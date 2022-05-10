Зеленский просит не давить на ВСУ ежедневным ожиданием побед

Президент Владимир Зеленский просит не ожидать от Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем обращении 10 мая.

"Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Но хочу также призвать всех наших людей, особенно в тылу, не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются определенные победы.

Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и наших людей, для освобождения всех наших городов: Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех остальных", - подчеркнул Зеленский.

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