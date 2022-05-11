Російські окупанти обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай
У вівторок, 11 травня, на трасі Лисичанськ-Бахмут російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.
"Вчора росіяни умисно обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій перебував лише водій, вже поверталася з Лисичанська, куди доставляла харчі для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут до машини прилетіла ворожа міна. На щастя, водій живий", - написав він.
Гайдай наголосив, що дорога "все ще небезпечна".
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Валентина Саюн
показати весь коментар11.05.2022 09:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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MAKAROV #508144
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Gir Mihal
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