Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушає до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про майбутній візит повідомив речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді вирушить до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обгворять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.



They will discuss issues related to European security of energy supply. — Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022

Як повідомлялося, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

Сьогодні, 9 травня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що позиція Угорщини не змінилась і вона не підтримає санкційний пакет.