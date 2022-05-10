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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський просить не тиснути на ЗСУ щоденним очікуванням перемог

зсу

Президент Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму зверненні  10 травня.

"Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова. Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги.

Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій, - звернення Зеленського 10 травня. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+39
це краще Абдристовичу сказати.
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10.05.2022 23:13 Відповісти
+36
Наполеон Боневтік досить прикриватися ЗСУ. Якраз до ЗСУ взагалі нема ніяких питань до їх професійної праці. А от до всяких оп ,питань навіть у воєнний час назбиралось занадто багато
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10.05.2022 23:21 Відповісти
+33
Слава Богу!
Що хоч щотижневі зради на перемовинах з рашистами Арахамії та Подоляка закінчились!
(вони мене більше лякали, чим обстріли рашистів)
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10.05.2022 23:20 Відповісти
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це краще Абдристовичу сказати.
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10.05.2022 23:13 Відповісти
Арестович то казкар пенсіонерам
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10.05.2022 23:18 Відповісти
Смотрю его стримы с Фейгиным для плюрализма мнений, часто вытухаю с него. То он супер разведчик, который выполнял сверхсекретные операции в ООС (кто-то в ООС вообще в курсе об этом?), то один раз попал на минное поле, плюнул на все, пошел по минам и те не разорвались, вся бригада была в шоке и смотрели как на бога, то вчера он вообще оказался чуть ли не лучшим пилотом Украины, а когда Фейгин спросил про управление простейшим самолётом (оказалось что он проходил курсы пилота), то Арестович не знал что ответить.
Тут либо чувак в симуляторы и шутеры переиграл, или такой универсальный солдат пропадает, вот русню не можем пока что выиграть только потому, что Арестович не на фронте, а в теплом кабинете))
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10.05.2022 23:37 Відповісти
І вже підполковник до речі
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10.05.2022 23:48 Відповісти
Ещё пару десятков стримов и на генерал-майора наговорит) кстати нарцисс ещё тот. Ещё на одном из стримов плакался за Люсю)) оказывается это надо было для получения диплома) он на разведчика, мать его, сдавал, а мы его Люсей называем, дурачки))
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10.05.2022 23:53 Відповісти
арестович просто мудак - издевается над украинцами которые слушают и верят его болтовне - реально тошнит от его вида и пистежа
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10.05.2022 23:59 Відповісти
жив би він в рашці, був би серйозною конкуренцією соловйову.
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11.05.2022 00:53 Відповісти
Он ходячее ИПСО против русни. Вешает им лапшу на уши каждый день. Кот Баюн со своими сказками.
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11.05.2022 02:11 Відповісти
Ага, колись спілкувався з одним "S.T.A.L.K.E.Rом" з якихось тіней Чорнобиля. То там бієць був дуже відчайдушний. Громив усю нечість направо та наліво.

Ну а за спіч ЗЕ скажу так, - якби не їхні "прої..али", та "неочікували", а кинули усі сили на програми ПРО, ППО (як рекомендував, до речі Гетьман), То може б і люди так люто не гинули, не сиділи б в надії по підвалам та гамерицьких краях. А наші військові, просто тупо насипали б "чмоням" по самі гланди. А може б вже й не насипали, а становлювали марковані рубежі.
А так, від постійних прильотів вночі та переживань вдень - "тільки б не в будинок...", "тільки б не натовп люди хочуть знати, як довго це усе буде. Навіть ті, хто і бачить прильоти по телевівзору та в інеті хочуть знати, коли повертатись додому.
До речі, багатьох від повернення стримує факт відсутності води в Миколаєві. Там теж є ряд питань до влади і основне, це чому не реанимували водосховище резервної питної води, котре спустили ще 2006 му році? А питання підіймали навіть в 2020-му, відповідь отримали - ДОРОГО утримувати... А не суки ж ви, падли привласні.
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11.05.2022 08:32 Відповісти
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10.05.2022 23:50 Відповісти
Вот когда приносители хороших новостей, которые не имеют к ним никакого отношения, займутся своими непосредственными делами за которые им платит государство, так сразу и пропадут преувеличенные ожидания. Да и ситуация с Мариуполем, который как известно прое...али, не даёт повода особо праздновать
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10.05.2022 23:15 Відповісти
А я взагалі не знаю, за що я їм виплачую
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10.05.2022 23:31 Відповісти
"*********" Мариуполь был бы "*********" в любом случае из-за "**********" Крымского перешейка. Вот кто "*******" этот перешеек, тот и должен отвечать, крайне желательно как за госизмену.
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11.05.2022 03:17 Відповісти
Кримский перешеек некому было оборонять. Там никого кроме погранвойск не было. И если Данилов говорит что они заранее знали о нападении, тогда логично спросить - а какого хрена там никого не было? Что за такой стратегический замысел был? Почему хотя бы мосты и переходы через многочисленные оросительные каналы не взорвали?

