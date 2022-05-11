Російські окупанти обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

У вівторок, 11 травня, на трасі Лисичанськ-Бахмут російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

"Вчора росіяни умисно обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій перебував лише водій, вже поверталася з Лисичанська, куди доставляла харчі для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут до машини прилетіла ворожа міна. На щастя, водій живий", - написав він.

Гайдай наголосив, що дорога "все ще небезпечна".

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