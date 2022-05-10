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Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, - Бербок

бербок

Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що зараз не момент для того, щоб розглядати параграфи. Зараз настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром", - сказала Бербок на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у вівторок.

Також читайте: Треба прискорити приєднання України до ЄС, - спікерка Бундестагу Бас

Автор: 

Німеччина (7484) членство в ЄС (1300) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+58
Ого, громкое заявление, мы полностью с вами согласны госпожа Анналена
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10.05.2022 16:45 Відповісти
+43
Нічьосє паварот.
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10.05.2022 16:44 Відповісти
+34
Анялена уже послала грустную лошадь с сп2, когда война ещё не началась. Она должна была стать канцлером.
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10.05.2022 16:50 Відповісти
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Нічьосє паварот.
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10.05.2022 16:44 Відповісти
Все доволі просто і доволі шкурно: прийшло розуміння, що лідером у ЄС стають британці, які з нього вийшли. І якщо вони надалі куритимуть бамбук, буде Польща, Велика Британія, Україа а вони не будуть лідерами зовсім.
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10.05.2022 16:56 Відповісти
Поворот, дійсно крутий. Якби вона так ще й про НАТО сказала, то стала б майбутньою канцлеркою Германії. Шольца і Штанмаєра Мельник достатньо обісрав, їм
вже не оговтатися.
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10.05.2022 17:12 Відповісти
Мельнику за ліверну ковбасу має німецька опозиція орден дати
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10.05.2022 18:43 Відповісти
Do njemcev doshlo cto tolerantnostj i business as usual k rossijushke uzhe ne komiljfo. Chto potakatj prestupnikam uzhe ne horoso i luche pomoch tjem kto prestupnjikov ******. Tam konechno echno budet mnogo interesnogo v svjazi s starimi privichkami i nemeckim ordnungom. No IMHO njemci kak to vikarabkajetsja.
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10.05.2022 17:21 Відповісти
Запахло Речью Посполитой под эгидой Британнии и США (как противовесу и барьеру между Германией и РФ)-вот Германия и начинает игру на упреждение
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10.05.2022 19:15 Відповісти
Кому вы верите ? Вы шо?? Это такая же путинская шлюха, как и меркельша. За счёт чего вылезли зелёные? За счёт отказа от ядеоной энергетики и перевода экономики на руССкий газ. Это приёмная дочь Пукена
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11.05.2022 05:19 Відповісти
Ого, громкое заявление, мы полностью с вами согласны госпожа Анналена
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10.05.2022 16:45 Відповісти
Анялена уже послала грустную лошадь с сп2, когда война ещё не началась. Она должна была стать канцлером.
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10.05.2022 16:50 Відповісти
Наверное ещё молодая и симпатичная ,вот и не проголосовали.
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10.05.2022 18:27 Відповісти
Там была провокация. Типа она указала в графе образование "экономист", а на деле "полит-экономист" или что-то в этом духе. Раздули из мухи слона - и понятно почему. Зелёные всегда были против сп2, именно из-за позиции по Украине.
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10.05.2022 21:51 Відповісти
За своє життя я чув дуже багато голосних заяв , які на ділі виявились пшиком , доречі як і заяви Німеччини про надання нам зброї , практично на ділі одні пшики , за невеликими виключеннями , тож зарано радіти , бо хтось з членів ЄС буде проти .
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10.05.2022 22:45 Відповісти
реформа это хорошо, пропутинских мразей вон из ЕС
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10.05.2022 16:48 Відповісти
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10.05.2022 16:48 Відповісти
Ця потужна жінка мала стати канцлером замість Шольца.
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10.05.2022 16:49 Відповісти
ЛенаАня куда быстрее соображает купленного. Притом у зеленых был рейтинг за полгода до выборов самый большой. Но потом пошел очень жесткий пиар за миллиарды, ну как Янукович против Юльки. Деньги сделали свое дело, сейчас такие политтехнологии, что нужно выставлять равную сумму на пропаганду.
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10.05.2022 16:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
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10.05.2022 16:50 Відповісти
Що за жлобський гумор? Запорєбріком тхне.
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10.05.2022 16:56 Відповісти
Не від великого розуму комент!

