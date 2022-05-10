На Сумщине прозвучало несколько сильных взрывов, - председатель ОВА
В Шосткинском районе Сумской области раздаются взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов в разных городах.
Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
По состоянию на 19:30 во многих областях Украины воздушная тревога.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Ворошилов
показать весь комментарий10.05.2022 20:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий10.05.2022 20:05 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий10.05.2022 20:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Hobby Programming
показать весь комментарий10.05.2022 20:56 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Андрей Д #514941
показать весь комментарий10.05.2022 21:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Викторович #508005
показать весь комментарий10.05.2022 23:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль