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Новости Помощь Украине
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Обновленный пакет помощи США для Украины составит около $40 млрд, - Арахамия

арахамія

Обновленный пакет помощи США для Украины будет составлять 39,8 млрд, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"По моей информации от союзников из США, Палата представителей намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд. Наши союзники не сомневаются в нашей победе и готовы предоставить для нее все необходимое", - отметил Арахамия.

По его словам, столь беспрецедентный уровень поддержки быстро изменит ситуацию на поле боя, и героизм украинцев будет подкреплен современным оборудованием и вооружением.

"Благодарим правительство и народ США за поддержку. Сегодня мы совместно боремся за ценности свободного мира и обязательно одержим победу", - подчеркнул глава фракции.

Читайте также: Сегодня в Конгрессе США рассмотрят выделение Украине $40 млрд

Автор: 

помощь (7882) США (27174) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+49
У Арахимии такая довольная улыбка, как будто он уже придумал как эти 40 млрд$ попилить по своим карманам.
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10.05.2022 22:43 Ответить
+43
Ты тут причём, макака зелёная 🐒?
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10.05.2022 22:44 Ответить
+32
Радует, что ******** не получится, все под жёстким контролем США
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10.05.2022 22:43 Ответить
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a morda takaja hitraja - hitraja......
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10.05.2022 22:42 Ответить
Бабуін абхазький !!!!
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10.05.2022 22:50 Ответить
це не бабуін, це відхоже місце...
не ображайте бабуінів...
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10.05.2022 22:52 Ответить
павел-павел, тупые рашисты
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10.05.2022 22:56 Ответить
Цей мутант з сухумського мавпятника втік !!!!!
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10.05.2022 23:03 Ответить
Ара-хам, брись в буду, чебурек! Не примазуйся до штатівских грошей.
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11.05.2022 01:01 Ответить
У Арахимии такая довольная улыбка, как будто он уже придумал как эти 40 млрд$ попилить по своим карманам.
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10.05.2022 22:43 Ответить
так он уже и придумал
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10.05.2022 22:54 Ответить
по каким карманам? Не будет 40 млрд - будет техника и услуги на эту сумму. Запад требует отчет по каждой единице техники и по каждому целевому использованию и отслеживает это онлайн, там прекрасно знают о склонности украинцев к коррупции, поэтому будут контролировать тщательно.
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10.05.2022 22:54 Ответить
Радует, что ******** не получится, все под жёстким контролем США
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10.05.2022 22:43 Ответить
Так живьем эти деньги в Украину не поступят. Это оплата американским военным промышленникам условно говоря за танчики. Им денежки - нам в Украину танчики.
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10.05.2022 22:49 Ответить
а украинские денежки, которые должны были пойти на танчики - арахамчику
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10.05.2022 22:55 Ответить
Ты тут причём, макака зелёная 🐒?
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10.05.2022 22:44 Ответить
Може б мене таким говорящім десь пристроїли? Готовий за 25% від хламідії працювати....
От без нього я не знав цього факту, а тепер щасливо засну.
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10.05.2022 23:04 Ответить
Пойди застрелься, мавпа абхазька!
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10.05.2022 22:44 Ответить
Ви коли за московського піаніста голосували, хіба не знали, що він таких чебуреків в ОП приведе?
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11.05.2022 01:05 Ответить
Теперь тебе есть где и чем поживиться. Это точно.
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10.05.2022 22:44 Ответить
Намалювався не зітреш !!!!!
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10.05.2022 22:45 Ответить
О,вилізло чучало. Видно попил бабла унюхав. Ох і підар хитрозроблений.))
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10.05.2022 22:46 Ответить
Мудак
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10.05.2022 22:48 Ответить
коломойша послав ************* рознюхати де що ********

