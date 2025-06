Президент Еврокомиссии лично едет убеждать Орбана относительно нефтяного эмбарго

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью убедить его в отношении нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, о предстоящем визите сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда отправится в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", - написал Мамер.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.



They will discuss issues related to European security of energy supply.