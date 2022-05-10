Оновлений пакет допомоги США для України становитиме майже $40 млрд - Арахамія

Оновлений пакет допомоги США для України становитиме 39,8 млрд, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"За моєю інформацією від союзників із США, Палата представників має намір найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на $39,8 млрд. Наші союзники не сумніваються у нашій перемозі й готові надати для неї все необхідне", - зазначив Арахамія.

За його словами, такий безпрецедентний рівень підтримки швидко змінить ситуацію на полі бою, і героїзм українців буде підкріплений сучасним обладнанням і озброєнням.

"Дякуємо уряду й народу США за підтримку. Сьогодні ми спільно боремося за цінності вільного світу й обов'язково здобудемо перемогу", – наголосив глава фракції.

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