Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, - ДПСУ

10 травня російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської і Чернігівської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонним територіям Шосткінського району Сумщини.

Також надвечір уже відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.

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