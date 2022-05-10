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На Сумщине прозвучало несколько сильных взрывов, - председатель ОВА

вибух

В Шосткинском районе Сумской области раздаются взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов в разных городах.

Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

По состоянию на 19:30 во многих областях Украины воздушная тревога.

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Автор: 

взрыв (6813) Сумская область (3337) Живицкий Дмитрий (242)


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химзавод?
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10.05.2022 20:04 Ответить
Нужно усиливать мобилизацию и по всей границе строить много очень мощных фортификационных сооружений. Нужно Запад просить о помощи в технике и т.п. Чтобы помогли строить мощные укрепления по всей границе!
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10.05.2022 20:05 Ответить
Як Ви пропонуєте будувати фортифікаційні споруди НА КОРДОНІ під час війни?! Думаєте, кацапи почекають, поки біля них під боком будується фортеця (образно кажучи), з якої їх же будуть пиз..ть?
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10.05.2022 20:19 Ответить
Від ракет? Ну а грады що пуляють... Треба симетрично відповідати
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10.05.2022 20:56 Ответить
Працівник ботоферми детектед.
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10.05.2022 21:22 Ответить
Укриття - це в смислі ПІДВАЛИ ? а де бомбосховища ? за 8 років незбудовано жодного
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10.05.2022 23:05 Ответить
 
 