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На "Азовсталі" знову є важкі поранені через обстріли, - Калина

калина

У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є важкі поранені. На деякий час захисники втратили зв'язок з госпіталем.

Про це заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", повідомив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених. На деякий час ми втратии зв'язок з госпіталем. Але зараз зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря", - розказав він.

Читайте: Понад 100 цивільних залишаються на "Азовсталі", - ОВА

Автор: 

Маріуполь (3243) Азов (786) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+19
Зраджені воїни. Тільки вони досі не дають соі ради в тому, хто їх зрадив.
До речі, містяни Маріуполя, та й Бердянська, Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, Енергодару, та й весь південь України - такі ж самі зраджені...
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10.05.2022 14:36 Відповісти
+13
У мордора були спільники.
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10.05.2022 14:59 Відповісти
+12
"Прое@али", - полковник Люська.

Горіть у пеклі зрадники.
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10.05.2022 14:58 Відповісти
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Зраджені воїни. Тільки вони досі не дають соі ради в тому, хто їх зрадив.
До речі, містяни Маріуполя, та й Бердянська, Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, Енергодару, та й весь південь України - такі ж самі зраджені...
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10.05.2022 14:36 Відповісти
Тобто по твоєму, не ***** та мордор винен !?
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10.05.2022 14:57 Відповісти
У мордора були спільники.
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10.05.2022 14:59 Відповісти
ні, Порох винен.
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10.05.2022 15:19 Відповісти
Вони винні тому що напали.
А ЗЕ винний тому що не готувався.
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10.05.2022 17:07 Відповісти
"Тобто по твоєму, не ***** та мордор винен !? "
Справа в тому, що путін та Зєлупа мають однаковий modus operandi. Маріуполь для Зєлупи - це як підводний човен "Курск" для путіна. По-перше, Маріуполь не створює для Зєлупи жодного позитивного контексту, лише негативний. Як і путін, Зєлупа геть уникає будь-якого негативного контексту в свій бік. По-друге, від активних патріотів, Зєлупа, як завжди, відчуває загрозу для себе. Тому саме вилучення "Азову" з порядку денного є спрямованою стратергією всієї навколоЗєлупної камаріл'ї.
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10.05.2022 17:42 Відповісти
зэ-лупа это ****** *****
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10.05.2022 20:28 Відповісти
да ***** без своих агентов во власти Украины ничего не смог бы!привет чекистуЕрмаку
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10.05.2022 20:26 Відповісти
От-от! У нас не було відбою від людей що рвалися в Тероборону але не було зброї а на півдні була купа зброї але сиділи і ждали - "Хто пабедит?!" Як сказав у 2014 році один дідок кого двору якого двоє діб лежав наш танкіст з перебитими ногами і просив води і допомоги : "Да мне похер какая власть - лишь-бы пенсию платили!"
А тепер розплачуються за "похєр"!!!
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10.05.2022 15:07 Відповісти
" Горіть у пеклі москалі "
..

Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 14:56 Відповісти
Не тобі тут про це смердіть!!!
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10.05.2022 14:59 Відповісти
"Прое@али", - полковник Люська.

Горіть у пеклі зрадники.
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10.05.2022 14:58 Відповісти
katastrofa v zamedlenom deistvii.......mozhet mozhno kak to hotj bezpilotnikom medikamenti tuda zakinutj ?
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10.05.2022 15:01 Відповісти
Безпілотники рашисти збивають.
Поранені люди гниють заживо без антибіотиків та знеболюючих медикаментів.(((
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10.05.2022 15:06 Відповісти
bezpilotniki estj raznye - nadzemnye , nadvodnye , podvodnye i povitrjannye....
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10.05.2022 15:09 Відповісти
В Маріуполі та навколо нього на десятки кілометрів стоять рашисти.
Азовсталь "острів" в оточенні окупантів.
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10.05.2022 15:18 Відповісти


ja na 100% uveren shto u Amerikancov e shto to podhodjashee dlja dostavki medikamentov....
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10.05.2022 15:23 Відповісти
Так! Рободог Спот. Вже час його нам дати! Хоча там 75.000$ один. Але тягав би тонни на горбi.
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10.05.2022 15:29 Відповісти
dengi eto nai-menshaja problema(estj lend-lease) .....nada shtuk 100 - zapyhatj ih medikamentami i otpravytj raznymi marshrutami.....mozhet hotj paru shtuk doberutsa do celi.....
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10.05.2022 15:58 Відповісти
Аллочка не *****! Крейсер Москва напичканный пво и это в море, где ничего не мешает байрактары не увидел. Пво напичканное на острове Змеиный тоже не сбили байрактары и были уничтожены. Тоже самое было в Карабахе. Руснявое пво малоэффективно против ТВ2. Один беспилотник может нести до 150 кг груза. Медикаменты ничего по сути не весят. Там всего 60 км это для беспилотника ниочем. Даже если собьют его на возврате. Беспилотник стоит всего пару лямов.
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10.05.2022 18:16 Відповісти
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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10.05.2022 15:12 Відповісти
Может по ним асфальтоукладчиками ударить?
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10.05.2022 15:58 Відповісти
Дв по ходу это цирк, слил Зеленский полк Азов что бы его не контролировали, и если я прав не дай бог то вся эта спец операция многоходовка ***** с Зеленский потому как враг опаснее когда ему верят насиление, что он друг, а по факту Юг здали Донбас тоже, как и хотело ***** забрать Юг и Донбас в Херсоне референдум готовят а Ермак все оружие ждёт ,,,сколько можно ждать , Они **** ждут пока Озов унечьтожает а потом всех посмертно наградят , но ***** Ермачело,,,,в Украине много Войнов чтобы создать новый Азов ,,,и если не дай боже ты замешан в хитровыбанном плане Вовы Путина и Патрушева,,, ****аа на валах поднимут тебя , где оружие которое как говорят в США к вам пачками отсылают,, показали три гаубицы а дальше,,,,,где?
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10.05.2022 16:29 Відповісти
Оскільки влада до цього часу не дала адекватного пояснення (коментар Люськи "про*бали" не достатній) про на диво швидку окупацію Херсонщини, Приазов'я з наступним оточенням Маріуполя, то виникають погані думки. На зайнятих орками територіях відбулася повна співпраця місцевої влади включаючи силовиків з окупантами незважаючи на опір населення, враження, що до окупації готували ґрунтовно і безповоротно. Ця "спецоперація" могла відбутися тільки при взаємодії української центральної влади з керівництвом Мордору. Я не повірю, що орки спроможні були виключно військовим шляхом це зробити, ЗСУ продемонстрували свою перевагу і ефективність на решті території.
Висновок: ці території мали відійти оркам, але стосовно Маріуполя щось пішло не так. Місто почали обороняти азовці, ЗСУ, поліція, СБУ. "Домовленості" порушені і Ху*ло дав наказ стерти місто з захисниками. Можливо Одеса і Миколаїв чекала доля Херсона, якби не Маріуполь. В любому випадку захисники Маріуполя владі вже не потрібні(
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10.05.2022 20:40 Відповісти
 
 