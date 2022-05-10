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Новини Війна
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Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, - ДПСУ

обстріл

10 травня російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської і Чернігівської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонним територіям Шосткінського району Сумщини.

Також надвечір уже відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.

Також читайте: На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) обстріл (29262) Сумська область (3892) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+22
Чи була відповідь? Наприклад обстріляти з арти чи градів, мінометів російську територію? Че зе зрадник наказав не провокувати бо ***** нападе та видав наказ як гімно Таран 2 роки тому, що за стрільбу по рашистам буде адмін. покарання?
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10.05.2022 21:50 Відповісти
+12
Це точно якийсь сюр((Як можна не відкривати у відповідь вогонь?На якій це війні таке було колись?((На що надіятися?((Й та віра ,що й білорусія не бере участь у війні?((Та дали форму тим омоскаленим білорусам й воюввали ,аж позасмагали((
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10.05.2022 21:54 Відповісти
+9
Навіть керівник НАТО сказав, що Україна має повне право відповідати на обстріли по території підораши !!!! Ти про це не чув, ремба сраний ?!
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10.05.2022 22:03 Відповісти
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Чи була відповідь? Наприклад обстріляти з арти чи градів, мінометів російську територію? Че зе зрадник наказав не провокувати бо ***** нападе та видав наказ як гімно Таран 2 роки тому, що за стрільбу по рашистам буде адмін. покарання?
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10.05.2022 21:50 Відповісти
Навчись спочатку розмовляти. А то гугл не може твою кацапську мову перекласти.
Пояснюю - кацапська мова: матюк-слово-три матюки-слово-два матюки і т.д.
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10.05.2022 22:39 Відповісти
О, це я тому игор билик писав - вже десь щез
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10.05.2022 22:43 Відповісти
Навіть керівник НАТО сказав, що Україна має повне право відповідати на обстріли по території підораши !!!! Ти про це не чув, ремба сраний ?!
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10.05.2022 22:03 Відповісти
Как и москали поля обстреливать? ******** стратегия. Я предложил человеку приехать в Сумскую область погранцем и стрелять сколько ему захочется , куда захочется и с чего захочется. И только тогда он поймет почему никто и никуда не стреляет.
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10.05.2022 22:14 Відповісти
не поля обстреливать - а точки подавлять бараны вы трусливые
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11.05.2022 00:39 Відповісти
Як кацап, так і хамло матюкливе. Схоже, це свинособача так макітру зносить.
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10.05.2022 22:10 Відповісти
Це точно якийсь сюр((Як можна не відкривати у відповідь вогонь?На якій це війні таке було колись?((На що надіятися?((Й та віра ,що й білорусія не бере участь у війні?((Та дали форму тим омоскаленим білорусам й воюввали ,аж позасмагали((
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10.05.2022 21:54 Відповісти
Ну і чого вони добились цім обстрілом?
Точно що якась нація унтерменшів!
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10.05.2022 21:54 Відповісти
По полям каждый день гатят, наверное думают что запугивают или просто долбоебы. Или два в одном.
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10.05.2022 21:57 Відповісти
Та щезни вже - туди, звідки виліз. Поки розмовляти людською мовою не навчися - не вилазь.
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10.05.2022 22:41 Відповісти
переслідують головну ціль - не дати військам з під Чернігова та Сум відійти на допомогу військам на донбасі
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10.05.2022 22:01 Відповісти
Прикордонниками? Тро?
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11.05.2022 02:19 Відповісти
Уже пора отвечать, - ленд-лиз есть, поэтому остальные страны вряд ли сократят поставки.
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10.05.2022 21:56 Відповісти
нажаль мова про отвєтку поки не йде. хоча в наших вже руки чешуться.
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10.05.2022 22:09 Відповісти
На жаль !!!!
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10.05.2022 22:16 Відповісти
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
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10.05.2022 22:09 Відповісти
"випаленою"...
Але моя думка - потрібно потерпіти. Хоча б вибити з Харківщини і стабілізувати схід.
Звичайно -відповідати по цивільному населенню не слід, але точково вразити військовий об'єкт (нехай невеликий) - потрібно.
Якби вразити саме тих "стрілків" - було б непоганоЮ але складно.
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10.05.2022 22:46 Відповісти
зеленский не разрешает отвечать - боится что переговоров не будет ну и это же не он под обстрелами сидит
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11.05.2022 00:42 Відповісти
Що головне не стріляти триває !!!!
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10.05.2022 22:12 Відповісти
президент ссцыкло боится путлера расстроить бо на переговоры не поедет
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11.05.2022 00:37 Відповісти
Прикордонники не мають зброю. Якщо вони не матимуть старенькі ЗРК Стріла-1, то будемо мати, що маємо.
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10.05.2022 22:15 Відповісти
Занепокоєння з ОПи вже висловили ? Чи це може зашкодити добросусідським відносинам ?
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10.05.2022 22:21 Відповісти
А що у відповідь? Одні матюки, мабуть.
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10.05.2022 23:47 Відповісти
Думаю не все пишуть, та й не потрібно напевно . Не поливайте лайном, якщо не володієте ситуацією . До Зеленського можна ставитись по-різному, але не у воєнний час , зараз він себе веде достойно ! Навіть не знаю, хто міг би краще за нього справитись з тим викликом, що йому випав . Нам потрібно підтримувати нашого президента, а не срати в коментах !
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11.05.2022 00:34 Відповісти
что за бред? не позорься - иди шашлыки жарь ..
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11.05.2022 00:44 Відповісти
хто міг би краще за нього справитись? каломойский бы лучше справился
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11.05.2022 00:45 Відповісти
Всі пишуть про відповідь і не задумуюиься, що прикордонники з автоматом не зможе нічого зробити граду, який на відстані 10км від нього на території параші. Або літаку, чи гелікоптеру
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11.05.2022 02:23 Відповісти
 
 