І таки дійсно - кацапщиною аж тхне!
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10.05.2022 17:23 Відповісти
Анналена же не Захарова! Вот Захарова - впоне может, правда, такое зрелище мое стить многочисленных человеческих жертв - больно зрелище противное
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10.05.2022 18:03 Відповісти
Эта война выйдет бункерному гному бербоком!
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10.05.2022 16:52 Відповісти
Сказала в точку.Зараз не час дотримуватись параграфів та пунктів. Ось що нам потрібно!!!
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10.05.2022 16:52 Відповісти
вот уж ожидаемая неожиданность вы как хотите но Путин умышленно или скудоумию запустил Окно Овер тона заставляющее весь мир перевернуться вокруг себя и ПОМЕНЯТСЯ ПОЛНОСТЬЮ глобальная перетряска Блока НАТО и отношений и Устава и правил все многое устарело НАТО в пику стране которой нет СССР и Варшавского Блока --нет.. так пора и давно... ЕС также следует пересмотреть и рассмотреть реформы а иначе ЕС распадется на пару крупных союзов Макрон уже озвучил эти планы... ООН Гуттереш думаю понимает что устав ООН и Совбез подлежит полной кастрации и перлюстрации и реформам возможно ООН следует закрыть и открыть тут же новый аналог может ООН будет состоять из ЛИГ континентов-- а уже в ООН будут входит государства ЛИГ континентов --а глобальные всемирные вопросы будет РЕШАТЬ КОНГРЕСС ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ ООН...
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10.05.2022 16:53 Відповісти
Браво! - Навіть не віриться, що пані німкеня...
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10.05.2022 16:54 Відповісти
Вы просто не знаете наших зелёных.
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10.05.2022 17:36 Відповісти
Дівчата в ********* Бундестазі не те, що фрау "ріббентроп"!
❤️❤️❤️❤️🇩🇪🇺🇦💙💛
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10.05.2022 16:54 Відповісти
Мабуть пороблено, нє?
У кого які варіанти?
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10.05.2022 16:55 Відповісти
останній раз вона махала пальцем з трибуни і говорила, що цей шлях для нас буде довгим і що не треба давати надію на швидке рішення...особисто бачив
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10.05.2022 20:19 Відповісти
Критерии для вступления в ЕС И НАТО практически одинаковые поэтому нужно сразу и в НАТО пусть принемают .Плешивый уже ничего не сможет сделать им скоро будет не до нас там свои внутренние войны начнутся И этим моментом Украина обязана пользоваться.
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10.05.2022 16:56 Відповісти
а ще недавно носом крутили.А як там австріяки почуваються, говорили про пять десять років для вступу в ЕС. Таки буде реформа при голосуванні в ЕС 75 відсотків за і рішеня прийняте. Мабуть через це венгри погоджуються із членством України. Бюджетокрадуни якось через переляк щезли з ефіру. Може саме на цьому базується сила опору України ?
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10.05.2022 16:56 Відповісти
Ох Оленка Фрекен-Бок дає жару, Вже самий час шлюхольца зносити, і ставити цю Німецьку Грібаускайте виправляти імідж німеччини, з ************** НДР, треба вже робити нормальну потужну Німеччину, яка крошить русаків на салат!

Оленка дякую!
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10.05.2022 16:57 Відповісти
Ого...
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10.05.2022 16:58 Відповісти
Бербок ломает все планы зелёным,они надеялись что Украину в ближайшие десять лет в ЄС никто не возьмет,а тут откуда не возмись эта Германия со своим настаиванием.
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10.05.2022 16:59 Відповісти
И не говори. В таком варианте кормушка закрывается, а ворота тюрьмы открываются.

Такой вариант возможет только при внешнем управлении (план Маршалла).

Я надеюсь что заявление Бербок именно это и означает, что в Украине решили навести порядок.
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10.05.2022 17:16 Відповісти
думаю наведут-в болгарии бардель была похлеще нашей и ничего бундесы навели порядок
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10.05.2022 18:30 Відповісти
Как то не оч верится, это как с броней то дают то не дают ..
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10.05.2022 17:00 Відповісти
Дивно чути. Особливо на фоні заяв Макрона.
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10.05.2022 17:01 Відповісти
ну наконец то... главное что бы через неделю не передумали
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10.05.2022 17:07 Відповісти
оу-оу. стоп, народ, зупиніться. Вона, можливо і за, і навіть усі зелені, але там ще багато тої швалі що проти в самій Дойчланд. Крім того, нас не пустити можна чужими руками: типу ми ж за усією душею, але Австрія (або хтось інший) проти і у нас демократичні способи прийняття рішення. Заява супер, однак не потрібно розслаблятися раніше часу )))
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10.05.2022 17:07 Відповісти
У нас есть шанс. Америка хочет реванша за фейл в Афганистане. Решение навести здесь порядок вовсю обсуждается в высших кругах. Думаю Бербок тоже в курсе.
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10.05.2022 17:19 Відповісти
Розумієте, у чому тут річ?

