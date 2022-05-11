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Российские оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут, - Гайдай

луганщина

Во вторник, 11 мая, на трассе Лисичанск-Бахмут российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке.

"Вчера россияне умышленно обстреляли гуманитарный автомобиль. Грузовик, в котором находился только водитель, уже возвращался из Лисичанска, куда доставлял продовольствие для жителей. На дороге Лисичанск-Бахмут к машине прилетела вражеская мина. К счастью, водитель жив", - написал он.

Гайдай подчеркнул, что дорога "все еще опасна".

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обстрел (27961) гуманитарная помощь (1267) Гайдай ЛОГА (716)


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А другої дороги не має. Дивлюсь на свою область,то багато доріг,якими можна дістатися
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11.05.2022 09:28 Ответить
Після здачі Попасної тепер ця дорога край небезпечна, оскільки з Попасної можна її обстрілювати до самого Бахмута. Гайдай казав що здача Попасної - це нічого страшного, а зараз плаче, що дорогу поряд обстрілюють. Ну це логічно, а він розраховував на російську порядність?
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11.05.2022 09:35 Ответить
Боже! Бережи наших військових!Дай ім сил витримати цю рашистську навалу.
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25.05.2022 15:04 Ответить
 
 