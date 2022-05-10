На Сумщине прозвучало несколько сильных взрывов, - председатель ОВА

В Шосткинском районе Сумской области раздаются взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов в разных городах.

Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

По состоянию на 19:30 во многих областях Украины воздушная тревога.

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