может я чего то не понимаю, я не стратег, но пусть пояснят, почему так. Вопросы есть и они никуда не денутся, отвечать прийдется. И это точно не уровень вагнергейта, тут куда конкретней вс
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11.05.2022 09:45 Відповісти
Він себе просить? Типу, аутотренінг такий?
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10.05.2022 23:15 Відповісти
В смысле не тиснуть??? Нужно усиливать ВСУ, чтобы были продвижения линии фронта вперед и занимать новые рубежи! Нужно тиснуть на власть и Запад, чтобы усиливали вооружениями быстрее и быстрее проводили мобилизацию! И больше войск находили на сторону Украины! Нужно добиваться, чтобы другие Армии мира вступали в войну на стороне Украины!
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10.05.2022 23:16 Відповісти
Слава Богу!
Що хоч щотижневі зради на перемовинах з рашистами Арахамії та Подоляка закінчились!
(вони мене більше лякали, чим обстріли рашистів)
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10.05.2022 23:20 Відповісти
Джордж Орвелл@m170261m

Увага, рашики почали інформаційну атаку - в соцмережах розповсюджують повідомлення наче якийсь наш підрозділ тро (інколи зсу) відправили на передову без протитанкових засобів і майже без зброї. Також готуються відео подібного змісту "з передової".
Не ведіться і попередьте інших!
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10.05.2022 23:58 Відповісти
а-га счас - переговоры проходят каждый день в он-лайн режиме - подоляки на докладе у кремля все "как договорено"
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11.05.2022 00:01 Відповісти
Ладно. Чё нащщёт бензина для народа?
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10.05.2022 23:20 Відповісти
будет.
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Абисчали к концу прошлой недели. И где? Сегодня на воге газ по 33 гривны.
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10.05.2022 23:29 Відповісти
газ хоть есть, а бенза нет я бы и за 100 купил литров сорок не проблема, но зелох и на это не способен, все просрал, сушит кофту и жрет шаурму
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10.05.2022 23:37 Відповісти
Нууу я бы по пиисят согласился

Но не в этом вопрос. Нет бензина - нет движения, нет работы, нет зарплаты.

