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Кравчук завжди залишався з Україною, - Зеленський

кравчук

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук завжди залишався з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ, ппо це він сказав у відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком чи історичною постаттю – він був тією людиною, яка могла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб їх почули всі українці", - сказав президент.

За його словами, "Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може здаватися, нібито йому було просто".

"…Леонід Кравчук завжди залишався з Україною. Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим, завжди цінував життя, але й завжди знаходив не одну хвилину, щоб допомогти, розібратися і дати пораду. Зокрема, за це я йому особисто вдячний", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер перший президент України Леонід Кравчук

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Кравчук Леонід (546)


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Топ коментарі
+45
Помер Кравчук. Не думаю, що хтось буде дуже сумувати. Хіба Зеленський сплакне за своїм політичним учителем.

Ця людина зупинила історичний розвиток України, запустила механізм неймовірного розкрадання всього, що було в активах країни й неймовірного зубожіння населення. А ще саме Кравчук заклав більшість передумов для нинішньої кривавої війни: здачу тактичної й стратегічної ядерної зброї, нікчемний Будапештський меморандум, чорноморський флот рф з базуванням в Криму, нульовий варіант поділу активів і пасивів союзу, нагромадження часто й надуманих боргів перед москвою та зростання залежності України...
Тарас Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/5563
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10.05.2022 23:55 Відповісти
+40
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11.05.2022 00:24 Відповісти
+38
От в цьому і була вся Україна [тих часів]. Обрали президентом комуняцького функціонера-хитруна замість людини, що "відсиділа" 10..20 років у таборах за ідею Вільної України.

То ж маємо те, що маємо.
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10.05.2022 23:51 Відповісти
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І це була проблема України. Краще б виїхав і залишив Україні шанс на краще життя.
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10.05.2022 23:46 Відповісти
про померлих або хороше, або нічого. обираю нічого.
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10.05.2022 23:49 Відповісти
"...або нічого, окрім правди". Дивіться джерело.
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10.05.2022 23:54 Відповісти
Або правду, або нічого
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11.05.2022 01:23 Відповісти
В оригинале звучит "О мертвых или хорошее или ничего, кроме правды."
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11.05.2022 05:39 Відповісти
Здох піараст комуняцький і Уй з ним! Земля йому скловатою!!
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11.05.2022 06:28 Відповісти
а что Кравчук умер? почему в прошедшем времени?
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10.05.2022 23:49 Відповісти
умер сегодня
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11.05.2022 01:00 Відповісти
І не кажи. Так вправно лизати тобі , Вова. І так системно обсирати П"ятого. Не дивно що в твоєму розумінні це ніщо інше як "бути з Україною"
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10.05.2022 23:50 Відповісти
От в цьому і була вся Україна [тих часів]. Обрали президентом комуняцького функціонера-хитруна замість людини, що "відсиділа" 10..20 років у таборах за ідею Вільної України.

То ж маємо те, що маємо.
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10.05.2022 23:51 Відповісти
Бо українці тупуваті. Так було і з виборами коли балатувався Ярош, за якого проголосували тільки 1%
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11.05.2022 07:55 Відповісти
поздравления хлу:
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе
 Helsingin Sanomat

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10.05.2022 23:53 Відповісти
Помер Кравчук. Не думаю, що хтось буде дуже сумувати. Хіба Зеленський сплакне за своїм політичним учителем.

