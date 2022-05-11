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Російські окупанти обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

луганщина

У вівторок, 11 травня, на трасі Лисичанськ-Бахмут російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

"Вчора росіяни умисно обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій перебував лише водій, вже поверталася з Лисичанська, куди доставляла харчі для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут до машини прилетіла ворожа міна. На щастя, водій живий", - написав він.

Гайдай наголосив, що дорога "все ще небезпечна".

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Автор: 

обстріл (29282) гуманітарна допомога (1005) Гайдай ЛОГА (921)


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А другої дороги не має. Дивлюсь на свою область,то багато доріг,якими можна дістатися
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11.05.2022 09:28 Відповісти
Після здачі Попасної тепер ця дорога край небезпечна, оскільки з Попасної можна її обстрілювати до самого Бахмута. Гайдай казав що здача Попасної - це нічого страшного, а зараз плаче, що дорогу поряд обстрілюють. Ну це логічно, а він розраховував на російську порядність?
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11.05.2022 09:35 Відповісти
Боже! Бережи наших військових!Дай ім сил витримати цю рашистську навалу.
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25.05.2022 15:04 Відповісти
 
 