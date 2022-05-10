Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

10 мая российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Около 19:00 вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумщины.

Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов выясняются.

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