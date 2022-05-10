Кравчук завжди залишався з Україною, - Зеленський
Перший президент незалежної України Леонід Кравчук завжди залишався з Україною
Як інформує Цензор.НЕТ, ппо це він сказав у відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком чи історичною постаттю – він був тією людиною, яка могла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб їх почули всі українці", - сказав президент.
За його словами, "Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може здаватися, нібито йому було просто".
"…Леонід Кравчук завжди залишався з Україною. Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим, завжди цінував життя, але й завжди знаходив не одну хвилину, щоб допомогти, розібратися і дати пораду. Зокрема, за це я йому особисто вдячний", - сказав Зеленський.
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Helsingin Sanomat
Ця людина зупинила історичний розвиток України, запустила механізм неймовірного розкрадання всього, що було в активах країни й неймовірного зубожіння населення. А ще саме Кравчук заклав більшість передумов для нинішньої кривавої війни: здачу тактичної й стратегічної ядерної зброї, нікчемний Будапештський меморандум, чорноморський флот рф з базуванням в Криму, нульовий варіант поділу активів і пасивів союзу, нагромадження часто й надуманих боргів перед москвою та зростання залежності України...
Тарас Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/5563
Теж іще знайшовся "павлік морозов" - зрадив свого тата.
1992 - август месяц - Договор с московией о сдаче всего Ядерного потенциала Украины - Третьего в Мире.
Уничтожено 178 стратегических шахт МБР , половина с новейшими машинами (ракетами) СС-20 и СС 23.
Которые и сейчас бы стояли на БД. По цене 1.2 млн. долларов за ед..
Отдано московии без оплаты все тактическое Ядерное Оружие-
2 218 ед. (две тысячи двести восемнадцать) единиц ТЯО.
Была возможность оставить часть ТЯО в 43 Ракетной Армии Украины , которую он бездарно расформировал.
Продано и передано в 1993 году 332 корабля всего Черноморского флота в т. ч . первая в мире рыболовная флотилия.
И еще много чего на его счету.......
И теперь наши дети и внуки полностью пожинают плоды этого комми перевертыша , бывшего - 25 лет идеологом цк кпу.
Мне вот интересно, а кого из украинских президентов, после смерти, не обложки дерьмом с ног до головы и не обвинят во всех тяжких ?
И почему с этими людьми не разбираются при жизни, ведь звучат обвинения по серьезным преступлениям ?
Дяка кучмі і кравчукові
Після оприлюднення результатів на питання що він думає про програш у цих перегонах кравчуку
пан Вячеслав відповів: "Програв не я. Програла Україна"
Нижче наведена мапа як голосувала Україна у 1991 і чесно кажучи, спостерігаючи за перебігом подій, читаючи як і представників політ. еліти так і звичайних обивателів українського сегменту інтернету, не віриться що якби вибори і кандидати 1991 повторилися в Україні знову, нова мапа радикально відрізнялася б від мапи 91-го року.
УкраинаВтораяФранция - Д. Кравчук. Через 10 лет . 1992 года.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві ,
всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ),
яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України,
самочинно
прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996),
причому
без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій
Зе і Кравчук.