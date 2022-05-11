Украина вернула контроль над 1200 км границы, - Госпогранслужба
Украинские защитники вернули под контроль около 1200 км границы. Большая часть этого участка – это граница с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг директора департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Леонида Барана.
По его словам, на границе с Россией остается напряженная ситуация. Враг постоянно обстреливает освобожденные пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
Однако Украине удалось вернуть контроль над 1200 км границы. При этом две трети этого участка – это граница с Россией.
Топ комментарии
+23 аспм мпри
показать весь комментарий11.05.2022 14:18 Ответить Ссылка
+13 спасибожителям
показать весь комментарий11.05.2022 14:18 Ответить Ссылка
+12 Чайка Київ
показать весь комментарий11.05.2022 14:09 Ответить Ссылка
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Украина восстановит контроль над ныне оккупированными территориями и все предатели понесут наказание! План Маршалла даст Украине достойное место в ЕС и будущее!
Что же до наРФии, то вырвут мишке зубы и когти и посадят на цепь санкциями! Будите выплачивать репарации Украине поколениями и жить без будущего, ордынцы!