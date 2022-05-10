На "Азовсталі" знову є важкі поранені через обстріли, - Калина
У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є важкі поранені. На деякий час захисники втратили зв'язок з госпіталем.
Про це заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", повідомив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених. На деякий час ми втратии зв'язок з госпіталем. Але зараз зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря", - розказав він.
Топ коментарі
+19 Ан Мур
показати весь коментар10.05.2022 14:36 Відповісти Посилання
+13 Алла Новосад #194524
показати весь коментар10.05.2022 14:59 Відповісти Посилання
+12 Алла Новосад #194524
показати весь коментар10.05.2022 14:58 Відповісти Посилання
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До речі, містяни Маріуполя, та й Бердянська, Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, Енергодару, та й весь південь України - такі ж самі зраджені...
А ЗЕ винний тому що не готувався.
Справа в тому, що путін та Зєлупа мають однаковий modus operandi. Маріуполь для Зєлупи - це як підводний човен "Курск" для путіна. По-перше, Маріуполь не створює для Зєлупи жодного позитивного контексту, лише негативний. Як і путін, Зєлупа геть уникає будь-якого негативного контексту в свій бік. По-друге, від активних патріотів, Зєлупа, як завжди, відчуває загрозу для себе. Тому саме вилучення "Азову" з порядку денного є спрямованою стратергією всієї навколоЗєлупної камаріл'ї.
А тепер розплачуються за "похєр"!!!
..
Слава нації
Смерть москалям
Горіть у пеклі зрадники.
Поранені люди гниють заживо без антибіотиків та знеболюючих медикаментів.(((
Азовсталь "острів" в оточенні окупантів.
ja na 100% uveren shto u Amerikancov e shto to podhodjashee dlja dostavki medikamentov....
Висновок: ці території мали відійти оркам, але стосовно Маріуполя щось пішло не так. Місто почали обороняти азовці, ЗСУ, поліція, СБУ. "Домовленості" порушені і Ху*ло дав наказ стерти місто з захисниками. Можливо Одеса і Миколаїв чекала доля Херсона, якби не Маріуполь. В любому випадку захисники Маріуполя владі вже не потрібні(