Ах, ну да, в Киеве возле теремков на окружной оставлена одна полоса (без всякого блокпоста, хотя зачем?) для создания пробок - фихле, бензину то валом!
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10.05.2022 23:51 Відповісти
у меня сегодня знакомый с заправщиком договорился) все есть)
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10.05.2022 23:53 Відповісти
Видно на яву, що джип лексус подарований прабабусею і гривні капають з її пенсії на бензин по 100 за літр, а народ останнє віддає на армію і їздить на велосипеді. Віддай лексус армії , чи кишка тонка?
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11.05.2022 07:52 Відповісти
Кофтину на аукціоні зпродали за 90 000 якихось інвалют.
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11.05.2022 08:38 Відповісти
А бензин в Миколаєві по 100 як вам?
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11.05.2022 08:33 Відповісти
ты особа приближенная к сушикофте?
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10.05.2022 23:30 Відповісти
Потерпиш. Якщо ти не замітив війна за вікном.
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Не хотите про бензин? Тогда давайте про мосты с Крымом. Почему не взорваны?
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10.05.2022 23:28 Відповісти
потому что даже бензин нешмогло. это зебилы, или тупо дермаки на службе куйла
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10.05.2022 23:34 Відповісти
так отож
"договоримся посЕредине"
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10.05.2022 23:43 Відповісти
Почему не закончилась война ? В. А. Зеленский стадион 2019 год.
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10.05.2022 23:21 Відповісти
Наполеон Боневтік досить прикриватися ЗСУ. Якраз до ЗСУ взагалі нема ніяких питань до їх професійної праці. А от до всяких оп ,питань навіть у воєнний час назбиралось занадто багато
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10.05.2022 23:21 Відповісти
25% граждан Молдовы считают виновным в военном конфликте в Украине президента России Владимира Путина. 19% обвиняют США, а 13,1% - руководство Украины.
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10.05.2022 23:22 Відповісти
А ті 50% (згрубша) , що залишилися , кого звинувачують ? Прибульців з Ананаку чи жидорептилоїдів ?
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10.05.2022 23:49 Відповісти
Смерть мацкалям, мы трудимся в тылу, еще 4 пошли москаля кормить камбалу!'Слава Украине!,Слава Демократии!
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10.05.2022 23:23 Відповісти
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10.05.2022 23:31 Відповісти
Клас! "Кохайтеся та не з москалями".
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11.05.2022 13:04 Відповісти
навпаки, потрібно! Щоб навіть у Єрмака не було бажання зупинитись *посєрєдінє*, тільки вперед до повного визволення
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10.05.2022 23:23 Відповісти
Cпортзальний пісатєль не переводь стрілки- на ЗСУ ніхто не тисне! любітєль барбершопа!
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10.05.2022 23:23 Відповісти
а хто тисне ??? хто тисне ?????
на них (ВСУ) і не потрібно тиснути, там мотивації хватає...
(тим паче під тиском ніколи нічого доброго не було і не буде)
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Згоден. Гнати не потірбно. Поспішати вже нема куди. Час грає на нас. Закидувати трупами ворогів це не про нас.
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10.05.2022 23:27 Відповісти
Вовачка не плутай гриву з хвостом! Ми не на ЗСУ тиснемо ( ми їх обожнюємо), ми на тебе і все інше керівництво тиснемо!!! А ти краще почни вже нарешті за 3 місяці комунікувати з жителями окупованих територій! І вивчи вже нарешті назви населених пунктів України, а не лише Херсона Маріуполя Мелітополя і Бердянська, які були втрачені вами миттєво, поки ВИ керівники дупи свої прикривали в Києві і до останнього цьомали лукашенка і досі мовчите про виродка!
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10.05.2022 23:32 Відповісти
Яке ж воно кончене.Питання до тебе недристамьот,а до ВСУ питань ніяких.Визволи Хлопців з Маріуполя...
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10.05.2022 23:33 Відповісти
Чонгар тисне на Зе
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10.05.2022 23:36 Відповісти
Зараз на мою думку приорітетом мають бути навіть не території а знищити якомога більше свинособак при найменших втратах. Якомога більше руснявого фаршу і шашликів. Території нікуди не дінуться а от жива русня це постійна загроза. Тому не треба поспішати.
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10.05.2022 23:39 Відповісти
дивіться не "про#біть" там нічого...
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10.05.2022 23:42 Відповісти
Люди на ЗСУ не тиснуть, а підтримують. А оте своє ОП із ЗСУ плутати не треба
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10.05.2022 23:43 Відповісти
Никто не требует победы. Требуют адекватных, быстрых и эффективных действий:
1.) Разбомбить все снабжение в Вовчанске мобильной группой РСЗО какой-нибудь. Из Сальсова и окрестностей, притом заманить авиацую на ПВО, но сразу сменить позицию после удара. Координаты транспортных узлов известны.
2.) Закинуть взрывчатки и оружия в Херсон с помощью дронов и связи с людьми (анонимной, с шифрованием конечно, телеграм подойдет). В мелитополь тоже завозы устроить. Не жужжать над головой, а кидать груз в контейнерах с поролоном и парашютом небольшим. Камер тоже закинуть через интернет транслирующих, сделать им передачу jpg стоп-кадра раз в 5 секунд, чтобы сильно не палить и через ВПН конечно. Особенно в Новой Каховке мост и держать его под прицелом, если поедет техника по камере, то накрывать.
3.) Поставить камеры наблюдения, баррикады и мины на все дороги в Беларусь. Камер побольше, в том числе и автономную с аккумулятором через wi-fi на узел связи в 5км от дороги и тот уже кабелем подключенный. На погранпосте конечно камеры сразу накроют, притом могут заранее лазером или пневморужьем просто сбить и ничего не сделаешь. И спокойно допустить ввод войск, даже провоцируя на это, так как это существенно расширит помощь союзников, но этого не будет, просто блефотня дешевая ради санкций поменьше.

