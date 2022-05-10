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На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

вибух

У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів у різних містах.

Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!" - сказано в повідомленні.

Станом на 19:30 в багатьох областях України повітряна тривога.

Читайте також: Окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини, - Живицький

Автор: 

вибух (4525) Сумська область (3889) Живицький Дмитро (466)


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химзавод?
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10.05.2022 20:04 Відповісти
Нужно усиливать мобилизацию и по всей границе строить много очень мощных фортификационных сооружений. Нужно Запад просить о помощи в технике и т.п. Чтобы помогли строить мощные укрепления по всей границе!
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10.05.2022 20:05 Відповісти
Як Ви пропонуєте будувати фортифікаційні споруди НА КОРДОНІ під час війни?! Думаєте, кацапи почекають, поки біля них під боком будується фортеця (образно кажучи), з якої їх же будуть пиз..ть?
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10.05.2022 20:19 Відповісти
Від ракет? Ну а грады що пуляють... Треба симетрично відповідати
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10.05.2022 20:56 Відповісти
Працівник ботоферми детектед.
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10.05.2022 21:22 Відповісти
Укриття - це в смислі ПІДВАЛИ ? а де бомбосховища ? за 8 років незбудовано жодного
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10.05.2022 23:05 Відповісти
 
 