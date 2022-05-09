УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10584 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 904 30

Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго

ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушає до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про майбутній візит повідомив речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді вирушить до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обгворять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.

They will discuss issues related to European security of energy supply.

— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022

Як повідомлялося, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

Сьогодні, 9 травня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що позиція Угорщини не змінилась і вона не підтримає санкційний пакет.

Автор: 

Угорщина (2337) Віктор Орбан (573) фон дер Ляєн Урсула (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
ви вже Путіна всі по черзі іздили умовляти, допомогло? Не хоче Орбан гоосувати, як усі члени ЕС - приймайте рішення без нього. Вже місяць мурижите з 6-м пакетом санкцій через сраних мадярів!
показати весь коментар
09.05.2022 19:12 Відповісти
+11
Включіть угорщину до пакету санкцій. Як спонсора тероризму. Подивимось як вони тоді заспівають.
показати весь коментар
09.05.2022 19:18 Відповісти
+9
Переконай, шановна! Або викиньте їх з Євросоюзу, хай йдуть в тайожний
показати весь коментар
09.05.2022 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви вже Путіна всі по черзі іздили умовляти, допомогло? Не хоче Орбан гоосувати, як усі члени ЕС - приймайте рішення без нього. Вже місяць мурижите з 6-м пакетом санкцій через сраних мадярів!
показати весь коментар
09.05.2022 19:12 Відповісти
Не можливо лайно переконати не бути лайном-бо воно по своїй сутності лайно...
показати весь коментар
09.05.2022 19:12 Відповісти
Переконай, шановна! Або викиньте їх з Євросоюзу, хай йдуть в тайожний
показати весь коментар
09.05.2022 19:14 Відповісти
Орбан ватний орк
показати весь коментар
09.05.2022 19:16 Відповісти
Переубедит его только бабло, если дать больше, чем пуйло дает ему
показати весь коментар
09.05.2022 19:17 Відповісти
окрім бабла є ще кіздюлі. іноді це дешевше та ефективніше...
показати весь коментар
09.05.2022 19:19 Відповісти
Фу...Це так не по Європейськи.
показати весь коментар
09.05.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 19:36 Відповісти
Ще є компромат. Теж дієво. А на Орбана компромата має бути багато.
показати весь коментар
09.05.2022 23:32 Відповісти
Да господи ты боже, он упёрся из-за бабла путлера, похер ему на экономику Венгрии и влияние отсутствия кацапской нефти на эту экономику. Могу допустить, что сразу отказатся проблематично, но ему срок дали до конца 2023 года. Этого стопроцентно достаточно. Нефтяное эмбарго это тотальный удар по экономике рашки, вот шестерки и упираются
показати весь коментар
09.05.2022 19:17 Відповісти
Включіть угорщину до пакету санкцій. Як спонсора тероризму. Подивимось як вони тоді заспівають.
показати весь коментар
09.05.2022 19:18 Відповісти
Це нічого не дасть. Мадяри чомусь на боці раши. Я не можу пояснити чому. Орбан тільки рупор населення.
показати весь коментар
09.05.2022 19:20 Відповісти
Потому что куплены с потрохами плюс они хотят отжать у нас Закарпатье и путлер это им пообещал, без сомнений.
показати весь коментар
09.05.2022 19:23 Відповісти
Після Першої Світової у Угорщини "відібрали" майже 3\4 довоєнної территорії.

З тих пір вони завше були "ображені". Тому меседжі ***** про "відновлення справедливості" їм добре заходять.
показати весь коментар
09.05.2022 19:25 Відповісти
Мадяры хотят сильно торговаться. Им помощь из ЕС приостановили из-за коррупции (разворовывают). А путин им газ по 274 дол. и т.д.
показати весь коментар
09.05.2022 21:31 Відповісти
Та виженіть цих ідіотів та й все. А нас замість них візьміть. Оце для них буде найпереконливішим аргументом.
показати весь коментар
09.05.2022 19:24 Відповісти
Нафтопровід Дружба має бути зупинено санкціями, накладеними Україною.
показати весь коментар
09.05.2022 19:31 Відповісти
Вот это - здравая идея.
показати весь коментар
09.05.2022 19:35 Відповісти
Нафтопровод "Дружба" взагалі то приносить Україні величезне бабло.
показати весь коментар
09.05.2022 20:26 Відповісти
Дайте ему мешок срублей.
показати весь коментар
09.05.2022 19:33 Відповісти
А що там його переконувати: "не підтримаєш орбане санкцій проти раші, викинемо тебе з твоєю ватною мадярією з Євросоюзу і НАТО" та й уся розмова (швидко, доступно і зрозуміло). 😁
показати весь коментар
09.05.2022 19:43 Відповісти
А Украина продолжает газ и нефть в Венгрию качать?
Шо то я не пойму кто всрался
показати весь коментар
09.05.2022 19:50 Відповісти
По за зобов'язанням так, юридично. Ми ж не варвари. Позиція проруснявого орбана це одне, а потреби населення це інше. Домовленості на папері працюють, краще ніж пусте базікання ідіотів типу орбана.
показати весь коментар
09.05.2022 19:59 Відповісти
Україна - суверенна держава і може прийняти політичне рішення санціонувати Дружбу. Так само як і інші країни санкціонували багато своїх компаній, що призвело до розриву тисяч комерційних угод.
Краще, звичайно, щоб самі угорці ухвалили рішення відмовитися від російської нафти, але якщо ні то хай начуваються.
показати весь коментар
09.05.2022 20:02 Відповісти
А требовать от немцев от газа,нефти из Срацеи отказаться,это на каких потребителей рассчитано?
Санкции себе в убыток вводить.
Фирмы которые ушли с Гафностана,не
нарушили договоры?
показати весь коментар
09.05.2022 20:14 Відповісти
обнесіть цю помийку кордоном і поверніть до ссср-вони ******* гуляш з гів*на
показати весь коментар
09.05.2022 19:55 Відповісти
О, сподіваюся вона до нього не з кремом та камінцями для спа їде, а з банкою вазеліну, йоршиком та великим ділдо. По інакшому ж, не дійде до ватана.
показати весь коментар
09.05.2022 19:56 Відповісти
Последствия коррупции несут огромный геополитический вред не только своей стране и всегда заходят очень далеко. Кто хочет сегодня убедиться воочию, может посмотреть например Венгрию, Болгарию и др.
показати весь коментар
09.05.2022 21:22 Відповісти
Кращє б до нього Точку У послали.
показати весь коментар
09.05.2022 21:37 Відповісти
Пожар іде по-плану. Дайте собі спокій.
показати весь коментар
09.05.2022 21:41 Відповісти
 
 