Война идет на истощение и до победы, ни один диктатор не сдавался мирно, Хусейн и Кадафи орали о наступлении, когда им оставались часы до пленения. Кого-то расстреляли, кого-то как Милошевича предали.
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10.05.2022 23:43 Відповісти
Придурок якийсь. В Каховці не міст а ******. «Плотина» по вашому. Якщо іі розбомбити то всі села нижче по течії Дніпра змиє. Херсон теж частково затоплений буде.
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11.05.2022 09:12 Відповісти
а кто говорил не нагнетайте, за шо будем будувать дороги. сколько ты оборонного бюджета слил фирмам прилипалам к асфальту
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10.05.2022 23:48 Відповісти
кацапов с детства приучают быть грузом 200
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10.05.2022 23:59 Відповісти
а хто зробив все щоб Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь було окуповано москалями в турборежимі, га?
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11.05.2022 00:01 Відповісти
Якщо б не блокував телеканали, міг би менше брехати.
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11.05.2022 00:03 Відповісти
Безкінечно вдячна ЗСУ і всім іншим військовим об'єднанням за захист України.
Слава нашим воякам!
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11.05.2022 00:43 Відповісти
Як не дивно але повністю згоден в цьому аспекті з ЗЄ. Час працює на Україну. ЗСУ тим часом на підготовлених позиціях перемолює в гівно кацапське падло. Скоро нашим підійде важке озброєння і вже пора провести ротацію частин підрозділів. Наступ буде тоді коли ми до цього будемо готові, а класти "під якусь дату" армійців то це "кацапська тактика".
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11.05.2022 00:52 Відповісти
вимагають не щоденних перемог, а щоденної інформації про перемоги. Вимагають, ясна річ, прохвости з ОПи, бо іншим чином дістати інформацію для них неможливо. Двері перед ними після провалених операцій військової розвідки давно закриті. Щоденне детальне інформування про перемоги - це лиття води на млин ворога, який вкрай підступний і небезпечний. А Люську вже так несе, більш правильно буде, заносить на поворотах історії.За походженням він білорус, в Україні він тутешній, Єрмак спецом визначив його ляпалом від ОПи, щоб опозорити всі ЗСУ - все таки артист нетрадиційних театральних груп, що з нього взяти оркам
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11.05.2022 01:59 Відповісти
Там а залі якась херня твориться. Арестович має статус позаштатного радника голови канцелярії Єрмака. Той в свою чергу навіть не є держслужбовцем. То чому Арестович патякає що він має доступ то військовоі таємниці, володіє політичною інформацією яка теж є таємницею. Єрмак займається санкціями. На якій підставі, яка в ньго кваліфікація цим займатись? А де міністерство закордонних справ, міністерство економіки?

все з ніг на голову перевернуто
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11.05.2022 09:35 Відповісти
Де бородата бабушка Беня, коли з неї почнуть грошики на армію трусити?
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11.05.2022 06:47 Відповісти
Понял. Это надо понимать, что оккупация и грабеж Украины планово продолжается, а зелень успокаивает "мудрый нарид", типа "ждите, оккупация и уничтожение Украины спланировано и согласовано"

Что же вы наделали "мудрый нарид"?!! Или это и была цель "мудрого нариду"??
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11.05.2022 07:07 Відповісти
Ми живемо виключно щосекундним очікуванням перемог ЗСУ!
У Вас, ВАЗ, звісно інша думка.
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11.05.2022 07:40 Відповісти
Пусть Вован скажет это своим "единым новинам" - там все время про перемоги. Такое впечатление, что у нас ни поразок, ни погибших военных нет.
А еще появилась куча пропагандистских роликов со сплошными ежедневными перемогами...
Ну нельзя так! Надо доносить народу правду, а не то, что нам хочется слышать.
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11.05.2022 07:43 Відповісти
Зе-(бо не втік),ніхто не тисне на наші ЗСУ,всі розуміють,що відбивання Півдня України це дуже складна операція,головне ,щоб твоє ФСБешне ОПУ з Єрмаком не вмішувались в ЗСУ України,особливо не мішали нашому головкому В.Залужному,Розум,Відвага,і Честь,уже засліплює ваші ******** оченята.
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11.05.2022 07:48 Відповісти
Як мешканець Херсону хочу сказати що Херсонська область та місто були в ігнорі Київської влади. Як при Порошенко так і при Зеленському.

у владі всіх рівнів було БАГАТО людей з відверто про російськими поглядами. Ніхто цим не займався, не зважаючи що це область на кордоні з Кримом. Військових було мінімум. Таке враженя що починаючи з 2014 ніхто Херсон та область боронити навіть не збирався.

є питання до влади і до військових: чому не були підірвані числені мости на шляху з Криму до Мелітополя, Каховку та Херсону? Що це був за такий стратегічний задум??? Чому не підірваний Антонівський автомобільний та ЖД мости??? По факту кацапські танки шастали по околицях Херсону вже 25-го Лютого. Виходить ніхто іх навіть не намагався зупинити? Якщо влада каже що знали про напад, то чому С300 з Нечаєво була вивезена всьго на 3 км від військовоі частини, кинута в лісі та підпалена? Скільки кацапо літаків вона могла збити та скільки життів зберегти? Список довгий.
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11.05.2022 09:26 Відповісти
А може згадаєте хто ж оту владу обирав. Обрали гівно, його і нюхаєте. Як же хочеться повної безвідповідальності за свій власний вибір. Зараз вся Україна платить кровю за власний вибір. Це звучить жорстоко, але східні та південні регіони на протязі 30 років обирали саме те, що зараз отримали. Чи зійтись посередині це не останній вибір херсонців
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11.05.2022 09:48 Відповісти
Звідки така інфа про С300? Є підтвердження ваших слів?
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12.05.2022 13:05 Відповісти
 
 