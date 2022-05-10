Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, - Бербок
Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що зараз не момент для того, щоб розглядати параграфи. Зараз настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром", - сказала Бербок на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у вівторок.
Топ коментарі
+58 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар10.05.2022 16:45 Відповісти Посилання
+43 Aleks Sun
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+34 Nikolay Ivankov #508849
показати весь коментар10.05.2022 16:50 Відповісти Посилання
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вже не оговтатися.
І таки дійсно - кацапщиною аж тхне!
❤️❤️❤️❤️🇩🇪🇺🇦💙💛
У кого які варіанти?
Оленка дякую!
Такой вариант возможет только при внешнем управлении (план Маршалла).
Я надеюсь что заявление Бербок именно это и означает, что в Украине решили навести порядок.
Справа в тому, що кожне слово політика, тим більше такого, що стоїть на високому щаблі політики, змінює настрій не тільки простих людей, а й інших політиків, і не тільки у країні, де живе цей політик, а й у цілому світі!
Правільно тут згадували всім відоме вікно Овертона - кожна згадка про щось є приближенням можливості цього "Щось", збільшенням його вирогідності. Тож чим більше людей, і чим частіше, будуть говорити про необхідність негайного прийняття України в усі ці блоки і союзи, тим вища вирогідность дійсно якнайскоршого нашого прийняття там.
Але в мене є така (поки що не стовідсоткова!) впевненість, що наш вступ у ці союзи призведе до тектонічних змін у цих союзах, яких старі його члени навіть не очікували... так само, як не очікували, що Україна вистоїть, і почне перемагати. І як не очікували такої велелюдної підтримки України простих людей не тільки по всій Європі, а і по всьому світі!
Здається - Україна є саме тою країною, яка зможе змінити правила гри в світі, і призведе до глобального переосмислення загальнолюдських цінностей.... хоча я Стрілець, звісно, а отже романтик. Але мені дійсно хочеться, аби це відбулось!
Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?
Колись раніше - перед потопом - таке вже було:
Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.
Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...
... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було би вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
...
Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із повного тексту.
this is message to You - 2homosapiens ( джерело: http://2homosapiens.simplesite.com/ 2homosapiens.simplesite.com )
В Бучу теперь нужно этого Штольца с Макроном затащить, пусть полюбуются на результаты своей политики.
от Шольц саме там "межи" й присів
Ганялєна все ж таки кінчена дурепа, на жаль
Вот в Болгарии на 9 мая:
https://www.facebook.com/groups/ukraine.bg/permalink/390502996422244/
Еще бы Микрон так думал а то прозвучало из его головы что в ЕС можно вступать десятилетиями, можно только Украина не простая страна отказалась от третьего ядерного потенциала в мире в пользу той же Франции в замен на территориальную целостность которая могла быть и через членство в ЕС а в ответ получила поставки Франции тепловизионных прицелов для РФ к БТРам которые были обнаружены в Буче и это наверное только часть айсберга. Правда у нас и коррупция в руководстве страны которую не потянет не один бюджет ЕС.