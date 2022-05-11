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Украина вернула контроль над 1200 км границы, - Госпогранслужба

держприкордонслужба,дпсу

Украинские защитники вернули под контроль около 1200 км границы. Большая часть этого участка – это граница с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг директора департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Леонида Барана.

По его словам, на границе с Россией остается напряженная ситуация. Враг постоянно обстреливает освобожденные пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Однако Украине удалось вернуть контроль над 1200 км границы. При этом две трети этого участка – это граница с Россией.

Читайте также: Госпогранслужба о сегодняшнем обстреле Черниговщины: С территории РФ произведено 16 выстрелов из 82-мм миномета. Без пострадавших

Автор: 

Госпогранслужба (6594) граница (5306)


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Топ комментарии
+23
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11.05.2022 14:18 Ответить
+13
Слава всем защитникам Украины!
Украина восстановит контроль над ныне оккупированными территориями и все предатели понесут наказание! План Маршалла даст Украине достойное место в ЕС и будущее!
Что же до наРФии, то вырвут мишке зубы и когти и посадят на цепь санкциями! Будите выплачивать репарации Украине поколениями и жить без будущего, ордынцы!
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11.05.2022 14:18 Ответить
+12
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11.05.2022 14:09 Ответить
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11.05.2022 14:09 Ответить
Слава всем защитникам Украины!
Украина восстановит контроль над ныне оккупированными территориями и все предатели понесут наказание! План Маршалла даст Украине достойное место в ЕС и будущее!
Что же до наРФии, то вырвут мишке зубы и когти и посадят на цепь санкциями! Будите выплачивать репарации Украине поколениями и жить без будущего, ордынцы!
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11.05.2022 14:18 Ответить
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11.05.2022 14:18 Ответить
В Черниговской и Сумской областях ежедневные обстрелы а к границе невозможно подойти, т.к. работают их снайперы. Это "контроль" границы? Кем?
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11.05.2022 14:41 Ответить
💪🇺🇦👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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11.05.2022 14:41 Ответить
Ура, стовбчики вже стоять на місці і пофарбовані
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11.05.2022 14:49 Ответить
Це добре. А тепер потрібно їх замінувати так, що у разі перетину його орками, від них залишилися одні яйця, котрі встелять вулиці белгороді, воронежі та курська. Надати погранцям ******* ракетні, протитанкові комплекси, а у разі обстрілів нашої території, херячити у відповідь. Боятися вже нічого, у нас повномасштабна війна. Залишилося тільки застосування орками ядерної зброї. Але вони і так її можуть застосувати, якщо у них щось піде не по плану.
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11.05.2022 14:59 Ответить
Уже минируют границу на всем протяжении или ещё не дошло?
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11.05.2022 15:14 Ответить
в опе могут только разминировать.
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11.05.2022 16:07 Ответить
 
 