Справа в тому, що кожне слово політика, тим більше такого, що стоїть на високому щаблі політики, змінює настрій не тільки простих людей, а й інших політиків, і не тільки у країні, де живе цей політик, а й у цілому світі!

Правільно тут згадували всім відоме вікно Овертона - кожна згадка про щось є приближенням можливості цього "Щось", збільшенням його вирогідності. Тож чим більше людей, і чим частіше, будуть говорити про необхідність негайного прийняття України в усі ці блоки і союзи, тим вища вирогідность дійсно якнайскоршого нашого прийняття там.

Але в мене є така (поки що не стовідсоткова!) впевненість, що наш вступ у ці союзи призведе до тектонічних змін у цих союзах, яких старі його члени навіть не очікували... так само, як не очікували, що Україна вистоїть, і почне перемагати. І як не очікували такої велелюдної підтримки України простих людей не тільки по всій Європі, а і по всьому світі!

Здається - Україна є саме тою країною, яка зможе змінити правила гри в світі, і призведе до глобального переосмислення загальнолюдських цінностей.... хоча я Стрілець, звісно, а отже романтик. Але мені дійсно хочеться, аби це відбулось!
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10.05.2022 17:36 Відповісти
... Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство. Але ...

Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?

Колись раніше - перед потопом - таке вже було:

Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.

Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...

... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було би вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
...

Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із повного тексту.

this is message to You - 2homosapiens ( джерело: http://2homosapiens.simplesite.com/ 2homosapiens.simplesite.com )
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11.05.2022 01:04 Відповісти
Что Буча делает с немцами!
В Бучу теперь нужно этого Штольца с Макроном затащить, пусть полюбуются на результаты своей политики.
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10.05.2022 17:08 Відповісти
Зелёные в этом отношении были последовательны. Жаль, что нашу Аню-Лену прокатили с постом канцлера. Была бы Железная Леди здорового человека.
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10.05.2022 17:39 Відповісти
До цього адекватним там був міністр економіки Габек. Той прямо заявив, що газова труба це ствол біля скроні Німеччини. Але тепер ця справжня фрау довела, що він не одинокий.
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10.05.2022 17:09 Відповісти
Да, ладно???
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10.05.2022 17:10 Відповісти
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10.05.2022 17:10 Відповісти
Мне все больше и больше нравится эта фройлен.Правильные вещи говорит,фердамт.
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10.05.2022 17:11 Відповісти
А що вона ще фройлян? Куди?
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10.05.2022 17:36 Відповісти
це доволі послідовна політика партії зелених. Згадаймо, що їх повна назва "Союз 90/Зелені". Крім екології, в програмі партії закладено рух за свободу, підтримка дисидентів, спротив диктаторському режиму тощо. А з іншого боку, вони виступають за міцний Евросоюз. Тут все логічно.
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10.05.2022 17:14 Відповісти
А ещё научный подход ко всем вопросам. Пойду в воскресенье за них голосовать.
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10.05.2022 17:37 Відповісти
Кому вы верите ? Вы шо?? Это такая же путинская шлюха, как и меркельша. За счёт чего вылезли зелёные? За счёт отказа от ядеоной энергетики и перевода экономики на руССкий газ. Это приёмная дочь Пукена
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11.05.2022 05:25 Відповісти
а Макрон хоче тільки на півшишечки
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10.05.2022 17:14 Відповісти
Анну и Лену поддерживают Зорян и Шкиряк!
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10.05.2022 17:15 Відповісти
Що в них там сталося в тій Німеччині? Джо Шольцу на яйце ліве наступив? То зброю новітню будуть виробляти в найкоротші строки для України, то в ЄС якнайшвидше взяти. Мабудь старий кінь педальний Лавров знову щось пердув в сторону Німеччини.
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10.05.2022 17:22 Відповісти
це курва що за така позиція "між войною та миром"?

