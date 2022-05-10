Кравчук всегда оставался с Украиной, - Зеленский
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком или исторической фигурой - он был тем человеком, который мог найти мудрые слова и сказать их так, чтобы их услышали все украинцы", - сказал президент.
По его словам, "Леонид Макарович проявил именно такую свою мудрость в конце 1980-х годов, когда возникало украинское движение. Блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может казаться, что ему было просто".
Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной. Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особому веселым, всегда ценил жизнь, но и всегда находил не одну минуту, чтобы помочь, разобраться и дать совет. В частности, за это я ему лично благодарен", – сказал Зеленский.
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То ж маємо те, що маємо.
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Helsingin Sanomat
Ця людина зупинила історичний розвиток України, запустила механізм неймовірного розкрадання всього, що було в активах країни й неймовірного зубожіння населення. А ще саме Кравчук заклав більшість передумов для нинішньої кривавої війни: здачу тактичної й стратегічної ядерної зброї, нікчемний Будапештський меморандум, чорноморський флот рф з базуванням в Криму, нульовий варіант поділу активів і пасивів союзу, нагромадження часто й надуманих боргів перед москвою та зростання залежності України...
Тарас Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/5563
Теж іще знайшовся "павлік морозов" - зрадив свого тата.
1992 - август месяц - Договор с московией о сдаче всего Ядерного потенциала Украины - Третьего в Мире.
Уничтожено 178 стратегических шахт МБР , половина с новейшими машинами (ракетами) СС-20 и СС 23.
Которые и сейчас бы стояли на БД. По цене 1.2 млн. долларов за ед..
Отдано московии без оплаты все тактическое Ядерное Оружие-
2 218 ед. (две тысячи двести восемнадцать) единиц ТЯО.
Была возможность оставить часть ТЯО в 43 Ракетной Армии Украины , которую он бездарно расформировал.
Продано и передано в 1993 году 332 корабля всего Черноморского флота в т. ч . первая в мире рыболовная флотилия.
И еще много чего на его счету.......
И теперь наши дети и внуки полностью пожинают плоды этого комми перевертыша , бывшего - 25 лет идеологом цк кпу.
Мне вот интересно, а кого из украинских президентов, после смерти, не обложки дерьмом с ног до головы и не обвинят во всех тяжких ?
И почему с этими людьми не разбираются при жизни, ведь звучат обвинения по серьезным преступлениям ?
Дяка кучмі і кравчукові
Після оприлюднення результатів на питання що він думає про програш у цих перегонах кравчуку
пан Вячеслав відповів: "Програв не я. Програла Україна"
Нижче наведена мапа як голосувала Україна у 1991 і чесно кажучи, спостерігаючи за перебігом подій, читаючи як і представників політ. еліти так і звичайних обивателів українського сегменту інтернету, не віриться що якби вибори і кандидати 1991 повторилися в Україні знову, нова мапа радикально відрізнялася б від мапи 91-го року.
УкраинаВтораяФранция - Д. Кравчук. Через 10 лет . 1992 года.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві ,
всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ),
яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України,
самочинно
прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996),
причому
без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій
Зе і Кравчук.