Хер вам , все до копійки (цента) пораховано.
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10.05.2022 22:50 Ответить
А эта небритая херня тут каким боком?
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10.05.2022 22:50 Ответить
**** з Азовсталлю робіть шось !!!
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10.05.2022 22:52 Ответить
Це не за "твоєю" інформацією, пико ти неголена. Це CNN усім розповідає, не примазуйся. Той самий CNN, що за твоєю "інформацією" є "гіршим за скабєєву", тьху на тебе.
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10.05.2022 22:53 Ответить
Ну, що тут усі критикують його. Радіє нехай радіє. Усі смерті русне радіють. Навіть сама русня
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10.05.2022 22:53 Ответить
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11.05.2022 01:09 Ответить
Не копійки (цента) йому не перепаде, американці будуть слідкувати.
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10.05.2022 22:54 Ответить
А яким боком до цього оця Ара Хамія?
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10.05.2022 22:54 Ответить
краще б розказав про рашистський пакет за здачу Півдня України, хоча немає таємного,котре б не стало явним
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10.05.2022 22:54 Ответить
А чого пика така хитра, уйобок?
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10.05.2022 22:55 Ответить
гибон , чисто африканский гибон. Америка нас спасает, а эти зеленые , бенины клоуны, ********* себе отжирают, и пиарятся, как будто это они страну спасают.
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10.05.2022 22:57 Ответить
А єта хламидия тут при чем? Прямо как промокашка-арестович со своим хозяином дерьмаком, спешат примазаться к хорошим новостям.
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10.05.2022 22:57 Ответить
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10.05.2022 23:00 Ответить
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10.05.2022 23:12 Ответить
Знову Ахламидия, на сцену вискочив
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10.05.2022 23:05 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но по информации арахамии 2.5 месяца назад: никакой войны не будет, американцы нагнетают и не дают нам привлекать инвестиции, мы за переговоры... А также участие этого же клоуна в принятии бюджета без перевооружения, отдыхи и ночные рестораны с различным криминималом, футболы, диджейста и отпуска Рады, где он шеф самой большой фракции накануне войны. Да и Мариуполь ещё не забываем
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10.05.2022 23:07 Ответить
Хотілось би почути реакцію на цей пи*дець представників секти "73%".
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10.05.2022 23:21 Ответить
Захищають бубочку,аж дупи рвуться. Скільки нам це все коштує,оплата його ботів у фб??
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11.05.2022 03:58 Ответить
Знову спірохета вилізла, бо ж без неї ніхто нічо не зна...
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10.05.2022 23:08 Ответить
У НЕГО АЖ СЛЮНИ ПОТЕКЛИ
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10.05.2022 23:10 Ответить
Цю Хламідію,потрібно засунути назад а ні взад)у пробірку і не дратувати люде!
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10.05.2022 23:10 Ответить
НЕ ОБРАЖАЙТЕ ХЛОПЦЯ,ВІН ВВАЖАЕ ШО ЦЕ ЙОГО ЗАСЛУГА
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10.05.2022 23:14 Ответить
Абізяна, губу закатай! Ви зелені тварі наступні за кацапами. Дороги вам не пробачить ніхто.
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10.05.2022 23:16 Ответить
Їм на війну і страждання людей плювати. Зелені покидьки пИ*дять і пи*дЯть, це буде тривати, поки їх не зупинять.
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10.05.2022 23:19 Ответить
Мохнорилий арахам-пішов нахйу!
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10.05.2022 23:49 Ответить
Возьмет себе сколько захочет и ничего вы ему не сделаете.
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10.05.2022 23:56 Ответить
арахамия падло - так что американцы нагнетают? или уже нет..
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10.05.2022 23:57 Ответить
Хорошо что Ленд-Лиз товарами (оружие в первую очередь) а не деньгами, но Ара Хамия этого не знает пока
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11.05.2022 00:10 Ответить
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11.05.2022 00:20 Ответить
Заберіть у мавпи мікрахвон!!!!!
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11.05.2022 00:28 Ответить
Это 33 лярдп для Украины и 7 лярдов Арахамии в офшор?
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11.05.2022 00:34 Ответить
у хамло Арахамії криза жанру..
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11.05.2022 00:46 Ответить
Вообще,зачем подавать от него эту информацию.Пиарится.Заяви другое,что ты сделал.Цирк.
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11.05.2022 01:43 Ответить
ОПа-це захудалий провінційний театр. І там на ролях конферанса спеціально обучені люди затирають свої косяки, забанюють протилежною інфою. Так і Агрохімія - пи....в про америкосів, які спеціально хочуть Україну знищити економічно, і пора дружити з Кетаем, там є все. крім небес обітованних. А зараз як обізяна - америкоси друзі навічно. Кетай ще не визначився з Україною і т.д. Тільки щось малохольній міссіс Попінс ніяк роль в новій рольовій грі не підберуть.
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11.05.2022 02:14 Ответить
Це той небритий ГАНДОН що матюкав США щоб вони не попереджали Україну про велику імовірність вторгнення росії в Україну !!!! А зараз воно раденьке наче це йому дають 40 млрд. долярів....
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11.05.2022 02:51 Ответить
Ти,арахрєнія,можеш навіть не милитись до тих грошей!! Геть в абхазію,на пальми!!
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11.05.2022 03:55 Ответить
Відсутність совісті не дозволяє просто промовчати.
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11.05.2022 05:19 Ответить
ослолюб трахамония высунулся... вот же ******* неукраинское...
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11.05.2022 06:01 Ответить
Поки хламідія на чолі зелепупіків, їх ******* невідворотній.
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11.05.2022 06:44 Ответить
Зе-команді нема чого дуже радіти,це скоріше ультимативний закон п
"Про контроль над вашою "продуктивною діяльністю" основне в закладено в слові інше:
Ймовірними альтернативними формами оплати за надану військову допомогу від США можуть стати пільгова оренда територій, продовольство, а також партнерські проєкти та поступки у торгівлі та інше....
-.Підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text закон S. 3522 про ленд-ліз передбачає укладання міжурядових договорів про передавання Україні військової техніки США в оренду або в борг із відтермінованою оплатою. Тобто після закінчення війни з Росією це озброєння доведеться повернути США або розрахуватися за нього.
-.Росія, як правонаступник СРСР, розрахувалася за ленд-ліз лише у 2006 році.
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11.05.2022 07:02 Ответить
Агрохімія повтори "подвиг" Жванії
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11.05.2022 07:19 Ответить
За нашою інформацією,ти арахамія- хламідія в кепці,ти ніхто і звать тебе ніяк(без роду і племені).Писок свій паскудний не скаль,і *** з нього вийми,бо від цієї допомоги вам Єрмаковським ФСБшним ********* нічого не перепаде.Буде створений міжнародний консорціум з суворим аудитом,з використанням коштів.Ви з Єрмаком думайте як скоріше повернути мілліардний відкат За продажу і розмінування перешийку Півдня України,бо своє існування будете закінчувати в ліпшому випадку у інвалідних візках як Кернес,який не повернув відкат за створення ХНР в 2014 році.
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11.05.2022 07:42 Ответить
А не здається вам, пане Арахамія, що союзники своєю підтримкою наводять паніку в країні, не дають працювати економіці, ведуть себе як скабеєва?! Де "героїзм українців буде підкріплений ******** обладнанням і озброєнням" від вашої влади?
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11.05.2022 08:45 Ответить
Виклянчив у єрмака солоденьку новину?
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11.05.2022 10:16 Ответить
 
 