На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА
У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів у різних містах.
Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!" - сказано в повідомленні.
Станом на 19:30 в багатьох областях України повітряна тривога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Ворошилов
показати весь коментар10.05.2022 20:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
DmitrySviridon #501268
показати весь коментар10.05.2022 20:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар10.05.2022 20:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Hobby Programming
показати весь коментар10.05.2022 20:56 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Андрей Д #514941
показати весь коментар10.05.2022 21:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Викторович #508005
показати весь коментар10.05.2022 23:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль