На "Азовстали" снова есть тяжелые раненые из-за обстрелов, - Калина

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые ранены. На время защитники потеряли связь с госпиталем.

Об этом заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, известный как "Калина", сообщил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем. Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым нужен нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух", - рассказал он.

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