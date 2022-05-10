Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, - Бербок

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

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