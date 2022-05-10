Зеленский просит не давить на ВСУ ежедневным ожиданием побед
Президент Владимир Зеленский просит не ожидать от Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем обращении 10 мая.
"Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Но хочу также призвать всех наших людей, особенно в тылу, не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются определенные победы.
Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и наших людей, для освобождения всех наших городов: Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех остальных", - подчеркнул Зеленский.
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Тут либо чувак в симуляторы и шутеры переиграл, или такой универсальный солдат пропадает, вот русню не можем пока что выиграть только потому, что Арестович не на фронте, а в теплом кабинете))
Ну а за спіч ЗЕ скажу так, - якби не їхні "прої..али", та "неочікували", а кинули усі сили на програми ПРО, ППО (як рекомендував, до речі Гетьман), То може б і люди так люто не гинули, не сиділи б в надії по підвалам та гамерицьких краях. А наші військові, просто тупо насипали б "чмоням" по самі гланди. А може б вже й не насипали, а становлювали марковані рубежі.
А так, від постійних прильотів вночі та переживань вдень - "тільки б не в будинок...", "тільки б не натовп люди хочуть знати, як довго це усе буде. Навіть ті, хто і бачить прильоти по телевівзору та в інеті хочуть знати, коли повертатись додому.
До речі, багатьох від повернення стримує факт відсутності води в Миколаєві. Там теж є ряд питань до влади і основне, це чому не реанимували водосховище резервної питної води, котре спустили ще 2006 му році? А питання підіймали навіть в 2020-му, відповідь отримали - ДОРОГО утримувати... А не суки ж ви, падли привласні.
может я чего то не понимаю, я не стратег, но пусть пояснят, почему так. Вопросы есть и они никуда не денутся, отвечать прийдется. И это точно не уровень вагнергейта, тут куда конкретней вс
Що хоч щотижневі зради на перемовинах з рашистами Арахамії та Подоляка закінчились!
(вони мене більше лякали, чим обстріли рашистів)
Увага, рашики почали інформаційну атаку - в соцмережах розповсюджують повідомлення наче якийсь наш підрозділ тро (інколи зсу) відправили на передову без протитанкових засобів і майже без зброї. Також готуються відео подібного змісту "з передової".
Не ведіться і попередьте інших!
Но не в этом вопрос. Нет бензина - нет движения, нет работы, нет зарплаты.
Ах, ну да, в Киеве возле теремков на окружной оставлена одна полоса (без всякого блокпоста, хотя зачем?) для создания пробок - фихле, бензину то валом!
"договоримся посЕредине"
на них (ВСУ) і не потрібно тиснути, там мотивації хватає...
(тим паче під тиском ніколи нічого доброго не було і не буде)
1.) Разбомбить все снабжение в Вовчанске мобильной группой РСЗО какой-нибудь. Из Сальсова и окрестностей, притом заманить авиацую на ПВО, но сразу сменить позицию после удара. Координаты транспортных узлов известны.
2.) Закинуть взрывчатки и оружия в Херсон с помощью дронов и связи с людьми (анонимной, с шифрованием конечно, телеграм подойдет). В мелитополь тоже завозы устроить. Не жужжать над головой, а кидать груз в контейнерах с поролоном и парашютом небольшим. Камер тоже закинуть через интернет транслирующих, сделать им передачу jpg стоп-кадра раз в 5 секунд, чтобы сильно не палить и через ВПН конечно. Особенно в Новой Каховке мост и держать его под прицелом, если поедет техника по камере, то накрывать.
3.) Поставить камеры наблюдения, баррикады и мины на все дороги в Беларусь. Камер побольше, в том числе и автономную с аккумулятором через wi-fi на узел связи в 5км от дороги и тот уже кабелем подключенный. На погранпосте конечно камеры сразу накроют, притом могут заранее лазером или пневморужьем просто сбить и ничего не сделаешь. И спокойно допустить ввод войск, даже провоцируя на это, так как это существенно расширит помощь союзников, но этого не будет, просто блефотня дешевая ради санкций поменьше.
Война идет на истощение и до победы, ни один диктатор не сдавался мирно, Хусейн и Кадафи орали о наступлении, когда им оставались часы до пленения. Кого-то расстреляли, кого-то как Милошевича предали.
Слава нашим воякам!
все з ніг на голову перевернуто
Что же вы наделали "мудрый нарид"?!! Или это и была цель "мудрого нариду"??
У Вас, ВАЗ, звісно інша думка.
А еще появилась куча пропагандистских роликов со сплошными ежедневными перемогами...
Ну нельзя так! Надо доносить народу правду, а не то, что нам хочется слышать.
у владі всіх рівнів було БАГАТО людей з відверто про російськими поглядами. Ніхто цим не займався, не зважаючи що це область на кордоні з Кримом. Військових було мінімум. Таке враженя що починаючи з 2014 ніхто Херсон та область боронити навіть не збирався.
є питання до влади і до військових: чому не були підірвані числені мости на шляху з Криму до Мелітополя, Каховку та Херсону? Що це був за такий стратегічний задум??? Чому не підірваний Антонівський автомобільний та ЖД мости??? По факту кацапські танки шастали по околицях Херсону вже 25-го Лютого. Виходить ніхто іх навіть не намагався зупинити? Якщо влада каже що знали про напад, то чому С300 з Нечаєво була вивезена всьго на 3 км від військовоі частини, кинута в лісі та підпалена? Скільки кацапо літаків вона могла збити та скільки життів зберегти? Список довгий.