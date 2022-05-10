На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів у різних містах.

Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!" - сказано в повідомленні.

Станом на 19:30 в багатьох областях України повітряна тривога.

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