Ця людина зупинила історичний розвиток України, запустила механізм неймовірного розкрадання всього, що було в активах країни й неймовірного зубожіння населення. А ще саме Кравчук заклав більшість передумов для нинішньої кривавої війни: здачу тактичної й стратегічної ядерної зброї, нікчемний Будапештський меморандум, чорноморський флот рф з базуванням в Криму, нульовий варіант поділу активів і пасивів союзу, нагромадження часто й надуманих боргів перед москвою та зростання залежності України...
Тарас Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/5563
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10.05.2022 23:55 Відповісти
Ти краще процитуй Тарасика в 2004 році, коли він був правою рукою Януковича на виборах.
Теж іще знайшовся "павлік морозов" - зрадив свого тата.
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11.05.2022 00:01 Відповісти
Черновол не виноват, что Рух развалили. Как бы его вина в развале Руха нет. А его карьера в ПР не была особым зашкваром, кроме того что он был в ПР. Он ушел от них еще при Ющенко-презе. Можно обсирать его как бы за то что он был в ПР и он точно не ровня своему отцу, тем не менее его нельзя обвинить что он как-то работал против Украины. В отличии от того же Кравчука.
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11.05.2022 00:36 Відповісти
Чувак видел своими глазами как разваливали Рух. Дело его отца. В это время у Кучмы был премьером Ющенко. Ему было явно плохо и он пошел к Януковичу. Он хотел отомстить и всё такое прочее. Ему было плевать на всё и вся. Короче, история Черновола это изначально трагедия. Хотя, конечно, его глупости это не оправдывает.
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11.05.2022 00:38 Відповісти
И да. Он знал очень много про нашу политику и кто есть кто без красивых лозунгов. Так что он хорошо понимал какие люди шли с Оранжевыми под красивыми словами. Не все, но часть из них. Это его и отвратило.
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11.05.2022 00:40 Відповісти
Не слід забувати що в 2004 році ПР була уособленням чогось бандитсько-олігархічного, а вже після 2013 цю партію побачили як проросійсько-колоборантську гидоту. В період 2004-13 Януковича і очолювану ним політичну силу вважали партією за якою голосує тупе бидло, так само як зараз вважаються ідіотами ті хто голосував за ЗЕбуїна.
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11.05.2022 07:49 Відповісти
только народ точнее его восточная и южная часть тоже виновата ..
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11.05.2022 02:41 Відповісти
Да, это ватничество много чего испортило в Украине. Но началось это в более далеком прошлом. Сначала извели украинцев - кого в лагеря, кого уморили голодом, кого войной. Потом заселили все это ватой из задрипанной Рассеи - бывшими зеками и прочей шелупонью, которые никогда не относились к Украине, как к родине, и они продолжали это впечатывать в мозги своих потомков. Они за 50 лет не удосужились выучить язык страны, в которой жили. Хотя бы из уважения к стране, котораы дала им кров и кусок хлеба. Потому они так ненавидели независимую Украину, и сейчас ненавидят, всегда держали нож за пазухой, чтобы ударить в спину. К сожалению, многие украинские политики и не только политики, всячески им в этом способствовали, мол, политика - это одно, народ другое. Вон посмотрите на их "другой" народ - как были ворами и убийцами, так ими и остались.
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11.05.2022 03:33 Відповісти
Достижения за 33 года.
1992 - август месяц - Договор с московией о сдаче всего Ядерного потенциала Украины - Третьего в Мире.
Уничтожено 178 стратегических шахт МБР , половина с новейшими машинами (ракетами) СС-20 и СС 23.
Которые и сейчас бы стояли на БД. По цене 1.2 млн. долларов за ед..
Отдано московии без оплаты все тактическое Ядерное Оружие-
2 218 ед. (две тысячи двести восемнадцать) единиц ТЯО.
Была возможность оставить часть ТЯО в 43 Ракетной Армии Украины , которую он бездарно расформировал.
Продано и передано в 1993 году 332 корабля всего Черноморского флота в т. ч . первая в мире рыболовная флотилия.
И еще много чего на его счету.......
И теперь наши дети и внуки полностью пожинают плоды этого комми перевертыша , бывшего - 25 лет идеологом цк кпу.
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11.05.2022 05:34 Відповісти
Да никто никогда не нанесёт большего ущерба Украине , даже несколько войн - чем Кравчук. Это могильщик Украины , он нас уничтожил. Уничтожал системно , до основания. О его деяниях можно говорить часами. Ни одного хорошего слова. Это я не о нем,- ,,хороший коммунист - мертвый коммунист,,
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11.05.2022 07:22 Відповісти
"Хороший комуніст, як і москаль... "НЕ мертвий. А ДОХЛИЙ!!!
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11.05.2022 16:56 Відповісти
А давайте згадаємо його "Блок НЕтак" з ригами та Медведчуком, а давайте згадаємо здану ворогу ядерну зброю, а давайте нікчемний меморандум згадаємо...
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10.05.2022 23:56 Відповісти
Мишка , ты применил бы ядерную ??? глупец ...
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11.05.2022 01:51 Відповісти
Ядерна зброя апріорі розглядалась як зброя СТРИМУВАННЯ, а не нападу...але що зараз розмахувати руками. Будь вона в арсеналі України-не було б сьогоднішньої ситуації
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11.05.2022 05:51 Відповісти
В 14 году много кораблей вышло с Крыма???..... так же было бы и Ядерным оружием.
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11.05.2022 07:54 Відповісти
hoha , чи напав би рашист на Україну, коли б в неї була ядерна зброя??? глупец
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11.05.2022 08:56 Відповісти
тільки для Зе і був потрібен
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11.05.2022 00:04 Відповісти
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11.05.2022 00:24 Відповісти
історія йде по колу ,такі з Порохом і ваЗЕлєнским
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11.05.2022 00:27 Відповісти
Обрали бігуна між крапельок замість людини, яка чітко проговорювала свою мету.
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11.05.2022 08:37 Відповісти
В то время по другому и быть не могло.Украина была кузницей кадров кпсс.
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11.05.2022 11:15 Відповісти
Нет. Кучма хуже. Кучма хуже всех, кроме Януковича.
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11.05.2022 00:27 Відповісти
Перший Президент України - Михайло Грушевський
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11.05.2022 00:11 Відповісти
Перший Президент України - Михайло Грушевський
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11.05.2022 00:16 Відповісти
не був грушевський президентом!
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11.05.2022 06:43 Відповісти
а ще був автономістом - іздив до Петрограда випрошуючи "широку автономію"(яку тимчасовий уряд так і не надав), замісь проголошення незалежності і створення збройних сил України
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11.05.2022 09:58 Відповісти
в Польше никогда бы не выбрали президентом кого-то типа кравчука кучмы и тем более януковоча или зеленского
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11.05.2022 02:55 Відповісти
А Лех Валенса? В молодості він співпрацював зі спецслужбами. Тільки це стало відомо вже після того, як він пішов у відставку.
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11.05.2022 09:44 Відповісти
Это не популярно будет

