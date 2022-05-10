Обновленный пакет помощи США для Украины составит около $40 млрд, - Арахамия
Обновленный пакет помощи США для Украины будет составлять 39,8 млрд, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
"По моей информации от союзников из США, Палата представителей намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд. Наши союзники не сомневаются в нашей победе и готовы предоставить для нее все необходимое", - отметил Арахамия.
По его словам, столь беспрецедентный уровень поддержки быстро изменит ситуацию на поле боя, и героизм украинцев будет подкреплен современным оборудованием и вооружением.
"Благодарим правительство и народ США за поддержку. Сегодня мы совместно боремся за ценности свободного мира и обязательно одержим победу", - подчеркнул глава фракции.
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не ображайте бабуінів...
От без нього я не знав цього факту, а тепер щасливо засну.
Хер вам , все до копійки (цента) пораховано.
падло -так что американцы нагнетают? или уже нет..
"Про контроль над вашою "продуктивною діяльністю" основне в закладено в слові інше:
Ймовірними альтернативними формами оплати за надану військову допомогу від США можуть стати пільгова оренда територій, продовольство, а також партнерські проєкти та поступки у торгівлі та інше....
-.Підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text закон S. 3522 про ленд-ліз передбачає укладання міжурядових договорів про передавання Україні військової техніки США в оренду або в борг із відтермінованою оплатою. Тобто після закінчення війни з Росією це озброєння доведеться повернути США або розрахуватися за нього.
-.Росія, як правонаступник СРСР, розрахувалася за ленд-ліз лише у 2006 році.