от Шольц саме там "межи" й присів

Ганялєна все ж таки кінчена дурепа, на жаль
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10.05.2022 17:22 Відповісти
Вы не поняли, что она сказала. Перечитывайте до просветления!
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10.05.2022 18:19 Відповісти
Заблукала Україна, майже через 400років, повертається до себе додому, в ЄВРОПУ.... Москалі йдуть лісом...тобто ТАЙГОЮ і ТУНДРОЮ... Амінь.🇪🇺🇺🇦👍👏✌️
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10.05.2022 17:25 Відповісти
Правильно, а то запрещают символику украинскую...
Вот в Болгарии на 9 мая:
https://www.facebook.com/groups/ukraine.bg/permalink/390502996422244/
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10.05.2022 17:29 Відповісти
Оце хороша ДІВЧИНКА,оце я розумію,ще й розумна,ще і симпатична.Розумні німкені Бербок і Іон дер Ляєн,не те що там Меркель
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10.05.2022 17:34 Відповісти
чому в них немає консенсусу навіть в уряді, один каже одна, друга інше ... подивимося у червні
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10.05.2022 17:45 Відповісти
надеюсь, что это не пиар
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10.05.2022 19:49 Відповісти
всмісле? ви там вже определітесь? Макроша каже шо через 10 років, ця вже наполягає, астанавітесь, нам ще кацапню треба побороти
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10.05.2022 20:34 Відповісти
Молодець, що і казати. Не можна бути вагітним на половину - або так або ні. Але і нам не можна вступати в ЄС як бідним родичам, треба зробити свої "домашні завдання" і бути суб'єктом а не об'єктом європейської та і світової політики. Але для цього однієї перемоги не достатньо, треба подумати про все одразу, пора вже вирости із дитячих штанців в переходити та інший, дорослий рівень. І це стосується, в першу чергу, самих громадян.
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10.05.2022 21:28 Відповісти
Смотрите какая красота и Штайнмайер лишнее звено, и Шольц не удел. Германия должна освободиться от комплексов связанных со второй мировой войной и Украина в этом деле только в помощь.
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10.05.2022 21:30 Відповісти
Зачем Украине вступать в ЕС, и ограничивать себя Европой??? Украине нужно расширять союз с Великобританией и нужно брать туда и США и Канаду и Австралию и Турцию и Японию и всех, остальных хороших союзников. Украине нужен мировой союз! США и Великобритания в союзе с Украиной куда привлекательнее, чем Франция и Германия и сколько они на мучали Украину до издевательства. Еще и сколько они Путину помогали и до сих пор помогают и деньги Путину шлют миллиардами долларов ежедневно. Таких союзников врагу не пожелаешь, а вот США и Великобритания - это и морально и по действиям - настоящие друзья, которых обнять хочется! И нужно держаться Великобритании и США. Друг познается в беде и они проявили себя, как настоящие друзья и потому нужно с ними союз развивать!
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10.05.2022 21:40 Відповісти
Правильно!Вот и ПОМСТИТСЯ Германия за провал ГИТЛЕРОВСКОГО ГАЦИЗМА!!!а знаете ЖАЛЬ ЧТО ГЕРМАНИЯ ПРОИГРАЛИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ!!!Сейчас все жили не тушили и На МЭРСАХ И АУДИ ВЯЛЯЛИСЬ!!!не беднее АРАБСКИХ ИМЕРАТОВ И В ОБЩЕМ БЫЛАБЫ ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ ЕС И ПОРАШИ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!!!!ПУТИНХУЙЛО!!!!!
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10.05.2022 22:12 Відповісти
Я думаю, що проблем не повинно бути після того як в нас приймуться добрі закони проти коррупції, проти олігархії і такі які приведуть до явної демократизації.
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10.05.2022 22:59 Відповісти
Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Джерело:

Еще бы Микрон так думал а то прозвучало из его головы что в ЕС можно вступать десятилетиями, можно только Украина не простая страна отказалась от третьего ядерного потенциала в мире в пользу той же Франции в замен на территориальную целостность которая могла быть и через членство в ЕС а в ответ получила поставки Франции тепловизионных прицелов для РФ к БТРам которые были обнаружены в Буче и это наверное только часть айсберга. Правда у нас и коррупция в руководстве страны которую не потянет не один бюджет ЕС.
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10.05.2022 23:44 Відповісти
да корупчия жесть
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11.05.2022 00:28 Відповісти
Зараз за поребрiком буде шкВАЛ кацапських пердакiв
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11.05.2022 00:04 Відповісти
и газика не надо
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11.05.2022 00:26 Відповісти
А може нах%й цей єс разом з німеччіною...
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11.05.2022 06:40 Відповісти
и бегом в Таёжный союз, да?
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11.05.2022 07:38 Відповісти
шото мне сдаецца, шо Анналена будет след.канцлером, очень хочет.
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11.05.2022 09:26 Відповісти
 
 