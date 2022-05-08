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Новости Санкции против России
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Венгрия продолжает блокировать санкции против России, - Йозвяк

орбан

Венгрия в очередной раз заблокировала введение шестого пакета санкций против РФ.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Завершилась встреча послов ЕС. Пока нет договоренностей по санкциям против РФ. Они снова соберутся завтра и, возможно, во вторник. Венгерское упрямство", - говорится в сообщении.

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Венгрия (2002) санкции (11471) Йозвяк Рикард (135)


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Топ комментарии
+51
Почему Венгрию не изолировать от Европы как Сербию? Чем эта страна полезна для ЕС ?
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08.05.2022 17:35 Ответить
+48
Угорці продовжують залишатись лайном,бо по своїй сутності вони-лайно...
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08.05.2022 17:35 Ответить
+37
ублюдки российские.
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08.05.2022 17:34 Ответить
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ублюдки российские.
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08.05.2022 17:34 Ответить
УГ це бєлорусь у складі НАТО та ЄС
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08.05.2022 17:48 Ответить
А не простіше викинути Угорщіну з Євросоюзу? Чі вони там прямо такі безцінні?
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08.05.2022 23:44 Ответить
Угорці продовжують залишатись лайном,бо по своїй сутності вони-лайно...
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08.05.2022 17:35 Ответить
Почему Венгрию не изолировать от Европы как Сербию? Чем эта страна полезна для ЕС ?
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08.05.2022 17:35 Ответить
Позбавити їх субсідій ЄС та знайти інші економічні механізми
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08.05.2022 22:28 Ответить
Может мадьяр стоит обнулить ?
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08.05.2022 17:36 Ответить
Їх весь час "нулили" через їхню говнистись:
після Першої світової територію обкарнали

після Другої світової ще раз пообрізали
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08.05.2022 22:30 Ответить
мадяри ******* фашистів то ра3ом 3 гітлером то 3 путіним
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08.05.2022 17:38 Ответить
Чужородний, пришлий, азіатський народ що колись проник (вліз) в центр Європи. Гени азіатів дають себе знати через віки.
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08.05.2022 17:38 Ответить
гєни пальцем не розчавиш
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08.05.2022 19:52 Ответить
Україні потрібно зробити так. Таємно домовитись з ЄС. Вони вводять санкції і дають Угорщині відсрочку на 5 років. Санкції приймають, вводять в дію. А на наступний день, Україна перекриває нафтопровід "Дружба", по якій нафта йде в Угорщину, через Україну, або як варіант - пошкоджує нафтопровід. У нас війна і буває все, і відновии не можливо до завершення війни. США вводять санкції проти страхових компаній, що страхують танкери з російською нафтою. Все! Проблему вирішено.
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08.05.2022 17:39 Ответить
Єдине, що шкода Словаччину, адже вона також постраждає. Це чудова країна, яка реально дружня до нас і дуже багато в чому нам допомогла. Але я думаю, вони нас зрозуміють.
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08.05.2022 17:46 Ответить
Є інші постачальники
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08.05.2022 18:37 Ответить
власть мадьяр союзники РФ как и власть Грузии этим все сказано
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08.05.2022 17:39 Ответить
Не только власть мадьяр. Сам по себе этот народец шваль. Гашек не даст соврать
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08.05.2022 18:09 Ответить
Пора вжи тому орбану підсрачник дати і виперти з ЄС. Нах вони там здались.... ******* расєю, то хай вступають в їхні союзи.
Уроди угорці
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08.05.2022 17:40 Ответить
А ******** не турбує Закон Всесвітнього Бумерангу? До вас долетить, точно.
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08.05.2022 17:40 Ответить
до чого тут угорська впертість? потрібно шукати ********** бабки на рахунках ********.
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08.05.2022 17:42 Ответить
да, уж
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08.05.2022 17:42 Ответить
Там є процедура проголосувати щоб лишити Угорщину права голосу і вирішувати без неї
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08.05.2022 17:47 Ответить
Есть. Статья 7 соглашения. Но нужна воля Брюсселя и ведущих стран ЕС
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08.05.2022 18:10 Ответить
Аж 66 лет не давили их танками. Подзабыли
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08.05.2022 17:55 Ответить
поддельники свинособак
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08.05.2022 17:56 Ответить
В тайожний союз мадьярів нах...
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08.05.2022 17:59 Ответить
а мадьярскеий посол Іштван Ійдярто так распинался в любви к Украине. Диплоиат . А по совместительству лжец и подлец3
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08.05.2022 18:02 Ответить
як лепен взяв кредит в москальському банку і відпрацьовує його, бо гроші не поверне
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08.05.2022 18:04 Ответить
П*дары.
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08.05.2022 18:06 Ответить
Ублюдки продажные
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08.05.2022 18:07 Ответить
Мадяри-підари кончені!
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08.05.2022 18:11 Ответить
цирк, це вони так грають за німеччину, францію, італію, щоб ті чистими лишалися. тіпа консенсус єс - корумповане посміховисько
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08.05.2022 18:15 Ответить
Один російський агент в європі - і все блокується.