Мне вот интересно, а кого из украинских президентов, после смерти, не обложки дерьмом с ног до головы и не обвинят во всех тяжких ?
И почему с этими людьми не разбираются при жизни, ведь звучат обвинения по серьезным преступлениям ?
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11.05.2022 00:26 Відповісти
Время покажет. У нас даже Хмельницкого обсирают. Который фактически Украину создал как независимое образование.
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11.05.2022 00:29 Відповісти
при жизни не видны их косяки только по прошествию десяток лет приходит материальная или кровавая рапслата
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11.05.2022 02:57 Відповісти
Прізвищем цього дебіла прозвали візки. Тепер це кравчучки, тобі цього мало ?
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11.05.2022 03:11 Відповісти
А ще згадайте СДПУ(о) до політради якої входив Кравчук, Медведчук і Шуфрич. Цю партію називали в кулуарах "СДПУ обрізаних", бо з 8 лідерів всі були жидами і лютими ворогами України Ідеологію цієї партії багато аналітиків тих часів визначали як профашистську і деякі члени цієї партії вийшли з неї саме з цієї причини. До речі "виживші" члени цієї партії майже в повному складі перейшли до медведчуківського "українського вибору". Решта розбіглися по інших прокацапських партіях - Регіони, ОПЗЖ, і т.п... Будь яка антиукраїнська сила завжди користувалася підтримкою Кравчука. Кажуть що в день коли "Беркут" почав дубасити студентів Кравчук з Януковичем бухали в якомусь заміському маєтку...
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11.05.2022 00:20 Відповісти
Кравчук буквально идеолог той самой Украины, которая независима, но дружит с Россией и патерналистична по своей сути. Он дитя своего времени и своей эпохи, но вот хотелось бы чтобы его эпоха начала умирать вместе с ним.
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11.05.2022 00:26 Відповісти
Нах Украине такое дитя єпохи, біли и нормальніе дети ,которіе бі повели страну подальше от совка
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11.05.2022 07:53 Відповісти
Кравчуку досталась самая мощная республика СССР и он не преумножил этот потенциал, а заложил основы того, что Украина стала самой бедной страной Европы.
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11.05.2022 01:20 Відповісти
Як писала тоді світова преса, ми з житниці Європи перетворились на інваліда.
Дяка кучмі і кравчукові
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11.05.2022 08:36 Відповісти
З совітського часу Україна суттєво зростила кількість виробленої сх продукції.
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11.05.2022 12:32 Відповісти
А кому были нужны квазипредприятия с технологиями середины 20 века и энергоресурсами ,которые остались в московии.
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11.05.2022 11:18 Відповісти
А у поляків в 90-х роках були супер-пупер технологічні підприємства, коли вони їздили на пам'ятних авто "Малюх" і "Полонез" щоби продати в Україні німецькі магнітофонні касети, жуйки, кондоми і т.п. Чи може Польша володіє більшими енергетичними ресурсами, порівняно з Україною?
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11.05.2022 11:45 Відповісти
Подписание Америкой ленд лиза Кравчук пережить не смог.
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11.05.2022 02:12 Відповісти
Пішов він на х** комуняцька потвора цей кравчук, добре що здохло, щур комуняцький.
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11.05.2022 03:08 Відповісти
Коментарі під новиною нагадали епізод з перших президенських перегонів.
Після оприлюднення результатів на питання що він думає про програш у цих перегонах кравчуку
пан Вячеслав відповів: "Програв не я. Програла Україна"

