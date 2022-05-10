Угорщина підтримає вступ України до Єврооюзу, - посол Ійдярто

Коли Європейський союз почне розглядати питання членства України, Угорщина буде на боці нашої держави.

Про це посол Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто сказав в інтерв’ю "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією і можливостями. І в кінці я хочу запевнити вас в тому, що, коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському союзі, Угорщина підтримає його", - сказав Ійдярто.

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Раніше Угорщина блокувала засідання комісій Україна-НАТО. Офіційний Будапешт не вдоволений політикою в сфері мови та освіти, яку Україна проводить на Закарпатті, де мешкають багато етнічних угорців.