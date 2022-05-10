Зеленський просить не тиснути на ЗСУ щоденним очікуванням перемог

Президент Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму зверненні 10 травня.

"Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова. Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги.

Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій, - звернення Зеленського 10 травня. ВIДЕО