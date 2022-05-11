Российские оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут, - Гайдай
Во вторник, 11 мая, на трассе Лисичанск-Бахмут российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке.
"Вчера россияне умышленно обстреляли гуманитарный автомобиль. Грузовик, в котором находился только водитель, уже возвращался из Лисичанска, куда доставлял продовольствие для жителей. На дороге Лисичанск-Бахмут к машине прилетела вражеская мина. К счастью, водитель жив", - написал он.
Гайдай подчеркнул, что дорога "все еще опасна".
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Валентина Саюн
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