С помощью кибератак РФ хочет создать в Украине гуманитарную катастрофу, - Госспецсвязи

С начала 2022 года российские хакеры атаковали украинские ресурсы как минимум несколькими видами вредоносного программного обеспечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Российская федерация – это страна-агрессор, которая совершает ничем не оправданную агрессию против Украины не только на нашей земле, но и в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские хакеры ведут войну против Украины в киберпространстве на протяжении последних восьми лет. Их активность постоянно растет. Сегодня кибератаки – это полноценная составляющая войны России против Украины.

"С начала года российские военные хакеры атаковали украинские информационные системы особенно активно. Их целью является их повреждение и разрушение, уничтожение данных, предотвращение доступа украинских граждан к государственным сервисам, а также дестабилизация ситуации в стране, сеяние паники и недоверия к власти среди населения. С начала года Россия запустила по меньшей мере несколько семейств вредоносного программного обеспечения в Украине – WhisperGate/WhisperKill, CaddyWiper, Hermetic Wiper, Industroyer2, DoubleZero и другие", - рассказали в Государственной спецсвязи.

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В ведомстве отметили, что с помощью кибератак Россия хочет создать в Украине гуманитарную катастрофу, ведь хакеры пытаются препятствовать работе энергетического сектора, экстренных служб, связи, логистики.

Украинские информационные ресурсы являются важной целью для русских военных. Проверенные на украинских ресурсах методы кибератак используют и в других демократических странах мира. Кибератаки, имеющие целью нанести ущерб украинским ресурсам, могут влиять на работу информационных систем других стран, ведь в киберпространстве нет границ. Например, в результате атаки на спутниковую сеть Viasat накануне вторжения 24 февраля, целью которой было помешать работе связи для пользователей из Украины, пострадали несколько государств-членов ЕС.

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Кибератакам подвергаются информационные системы стран и учреждений, которые помогают Украине и украинцам во время войны.

"Украина использует для защиты все имеющиеся ресурсы. К киберзащите украинских информационных систем присоединились лучшие отечественные и мировые специалисты. Нам помогают правительства и коммерческие компании большинства демократических стран мира. Мы благодарны всем и высоко ценим эту помощь. Благодаря этому мы сильны и можем выстоять" , – сказано в сообщении.

В Госспецсвязи убеждены, что этого мало, ведь агрессор не остановится просто так. "Все страны должны объединить усилия, чтобы остановить агрессора, чтобы лишить его возможностей атаковать и заставить отвечать за свои поступки. Только санкции, скоординированная работа, осведомленность государственных учреждений, бизнеса и граждан поможет добиться этой цели и мира в киберпространстве", - подытожили в ведомстве.