Що це за устройство європи таке, що достатньо путіну профінансувати передвиборчу компанію одного з європейських політиків - і все, робота єс блокується!

Їм потрібно переосмислити механізм свого існування і консенсусне голосування. Інакше, маючи всього одного агента в Європі, путін зможе блокувати всі рішення європи і весь європейський розвиток.

В нас тут в парламенті був якийсь процент "регіоналів", але вони нічим не могли нагадить, тому що рішення приймається більшістю. Європі з цим "консенсусом" треба щось думать.
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08.05.2022 18:23 Ответить
В Речі Посполітій теж саме було: один шляхтич в Сеймі мав змогу блокувати парламент. Закінчилося розпадом держави.
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08.05.2022 19:41 Ответить
Хай Америка поговорить з Орбаном.

Треба його признати союзником фашистської росії. І накласти на Венгерську владу санкції.

З нато і єс не потрібно викидати. Ця ж влада не вічна.

Почати в світі велику інформаційну компанію, що угорська влада - союзник путіна, і вони підігрують путіну у війні.
Це понизить рейтинг цієї політичної сили в самій Угорщині.
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08.05.2022 18:31 Ответить
Будапест поплатиться членством у ЕС, за свою позицію.
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08.05.2022 18:32 Ответить
Просто знайдіть де їм нафту брати, запропонуйте їм возити нафту в їхню країну.

Якщо вони і далі будуть проти - цікаво буде почути їхні аргументи. І тоді вже треба буде накладати санкції на угорську владу.
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08.05.2022 18:34 Ответить
Країни Балтії відмовились від тієї нафти, хоча знаходяться в менш вигідному положенні. Тут не меркантильні, а політичні (ідеологічні) мотиви. ******* і рашисти - братья навєк
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08.05.2022 19:56 Ответить
Як би всі країни ЄС дійсно підтримували санкції то вже давно вирішили питання з Угорщиною.
Поганому танцюристу завжди щось мішає.
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08.05.2022 18:38 Ответить
І ЯК таку ГНИЛЬ прийняли в ЄС?!!... ЯК???
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08.05.2022 18:39 Ответить
Если кто-то не знает - выдержка из Википедии: "..в Черниговской области за период оккупации (во время 2 мировой войны) были уничтожены 103 614 мирных жителей и 24 164 военнопленных. Значительная часть из этого числа была уничтожена венграми и по приказу венгров". Ференц Салаши, руководитель венгерских фашистов «Скрещенные стрелы» писал :" Венгрия объявляется центром, благодаря которому возможно достижение мирового баланса, Венгрия - есть сама суть и синтез Европы, это страна, без которой невозможно существование мира". Гнуснячьё!
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08.05.2022 18:40 Ответить
Зачем объединенной Европе рашистский троянский конь в виде нацистской Венгрии? Почему бы их не выбросить из ЕС? Зачем они там нужны?
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08.05.2022 18:52 Ответить
Ля ти криси!
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08.05.2022 19:01 Ответить
гнать этих ******* нахрен с ЕС И НАТО

зачем их там держат с армией 10к человек
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08.05.2022 19:09 Ответить
ЕС и ООН в шопе.
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08.05.2022 19:18 Ответить
Ці ****** орбанівські вже задовбали.Вся Україна в крові,сусіди називаються.
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08.05.2022 19:22 Ответить
В Другу Світову мадяри були з нацистами,та ще звірства робили в Україні,а тепер вони рашистам лижуть.
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08.05.2022 19:23 Ответить
В Другу Світову були з нацистами,та робили звірства в Україні,а тепер вони рашистам лижуть.
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08.05.2022 19:24 Ответить
Чому цивілізована Європа повинна бути в заручниках незрозумілої КІШВАРДИ
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08.05.2022 19:25 Ответить
Чому цивілізована Європа повинна бути в заручниках уякоїсь незрозумілої КІШВАРДИ
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08.05.2022 19:26 Ответить
Нехай повий*буються. Покажуть свою козлячу пику.
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08.05.2022 19:29 Ответить
20 століття Угорщина-союзники нацистів!
21 століття Угорщина-союзники рашистів!
Кулеба- вимикай дипломатію і прямим текстом на весь світ це оголошуй!
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08.05.2022 19:41 Ответить
а що ви ждали від мадярів друга світова війна теж саме як вобще їх прйняли в євросоюз?
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08.05.2022 19:41 Ответить
повний камінґ-аут ********. Підараси ******
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08.05.2022 19:51 Ответить
почему Украина не подаст на них в суд и трибунал, за пособничество стране агрессору и террористу?? это же элементарно сделать!
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08.05.2022 19:56 Ответить
да объявите уже угрей пособниками терроризма и выпесдите ***** отовсюду обложив санкциями
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08.05.2022 20:42 Ответить
пора ****** выкинуть из ЕС
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08.05.2022 21:08 Ответить
Ну, то з хай йде ГЕТЬ із ЄС ця пихата Угорщина. НЕ можуть забути минуле? Так була ж Австро- Угорщина, а не Угорщино- Австрія.
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08.05.2022 21:36 Ответить
 
 