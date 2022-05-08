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Венгрия продолжает блокировать санкции против России, - Йозвяк
Венгрия в очередной раз заблокировала введение шестого пакета санкций против РФ.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Завершилась встреча послов ЕС. Пока нет договоренностей по санкциям против РФ. Они снова соберутся завтра и, возможно, во вторник. Венгерское упрямство", - говорится в сообщении.
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+51 Алексей Музыка #504619
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+48 Александр Чуднивец #474549
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після Першої світової територію обкарнали
після Другої світової ще раз пообрізали
Уроди угорці
Що це за устройство європи таке, що достатньо путіну профінансувати передвиборчу компанію одного з європейських політиків - і все, робота єс блокується!
Їм потрібно переосмислити механізм свого існування і консенсусне голосування. Інакше, маючи всього одного агента в Європі, путін зможе блокувати всі рішення європи і весь європейський розвиток.
В нас тут в парламенті був якийсь процент "регіоналів", але вони нічим не могли нагадить, тому що рішення приймається більшістю. Європі з цим "консенсусом" треба щось думать.
Треба його признати союзником фашистської росії. І накласти на Венгерську владу санкції.
З нато і єс не потрібно викидати. Ця ж влада не вічна.
Почати в світі велику інформаційну компанію, що угорська влада - союзник путіна, і вони підігрують путіну у війні.
Це понизить рейтинг цієї політичної сили в самій Угорщині.
Якщо вони і далі будуть проти - цікаво буде почути їхні аргументи. І тоді вже треба буде накладати санкції на угорську владу.
Поганому танцюристу завжди щось мішає.
зачем их там держат с армией 10к человек
21 століття Угорщина-союзники рашистів!
Кулеба- вимикай дипломатію і прямим текстом на весь світ це оголошуй!