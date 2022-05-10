Угорщина підтримає вступ України до Єврооюзу, - посол Ійдярто
Коли Європейський союз почне розглядати питання членства України, Угорщина буде на боці нашої держави.
Про це посол Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто сказав в інтерв’ю "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією і можливостями. І в кінці я хочу запевнити вас в тому, що, коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському союзі, Угорщина підтримає його", - сказав Ійдярто.
Раніше Угорщина блокувала засідання комісій Україна-НАТО. Офіційний Будапешт не вдоволений політикою в сфері мови та освіти, яку Україна проводить на Закарпатті, де мешкають багато етнічних угорців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потом,потом- нам знакомо от ЯнеЛоха
Ви краще "палки в колеса" не ставте з ембарго.......****** йо**бані
На українських угорців їм начхати, вони мріють про Закарпаття, та інші території в сусідніх країнах
Таки собі ******-кацапи, свинособаки в мініатюрі😁
"Це наш історичний обов'язок... Приєднання до нього не обов'язково визначить майбутнє членство в ЄС. І воно не буде закрито для тих, хто його (Євросоюз - ДС) покинув", - натякнув він на Британію.
У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на пропозицію французького лідера в коментарі для Financial Time.
"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає тільки одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. І я вважаю, що це слід поважати".
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/makron-hoche-pidsunuti-ukrajini-alternativniy-soyuz-kuleba-vvazhaye-ce-obmanom-10052022-458991
******** - нуворіша включили?
РЕДАСТ ВИ ГНИДЫ!