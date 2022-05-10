На "Азовстали" снова есть тяжелые раненые из-за обстрелов, - Калина
В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые ранены. На время защитники потеряли связь с госпиталем.
Об этом заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, известный как "Калина", сообщил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем. Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым нужен нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух", - рассказал он.
Топ комментарии
+19 Ан Мур
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+13 Алла Новосад #194524
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+12 Алла Новосад #194524
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До речі, містяни Маріуполя, та й Бердянська, Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, Енергодару, та й весь південь України - такі ж самі зраджені...
А ЗЕ винний тому що не готувався.
Справа в тому, що путін та Зєлупа мають однаковий modus operandi. Маріуполь для Зєлупи - це як підводний човен "Курск" для путіна. По-перше, Маріуполь не створює для Зєлупи жодного позитивного контексту, лише негативний. Як і путін, Зєлупа геть уникає будь-якого негативного контексту в свій бік. По-друге, від активних патріотів, Зєлупа, як завжди, відчуває загрозу для себе. Тому саме вилучення "Азову" з порядку денного є спрямованою стратергією всієї навколоЗєлупної камаріл'ї.
А тепер розплачуються за "похєр"!!!
..
Слава нації
Смерть москалям
Горіть у пеклі зрадники.
Поранені люди гниють заживо без антибіотиків та знеболюючих медикаментів.(((
Азовсталь "острів" в оточенні окупантів.
ja na 100% uveren shto u Amerikancov e shto to podhodjashee dlja dostavki medikamentov....
Висновок: ці території мали відійти оркам, але стосовно Маріуполя щось пішло не так. Місто почали обороняти азовці, ЗСУ, поліція, СБУ. "Домовленості" порушені і Ху*ло дав наказ стерти місто з захисниками. Можливо Одеса і Миколаїв чекала доля Херсона, якби не Маріуполь. В любому випадку захисники Маріуполя владі вже не потрібні(