Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, - ДПСУ
10 травня російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської і Чернігівської областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонним територіям Шосткінського району Сумщини.
Також надвечір уже відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі", - йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.
Топ коментарі
+22 MAKAROV #508144
показати весь коментар10.05.2022 21:50 Відповісти Посилання
+12 Ihor Hrytseliak
показати весь коментар10.05.2022 21:54 Відповісти Посилання
+9 Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар10.05.2022 22:03 Відповісти Посилання
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Пояснюю - кацапська мова: матюк-слово-три матюки-слово-два матюки і т.д.
Точно що якась нація унтерменшів!
Але моя думка - потрібно потерпіти. Хоча б вибити з Харківщини і стабілізувати схід.
Звичайно -відповідати по цивільному населенню не слід, але точково вразити військовий об'єкт (нехай невеликий) - потрібно.
Якби вразити саме тих "стрілків" - було б непоганоЮ але складно.