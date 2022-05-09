Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России, - Сийярто
Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России и настаивает, что не готова его поддержать несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.
"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил Сийярто.
Он повторил слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что предложение Еврокомиссии похоже на атомную бомбу для венгерской экономики и уничтожит ее стабильное энергоснабжение.
Сийярто добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие нефтегазовых месторождений определяют безопасность энергоснабжения Венгрии.
Он сказал, что структура энергоснабжения каждой страны ЕС разная, и что главы государств и правительств Евросоюза согласились, что Европейский Союз может принять только те меры, которые учитывают различные структуры энергоснабжения в каждом государстве-члене.
Почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.
В течение нескольких дней послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к согласию по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает постепенное введение запрета на закупку российской нефти.
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в цьому випадку,друге.
підарас ніколи не зможе стати натуралом
бо це пожиттево...
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-Замітьте, що основними противниками української визвольної боротьби, противниками українських інтересів... є майже у всіх питаннях сьогодення - одні і ті ж країни Європи, Вони ж одночасно є і союзниками і колаборантами росії задля обслуговуванні її інтересів. Вони ті, що "бажають в'їхати в рай, стоячи на горлі України"... - ХТО ж ВОНИ?
Однозначно та одночасно , що це саме ті країни, які були колаборантами і у Гітлєра, активні члени т. зв. "гітлерівської осі": локомотивом якої - як завжди.. була і лишається Німеччина, а "причіпними вагонами антиукраїнського потягу" є - Італія, Мадярщина, Австрія... частково і Франція, яка постійно "шарахається від тину до тину" в своїй зовнішній політиці (між іншим, - як і в 2-й світовій)
Постійна кампашка - і всі, як і Гітлєр, як і любі неврівноважені на своїй виключності, які, як Будда - з насолодою споглядають власний пупок, вони невпинно борються проти віртуальних і надуманих загроз, які можуть очікувати їхні країни, якщо вони виступлять на захист когось незаслужено скривдженого росією,... Їх позиціям характерна гіперболізована боротьба за мовні та інші права їх співвітчизників в потенційній країні-жертві, про власну винятковість, про відновлення історичної справедливості, про історично їхні території..., ведуть провокативну політику і підривну пропаганду в потенційній країні-жертві... і все з однією облудною ціллю - ніби-то "слізно турбуючись" виключно про успішність самої країни-жертви... Набір штампів у них - стандартний і майже незмінний...
Тобто, вони ведуть зовнішню політику за яскравими але дефективними лекалами ХХ століття, як і Гітлєр, як і росія...
Панове, прокиньтеся від летаргічного сну, навіяного вашими фальшивими "божками " минулого : Гітлером-Муссоліні-Петеном- Артуром Зейсс-Інквартом -Салаші...
Чи "запевнення" та погрози (шантаж) дикої Орди діють і досі на вас гіпнотично завдяки саме доларовій приманці?
Панове, на вулиці вже давно весна ХХІ-го століття, з властивим йому соціальними сітками, інтернетом, супутниковим телебаченням, супутниковою навігацією та зв'язком -і абсолютно вся інформація та її джерела вже давно верифікуються.
Громадськість світу вже надто добре інформована про любі події у світі - її вже не обманути благими намірами та солодким фразами -аргументами ...
Ми ж все-рівно переможемо, - як же ви потім світові, та й своїм дітям будете пояснювати свою стару, дворушницьку позицію, свої "західні цінності"?
Думайте головою, вона ж для цього вам призначена, на відміну від ординців, бо вони ж і досі вважають що вона, в основному для носіння коштовних ондатрових, тюленячих та соболячих шапок... і дуже часто саме - шапок вкрадених...
Прислухайтеся, врешті до голосу своїх громадян - вони, як правило, швидше "одужуютть" в критичних ситуаціях , ніж очільники своєї ж влади...
Станьте поруч з Україною - з добром та справедливістю в боротьбі зі світовим злом - з дикою та варварською Ордою!
ЄВРОПА, як і росія мають пройти стадію депутінізації, а Україна має стати рівноправним членом як ЄС, так і НАТО (що суттєво прискорить депутінізацію Європи_)...
І саме інтеграція України в політичні та військові структури, саме ці події, та лише після них - засвідчуватимуть про остаточне одужання Європи від брудного та лицемірного минулого... про її остаточний розрив з політикою "подвійного дна" і про початок сповідування реальних, істинних, а не лише декларованих "західних цінностей"...
а тут оно может и повыпендриваться... чтоб почувствовать свою значимость (и доверие ***** оправдать)
Всякой венгерской или греческой
падалью,но она ведь плохая.
(хотя с этим йовбиком таки надо шото делать... уже который год срёт нам под двери!!!)