Угорщина продовжує блокувати санкції проти Росії, - Йозвяк

Угорщина вкотре заблокувала запровадження шостого пакету санкцій проти РФ.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершилася зустріч послів ЄС. Поки немає домовленостей щодо санкцій проти РФ. Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість", - йдеться в повідомленні.

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