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Угорщина продовжує блокувати санкції проти Росії, - Йозвяк
Угорщина вкотре заблокувала запровадження шостого пакету санкцій проти РФ.
Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Завершилася зустріч послів ЄС. Поки немає домовленостей щодо санкцій проти РФ. Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+51 Алексей Музыка #504619
показати весь коментар08.05.2022 17:35 Відповісти Посилання
+48 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.05.2022 17:35 Відповісти Посилання
+37 dihlofos
показати весь коментар08.05.2022 17:34 Відповісти Посилання
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після Першої світової територію обкарнали
після Другої світової ще раз пообрізали
Уроди угорці
Що це за устройство європи таке, що достатньо путіну профінансувати передвиборчу компанію одного з європейських політиків - і все, робота єс блокується!
Їм потрібно переосмислити механізм свого існування і консенсусне голосування. Інакше, маючи всього одного агента в Європі, путін зможе блокувати всі рішення європи і весь європейський розвиток.
В нас тут в парламенті був якийсь процент "регіоналів", але вони нічим не могли нагадить, тому що рішення приймається більшістю. Європі з цим "консенсусом" треба щось думать.
Треба його признати союзником фашистської росії. І накласти на Венгерську владу санкції.
З нато і єс не потрібно викидати. Ця ж влада не вічна.
Почати в світі велику інформаційну компанію, що угорська влада - союзник путіна, і вони підігрують путіну у війні.
Це понизить рейтинг цієї політичної сили в самій Угорщині.
Якщо вони і далі будуть проти - цікаво буде почути їхні аргументи. І тоді вже треба буде накладати санкції на угорську владу.
Поганому танцюристу завжди щось мішає.
зачем их там держат с армией 10к человек
21 століття Угорщина-союзники рашистів!
Кулеба- вимикай дипломатію і прямим текстом на весь світ це оголошуй!