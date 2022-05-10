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Новости Война
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Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

обстріл

10 мая российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Около 19:00 вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумщины.

Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов выясняются.

Читайте также: На Сумщине прозвучало несколько сильных взрывов, - председатель ОВА

Автор: 

Госпогранслужба (6587) обстрел (27941) Сумская область (3340) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+22
Чи була відповідь? Наприклад обстріляти з арти чи градів, мінометів російську територію? Че зе зрадник наказав не провокувати бо ***** нападе та видав наказ як гімно Таран 2 роки тому, що за стрільбу по рашистам буде адмін. покарання?
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10.05.2022 21:50 Ответить
+12
Це точно якийсь сюр((Як можна не відкривати у відповідь вогонь?На якій це війні таке було колись?((На що надіятися?((Й та віра ,що й білорусія не бере участь у війні?((Та дали форму тим омоскаленим білорусам й воюввали ,аж позасмагали((
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10.05.2022 21:54 Ответить
+9
Навіть керівник НАТО сказав, що Україна має повне право відповідати на обстріли по території підораши !!!! Ти про це не чув, ремба сраний ?!
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10.05.2022 22:03 Ответить
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Чи була відповідь? Наприклад обстріляти з арти чи градів, мінометів російську територію? Че зе зрадник наказав не провокувати бо ***** нападе та видав наказ як гімно Таран 2 роки тому, що за стрільбу по рашистам буде адмін. покарання?
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10.05.2022 21:50 Ответить
Навчись спочатку розмовляти. А то гугл не може твою кацапську мову перекласти.
Пояснюю - кацапська мова: матюк-слово-три матюки-слово-два матюки і т.д.
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10.05.2022 22:39 Ответить
О, це я тому игор билик писав - вже десь щез
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10.05.2022 22:43 Ответить
Навіть керівник НАТО сказав, що Україна має повне право відповідати на обстріли по території підораши !!!! Ти про це не чув, ремба сраний ?!
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10.05.2022 22:03 Ответить
Как и москали поля обстреливать? ******** стратегия. Я предложил человеку приехать в Сумскую область погранцем и стрелять сколько ему захочется , куда захочется и с чего захочется. И только тогда он поймет почему никто и никуда не стреляет.
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10.05.2022 22:14 Ответить
не поля обстреливать - а точки подавлять бараны вы трусливые
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11.05.2022 00:39 Ответить
Як кацап, так і хамло матюкливе. Схоже, це свинособача так макітру зносить.
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10.05.2022 22:10 Ответить
Це точно якийсь сюр((Як можна не відкривати у відповідь вогонь?На якій це війні таке було колись?((На що надіятися?((Й та віра ,що й білорусія не бере участь у війні?((Та дали форму тим омоскаленим білорусам й воюввали ,аж позасмагали((
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10.05.2022 21:54 Ответить
Ну і чого вони добились цім обстрілом?
Точно що якась нація унтерменшів!
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10.05.2022 21:54 Ответить
По полям каждый день гатят, наверное думают что запугивают или просто долбоебы. Или два в одном.
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10.05.2022 21:57 Ответить
Та щезни вже - туди, звідки виліз. Поки розмовляти людською мовою не навчися - не вилазь.
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10.05.2022 22:41 Ответить
переслідують головну ціль - не дати військам з під Чернігова та Сум відійти на допомогу військам на донбасі
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10.05.2022 22:01 Ответить
Прикордонниками? Тро?
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11.05.2022 02:19 Ответить
Уже пора отвечать, - ленд-лиз есть, поэтому остальные страны вряд ли сократят поставки.
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10.05.2022 21:56 Ответить
нажаль мова про отвєтку поки не йде. хоча в наших вже руки чешуться.
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10.05.2022 22:09 Ответить
На жаль !!!!
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10.05.2022 22:16 Ответить
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
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10.05.2022 22:09 Ответить
"випаленою"...
Але моя думка - потрібно потерпіти. Хоча б вибити з Харківщини і стабілізувати схід.
Звичайно -відповідати по цивільному населенню не слід, але точково вразити військовий об'єкт (нехай невеликий) - потрібно.
Якби вразити саме тих "стрілків" - було б непоганоЮ але складно.
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10.05.2022 22:46 Ответить
зеленский не разрешает отвечать - боится что переговоров не будет ну и это же не он под обстрелами сидит
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11.05.2022 00:42 Ответить
Що головне не стріляти триває !!!!
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10.05.2022 22:12 Ответить
президент ссцыкло боится путлера расстроить бо на переговоры не поедет
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11.05.2022 00:37 Ответить
Прикордонники не мають зброю. Якщо вони не матимуть старенькі ЗРК Стріла-1, то будемо мати, що маємо.
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10.05.2022 22:15 Ответить
Занепокоєння з ОПи вже висловили ? Чи це може зашкодити добросусідським відносинам ?
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10.05.2022 22:21 Ответить
А що у відповідь? Одні матюки, мабуть.
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10.05.2022 23:47 Ответить
Думаю не все пишуть, та й не потрібно напевно . Не поливайте лайном, якщо не володієте ситуацією . До Зеленського можна ставитись по-різному, але не у воєнний час , зараз він себе веде достойно ! Навіть не знаю, хто міг би краще за нього справитись з тим викликом, що йому випав . Нам потрібно підтримувати нашого президента, а не срати в коментах !
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11.05.2022 00:34 Ответить
что за бред? не позорься - иди шашлыки жарь ..
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11.05.2022 00:44 Ответить
хто міг би краще за нього справитись? каломойский бы лучше справился
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11.05.2022 00:45 Ответить
Всі пишуть про відповідь і не задумуюиься, що прикордонники з автоматом не зможе нічого зробити граду, який на відстані 10км від нього на території параші. Або літаку, чи гелікоптеру
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11.05.2022 02:23 Ответить
 
 