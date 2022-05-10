На "Азовсталі" знову є важкі поранені через обстріли, - Калина

У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є важкі поранені. На деякий час захисники втратили зв'язок з госпіталем.

Про це заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", повідомив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених. На деякий час ми втратии зв'язок з госпіталем. Але зараз зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря", - розказав він.

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