Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушає до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про майбутній візит повідомив речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.
"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді вирушить до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обгворять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.
President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022
They will discuss issues related to European security of energy supply.
Як повідомлялося, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.
Сьогодні, 9 травня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що позиція Угорщини не змінилась і вона не підтримає санкційний пакет.
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З тих пір вони завше були "ображені". Тому меседжі ***** про "відновлення справедливості" їм добре заходять.
Шо то я не пойму кто всрался
Краще, звичайно, щоб самі угорці ухвалили рішення відмовитися від російської нафти, але якщо ні то хай начуваються.
Санкции себе в убыток вводить.
Фирмы которые ушли с Гафностана,не
нарушили договоры?