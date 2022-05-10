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Угорщина підтримає вступ України до Єврооюзу, - посол Ійдярто

ійдярто

Коли Європейський союз почне розглядати питання членства України, Угорщина буде на боці нашої держави.

Про це посол Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто сказав в інтерв’ю "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією і можливостями. І в кінці я хочу запевнити вас в тому, що, коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському союзі, Угорщина підтримає його", - сказав Ійдярто.

Читайте: Угорщина продовжує блокувати санкції проти Росії, - Йозвяк

Раніше Угорщина блокувала засідання комісій Україна-НАТО. Офіційний Будапешт не вдоволений політикою в сфері мови та освіти, яку Україна проводить на Закарпатті, де мешкають багато етнічних угорців.

Автор: 

Угорщина (2338) посол (1108) членство в ЄС (1300)


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Топ коментарі
+30
Видно хорошенька фон дер Ляєнко відстрапонила уЙоббіків
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10.05.2022 14:31 Відповісти
+13
він натякає, що через 10 років не буде ні пуйла ні орбано-сіярт обриганих
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10.05.2022 14:22 Відповісти
+11
нехай не свистить це брехло.
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10.05.2022 14:18 Відповісти
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нехай не свистить це брехло.
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10.05.2022 14:18 Відповісти
він натякає, що через 10 років не буде ні пуйла ні орбано-сіярт обриганих
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10.05.2022 14:22 Відповісти
Видно хорошенька фон дер Ляєнко відстрапонила уЙоббіків
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10.05.2022 14:31 Відповісти
Причем без смазки и предварительных ласк
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10.05.2022 14:43 Відповісти
Мені, до речі, сподобалось, як вона після відвідин Бучі, сказала: "Тепер я розумію, чому Ви називаєте їх Орками"!
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10.05.2022 17:11 Відповісти
шкода що такою ціною до інших доходить розуміння.
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10.05.2022 18:15 Відповісти
А ця фрау дер-фон дійсно нічого так. MILF'а ще та
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10.05.2022 21:45 Відповісти
часто так буває, що посол, живучи постійно за межами своєї країни, має інший світогляд, ніж той, який диктує влада. так що після таких заяв пан посол може і позбутись посади
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10.05.2022 14:41 Відповісти
бреше як кацап. Тільки вчора Засрайто казав зовсім інше.
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10.05.2022 14:20 Відповісти
Про НАТО і нафту хай скаже.
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10.05.2022 14:22 Відповісти
Тю...
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10.05.2022 14:23 Відповісти
Шось в лісі вмре або сдохне
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10.05.2022 14:25 Відповісти
Отсрочка на 10 лет? Хитрожопая подстилка кацапов.
Потом,потом- нам знакомо от ЯнеЛоха
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10.05.2022 14:25 Відповісти
Венгрия надеется, что так проще будет законодательно оформить и защитить свою пятую колонну у нас на Закарпатье.
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10.05.2022 14:30 Відповісти
Та ми і без вас(Угорщина) будемо в ЄС

Ви краще "палки в колеса" не ставте з ембарго.......****** йо**бані
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10.05.2022 14:31 Відповісти
Мадяры начинают осознавать что Путин труп. Дело времени.
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10.05.2022 14:33 Відповісти
шо..то? завтра піду в ліс..щось здохло
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10.05.2022 14:38 Відповісти
Похоже, он прошёл курс дедебилизации.
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10.05.2022 14:40 Відповісти
Дерусифікації.
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10.05.2022 14:59 Відповісти
А угорці начебто ніколи й не були проти. Вони погрожують за НАТО і енергоносії. Вони з першого дня казали, що бачать Україну в ЄС. Підозрюю, що це заради українських угорців.
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10.05.2022 14:40 Відповісти
Як скаже ********** - так угорці і зроблять
На українських угорців їм начхати, вони мріють про Закарпаття, та інші території в сусідніх країнах
Таки собі ******-кацапи, свинособаки в мініатюрі😁
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10.05.2022 15:10 Відповісти
Щось в лісі здохло.
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10.05.2022 14:42 Відповісти
Яйця не залізні.
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10.05.2022 14:58 Відповісти
Жабоїд хоче підсунути Україні "альтернативний союз": щоб не знижувати стандарти на вступ до рівня України, французький президент запропонував створити "європейську політичну спільноту", до якої країна приєдналася б до "європейського ядра цінностей".

"Це наш історичний обов'язок... Приєднання до нього не обов'язково визначить майбутнє членство в ЄС. І воно не буде закрито для тих, хто його (Євросоюз - ДС) покинув", - натякнув він на Британію.

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на пропозицію французького лідера в коментарі для Financial Time.

"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає тільки одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. І я вважаю, що це слід поважати".

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/makron-hoche-pidsunuti-ukrajini-alternativniy-soyuz-kuleba-vvazhaye-ce-obmanom-10052022-458991
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10.05.2022 15:11 Відповісти
Всю жизнь мечтал, чтоб меня цыганва одобряла
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10.05.2022 15:15 Відповісти
"Потому что получили 3,14ды " (с)
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10.05.2022 15:30 Відповісти
А кто пенделя дав? Чого це вони стали за нас?
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10.05.2022 15:32 Відповісти
Попередили що грошей не дадуть! У них всі працездатні розбіглися по Європі і залишилися лише бюджетники і пенсіонери А жить за щось треба!
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10.05.2022 15:42 Відповісти
Мадярська влада "крутить сракою" - хочуть не позбутись фінансових вливань ЄС (без яких не можуть триматься) і в той же час бояться що їх кацапи спалять за ті гроші які вони від них отримали Адже атомна електростанція Росією до цих пір не побудована! А те що їх президент пішов з посади свідчить про одне - він не побажав приймать участь у цих "скачках на дроті"
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10.05.2022 15:39 Відповісти
Слава Збройним Силам України! Вони не тільки гідно воюють, но промивають декому мізки.
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10.05.2022 15:57 Відповісти
Немає ніякої віри мадьярам- кацаським холуям.
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10.05.2022 16:19 Відповісти
Їм паспорти простіше буде роздавати. Теж не вірю їм зовсім. Тільки якісь шкурні інтереси. Як не як, більшість з них проросійські, це показали їхні вибори.
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10.05.2022 17:00 Відповісти
Так а чому зараз не підтримує, Іштван Ійдярто?
******** - нуворіша включили?
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10.05.2022 18:07 Відповісти
Як казало *****:" поддержите или поддерживаете, говорите прямо!"
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10.05.2022 18:30 Відповісти
угорщина вы лохи и проститутки нет что б помогать Украинскому народу Закарпаття вам Украина никогда никогда не НЕ
РЕДАСТ ВИ ГНИДЫ!
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10.05.2022 19:21 Відповісти
Політикани минуть, а народ залишиться. Нам потрібно мати дружні відносини з Угорцями, сусідами. А політикани нехай базікають. Нам своє робити.
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10.05.2022 20:32 Відповісти
 
 