Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России, - Сийярто

Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России и настаивает, что не готова его поддержать несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил Сийярто.

Он повторил слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что предложение Еврокомиссии похоже на атомную бомбу для венгерской экономики и уничтожит ее стабильное энергоснабжение.

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Сийярто добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие нефтегазовых месторождений определяют безопасность энергоснабжения Венгрии.

Он сказал, что структура энергоснабжения каждой страны ЕС разная, и что главы государств и правительств Евросоюза согласились, что Европейский Союз может принять только те меры, которые учитывают различные структуры энергоснабжения в каждом государстве-члене.

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Почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.

В течение нескольких дней послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к согласию по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает постепенное введение запрета на закупку российской нефти.