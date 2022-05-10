Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ
10 мая российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Около 19:00 вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумщины.
Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи", - говорится в сообщении.
Последствия обстрелов выясняются.
Топ комментарии
+22 MAKAROV #508144
показать весь комментарий10.05.2022 21:50 Ответить Ссылка
+12 Ihor Hrytseliak
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+9 Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий10.05.2022 22:03 Ответить Ссылка
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Пояснюю - кацапська мова: матюк-слово-три матюки-слово-два матюки і т.д.
Точно що якась нація унтерменшів!
Але моя думка - потрібно потерпіти. Хоча б вибити з Харківщини і стабілізувати схід.
Звичайно -відповідати по цивільному населенню не слід, але точково вразити військовий об'єкт (нехай невеликий) - потрібно.
Якби вразити саме тих "стрілків" - було б непоганоЮ але складно.