Обновленный пакет помощи США для Украины составит около $40 млрд, - Арахамия

Обновленный пакет помощи США для Украины будет составлять 39,8 млрд, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"По моей информации от союзников из США, Палата представителей намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд. Наши союзники не сомневаются в нашей победе и готовы предоставить для нее все необходимое", - отметил Арахамия.

По его словам, столь беспрецедентный уровень поддержки быстро изменит ситуацию на поле боя, и героизм украинцев будет подкреплен современным оборудованием и вооружением.

"Благодарим правительство и народ США за поддержку. Сегодня мы совместно боремся за ценности свободного мира и обязательно одержим победу", - подчеркнул глава фракции.

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