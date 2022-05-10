Оновлений пакет допомоги США для України становитиме майже $40 млрд - Арахамія
Оновлений пакет допомоги США для України становитиме 39,8 млрд, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"За моєю інформацією від союзників із США, Палата представників має намір найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на $39,8 млрд. Наші союзники не сумніваються у нашій перемозі й готові надати для неї все необхідне", - зазначив Арахамія.
За його словами, такий безпрецедентний рівень підтримки швидко змінить ситуацію на полі бою, і героїзм українців буде підкріплений сучасним обладнанням і озброєнням.
"Дякуємо уряду й народу США за підтримку. Сьогодні ми спільно боремося за цінності вільного світу й обов'язково здобудемо перемогу", – наголосив глава фракції.
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не ображайте бабуінів...
От без нього я не знав цього факту, а тепер щасливо засну.
Хер вам , все до копійки (цента) пораховано.
падло -так что американцы нагнетают? или уже нет..
"Про контроль над вашою "продуктивною діяльністю" основне в закладено в слові інше:
Ймовірними альтернативними формами оплати за надану військову допомогу від США можуть стати пільгова оренда територій, продовольство, а також партнерські проєкти та поступки у торгівлі та інше....
-.Підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text закон S. 3522 про ленд-ліз передбачає укладання міжурядових договорів про передавання Україні військової техніки США в оренду або в борг із відтермінованою оплатою. Тобто після закінчення війни з Росією це озброєння доведеться повернути США або розрахуватися за нього.
-.Росія, як правонаступник СРСР, розрахувалася за ленд-ліз лише у 2006 році.