она не поддержит санкционный пакет.
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З тих пір вони завше були "ображені". Тому меседжі ***** про "відновлення справедливості" їм добре заходять.
Шо то я не пойму кто всрался
Краще, звичайно, щоб самі угорці ухвалили рішення відмовитися від російської нафти, але якщо ні то хай начуваються.
Санкции себе в убыток вводить.
Фирмы которые ушли с Гафностана,не
нарушили договоры?