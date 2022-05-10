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Новости Агрессия России против Украины Война
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На "Азовстали" снова есть тяжелые раненые из-за обстрелов, - Калина

калина

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые ранены. На время защитники потеряли связь с госпиталем.

Об этом заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, известный как "Калина", сообщил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем. Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым нужен нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурм "Азовстали" продолжается: рашисты пытаются отрезать все пути выхода украинским защитникам. ВИДЕО

Мариуполь (5724) Азов (802) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+19
Зраджені воїни. Тільки вони досі не дають соі ради в тому, хто їх зрадив.
До речі, містяни Маріуполя, та й Бердянська, Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, Енергодару, та й весь південь України - такі ж самі зраджені...
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10.05.2022 14:36 Ответить
+13
У мордора були спільники.
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10.05.2022 14:59 Ответить
+12
"Прое@али", - полковник Люська.

Горіть у пеклі зрадники.
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10.05.2022 14:58 Ответить
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Зраджені воїни. Тільки вони досі не дають соі ради в тому, хто їх зрадив.
До речі, містяни Маріуполя, та й Бердянська, Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, Енергодару, та й весь південь України - такі ж самі зраджені...
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10.05.2022 14:36 Ответить
Тобто по твоєму, не ***** та мордор винен !?
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10.05.2022 14:57 Ответить
У мордора були спільники.
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10.05.2022 14:59 Ответить
ні, Порох винен.
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10.05.2022 15:19 Ответить
Вони винні тому що напали.
А ЗЕ винний тому що не готувався.
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10.05.2022 17:07 Ответить
"Тобто по твоєму, не ***** та мордор винен !? "
Справа в тому, що путін та Зєлупа мають однаковий modus operandi. Маріуполь для Зєлупи - це як підводний човен "Курск" для путіна. По-перше, Маріуполь не створює для Зєлупи жодного позитивного контексту, лише негативний. Як і путін, Зєлупа геть уникає будь-якого негативного контексту в свій бік. По-друге, від активних патріотів, Зєлупа, як завжди, відчуває загрозу для себе. Тому саме вилучення "Азову" з порядку денного є спрямованою стратергією всієї навколоЗєлупної камаріл'ї.
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10.05.2022 17:42 Ответить
зэ-лупа это ****** *****
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10.05.2022 20:28 Ответить
да ***** без своих агентов во власти Украины ничего не смог бы!привет чекистуЕрмаку
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10.05.2022 20:26 Ответить
От-от! У нас не було відбою від людей що рвалися в Тероборону але не було зброї а на півдні була купа зброї але сиділи і ждали - "Хто пабедит?!" Як сказав у 2014 році один дідок кого двору якого двоє діб лежав наш танкіст з перебитими ногами і просив води і допомоги : "Да мне похер какая власть - лишь-бы пенсию платили!"
А тепер розплачуються за "похєр"!!!
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10.05.2022 15:07 Ответить
" Горіть у пеклі москалі "
..

Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 14:56 Ответить
Не тобі тут про це смердіть!!!
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10.05.2022 14:59 Ответить
"Прое@али", - полковник Люська.

Горіть у пеклі зрадники.
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10.05.2022 14:58 Ответить
katastrofa v zamedlenom deistvii.......mozhet mozhno kak to hotj bezpilotnikom medikamenti tuda zakinutj ?
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10.05.2022 15:01 Ответить
Безпілотники рашисти збивають.
Поранені люди гниють заживо без антибіотиків та знеболюючих медикаментів.(((
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10.05.2022 15:06 Ответить
bezpilotniki estj raznye - nadzemnye , nadvodnye , podvodnye i povitrjannye....
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10.05.2022 15:09 Ответить
В Маріуполі та навколо нього на десятки кілометрів стоять рашисти.
Азовсталь "острів" в оточенні окупантів.
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10.05.2022 15:18 Ответить


ja na 100% uveren shto u Amerikancov e shto to podhodjashee dlja dostavki medikamentov....
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10.05.2022 15:23 Ответить
Так! Рободог Спот. Вже час його нам дати! Хоча там 75.000$ один. Але тягав би тонни на горбi.
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10.05.2022 15:29 Ответить
dengi eto nai-menshaja problema(estj lend-lease) .....nada shtuk 100 - zapyhatj ih medikamentami i otpravytj raznymi marshrutami.....mozhet hotj paru shtuk doberutsa do celi.....
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10.05.2022 15:58 Ответить
Аллочка не *****! Крейсер Москва напичканный пво и это в море, где ничего не мешает байрактары не увидел. Пво напичканное на острове Змеиный тоже не сбили байрактары и были уничтожены. Тоже самое было в Карабахе. Руснявое пво малоэффективно против ТВ2. Один беспилотник может нести до 150 кг груза. Медикаменты ничего по сути не весят. Там всего 60 км это для беспилотника ниочем. Даже если собьют его на возврате. Беспилотник стоит всего пару лямов.
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10.05.2022 18:16 Ответить
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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10.05.2022 15:12 Ответить
Может по ним асфальтоукладчиками ударить?
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10.05.2022 15:58 Ответить
Дв по ходу это цирк, слил Зеленский полк Азов что бы его не контролировали, и если я прав не дай бог то вся эта спец операция многоходовка ***** с Зеленский потому как враг опаснее когда ему верят насиление, что он друг, а по факту Юг здали Донбас тоже, как и хотело ***** забрать Юг и Донбас в Херсоне референдум готовят а Ермак все оружие ждёт ,,,сколько можно ждать , Они **** ждут пока Озов унечьтожает а потом всех посмертно наградят , но ***** Ермачело,,,,в Украине много Войнов чтобы создать новый Азов ,,,и если не дай боже ты замешан в хитровыбанном плане Вовы Путина и Патрушева,,, ****аа на валах поднимут тебя , где оружие которое как говорят в США к вам пачками отсылают,, показали три гаубицы а дальше,,,,,где?
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10.05.2022 16:29 Ответить
Оскільки влада до цього часу не дала адекватного пояснення (коментар Люськи "про*бали" не достатній) про на диво швидку окупацію Херсонщини, Приазов'я з наступним оточенням Маріуполя, то виникають погані думки. На зайнятих орками територіях відбулася повна співпраця місцевої влади включаючи силовиків з окупантами незважаючи на опір населення, враження, що до окупації готували ґрунтовно і безповоротно. Ця "спецоперація" могла відбутися тільки при взаємодії української центральної влади з керівництвом Мордору. Я не повірю, що орки спроможні були виключно військовим шляхом це зробити, ЗСУ продемонстрували свою перевагу і ефективність на решті території.
Висновок: ці території мали відійти оркам, але стосовно Маріуполя щось пішло не так. Місто почали обороняти азовці, ЗСУ, поліція, СБУ. "Домовленості" порушені і Ху*ло дав наказ стерти місто з захисниками. Можливо Одеса і Миколаїв чекала доля Херсона, якби не Маріуполь. В любому випадку захисники Маріуполя владі вже не потрібні(
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10.05.2022 20:40 Ответить
 
 