Нижче наведена мапа як голосувала Україна у 1991 і чесно кажучи, спостерігаючи за перебігом подій, читаючи як і представників політ. еліти так і звичайних обивателів українського сегменту інтернету, не віриться що якби вибори і кандидати 1991 повторилися в Україні знову, нова мапа радикально відрізнялася б від мапи 91-го року.

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11.05.2022 03:22 Відповісти
Да и Одесского морское пароходство ,за что его собирались привлечь к ответственности
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11.05.2022 05:40 Відповісти


УкраинаВтораяФранция - Д. Кравчук. Через 10 лет . 1992 года.



https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві ,
всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ),
яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України,
самочинно
прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996),
причому
без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій
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11.05.2022 05:57 Відповісти
Круто вы тута про...
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11.05.2022 06:19 Відповісти
совість не витримала за зроблене собою зло
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11.05.2022 06:30 Відповісти
Єдине що можу добре казати про нього, собі він нічого не вкрав. Якщо не помиляюсь.
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11.05.2022 06:38 Відповісти
кравчук - то зеленський в минулому! але розуму , в першого було побільше! та й 2-3 речення скласти докупи логічно міг!
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11.05.2022 06:40 Відповісти
Два совка пара...
Зе і Кравчук.
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11.05.2022 08:34 Відповісти
він ні коли не був комуністом ,а був "членом партії" , кар"єрист і приспособленець, злодій і корупціонер
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11.05.2022 09:10 Відповісти
Кравчук був не ідеальний. А чому інші президенти не наблизили Україну до Євросоюзу та НАТО? Кучма, Ющенко, Порошенко? З Януковичем все ясно - агент КДБ. А інші???
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11.05.2022 09:46 Відповісти
та який там яник агент, він чмо колхозне як і лукашенко, просто данецкий патсан с райончика-колхозіка
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11.05.2022 09:57 Відповісти
Вам не здається, що ці совки кляті, все роблять заради *прикриття попередників*, це ж вже мафіозна хрінь, не переслідувати і не критикувати. щоб тебе самого потім також... чортові совкові ************
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11.05.2022 09:54 Відповісти
Кравчук був все життя комуняцькою шкурою. Здохла падлюка, і при нагоді я плюну на його могилу. Тепер чекаю на Кучму. Той іще більша падлюка.
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11.05.2022 21:36 Відповісти
 
 