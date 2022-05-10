Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, - Бербок

Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що зараз не момент для того, щоб розглядати параграфи. Зараз настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром", - сказала Бербок на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у вівторок.

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