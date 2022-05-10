Кравчук завжди залишався з Україною, - Зеленський

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук завжди залишався з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ, ппо це він сказав у відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком чи історичною постаттю – він був тією людиною, яка могла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб їх почули всі українці", - сказав президент.

За його словами, "Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може здаватися, нібито йому було просто".

"…Леонід Кравчук завжди залишався з Україною. Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим, завжди цінував життя, але й завжди знаходив не одну хвилину, щоб допомогти, розібратися і дати пораду. Зокрема, за це я йому особисто вдячний", - сказав Зеленський.

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