Кравчук всегда оставался с Украиной, - Зеленский

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком или исторической фигурой - он был тем человеком, который мог найти мудрые слова и сказать их так, чтобы их услышали все украинцы", - сказал президент.

По его словам, "Леонид Макарович проявил именно такую ​​свою мудрость в конце 1980-х годов, когда возникало украинское движение. Блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может казаться, что ему было просто".

Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной. Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особому веселым, всегда ценил жизнь, но и всегда находил не одну минуту, чтобы помочь, разобраться и дать совет. В частности, за это я ему лично благодарен", – сказал Зеленский.

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