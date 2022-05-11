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Україна повернула контроль над 1200 км кордону, - Держприкордонслужба
Українські захисники повернули під контроль приблизно 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це кордон з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг директора департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леоніда Барана.
За його словами, на кордоні з Росією залишається напружена ситуація. Ворог постійно обстрілює звільнені прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.
Проте Україні вдалося повернути контроль над 1200 км кордону. При цьому дві третини з цієї ділянки - це кордон з Росією.
Топ коментарі
+23 аспм мпри
показати весь коментар11.05.2022 14:18 Відповісти Посилання
+13 спасибожителям
показати весь коментар11.05.2022 14:18 Відповісти Посилання
+12 Чайка Київ
показати весь коментар11.05.2022 14:09 Відповісти Посилання
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Украина восстановит контроль над ныне оккупированными территориями и все предатели понесут наказание! План Маршалла даст Украине достойное место в ЕС и будущее!
Что же до наРФии, то вырвут мишке зубы и когти и посадят на цепь санкциями! Будите выплачивать репарации Украине поколениями и жить без будущего, ордынцы!