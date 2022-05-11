Украина вернула контроль над 1200 км границы, - Госпогранслужба

Украинские защитники вернули под контроль около 1200 км границы. Большая часть этого участка – это граница с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг директора департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Леонида Барана.

По его словам, на границе с Россией остается напряженная ситуация. Враг постоянно обстреливает освобожденные пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Однако Украине удалось вернуть контроль над 1200 км границы. При этом две трети этого участка – это граница с Россией.

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