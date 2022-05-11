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Україна повернула контроль над 1200 км кордону, - Держприкордонслужба

держприкордонслужба,дпсу

Українські захисники повернули під контроль приблизно 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це кордон з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг директора департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леоніда Барана.

За його словами, на кордоні з Росією залишається напружена ситуація. Ворог постійно обстрілює звільнені прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.

Проте Україні вдалося повернути контроль над 1200 км кордону. При цьому дві третини з цієї ділянки - це кордон з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держприкордонслужба про сьогоднішній обстріл Чернігівщини: З території РФ випущено 16 пострілів із 82-мм міномета. Постраждалих немає

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) кордон (4823)


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Топ коментарі
+23
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11.05.2022 14:18 Відповісти
+13
Слава всем защитникам Украины!
Украина восстановит контроль над ныне оккупированными территориями и все предатели понесут наказание! План Маршалла даст Украине достойное место в ЕС и будущее!
Что же до наРФии, то вырвут мишке зубы и когти и посадят на цепь санкциями! Будите выплачивать репарации Украине поколениями и жить без будущего, ордынцы!
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11.05.2022 14:18 Відповісти
+12
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11.05.2022 14:09 Відповісти
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11.05.2022 14:09 Відповісти
Слава всем защитникам Украины!
Украина восстановит контроль над ныне оккупированными территориями и все предатели понесут наказание! План Маршалла даст Украине достойное место в ЕС и будущее!
Что же до наРФии, то вырвут мишке зубы и когти и посадят на цепь санкциями! Будите выплачивать репарации Украине поколениями и жить без будущего, ордынцы!
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11.05.2022 14:18 Відповісти
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11.05.2022 14:18 Відповісти
В Черниговской и Сумской областях ежедневные обстрелы а к границе невозможно подойти, т.к. работают их снайперы. Это "контроль" границы? Кем?
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11.05.2022 14:41 Відповісти
💪🇺🇦👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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11.05.2022 14:41 Відповісти
Ура, стовбчики вже стоять на місці і пофарбовані
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11.05.2022 14:49 Відповісти
Це добре. А тепер потрібно їх замінувати так, що у разі перетину його орками, від них залишилися одні яйця, котрі встелять вулиці белгороді, воронежі та курська. Надати погранцям ******* ракетні, протитанкові комплекси, а у разі обстрілів нашої території, херячити у відповідь. Боятися вже нічого, у нас повномасштабна війна. Залишилося тільки застосування орками ядерної зброї. Але вони і так її можуть застосувати, якщо у них щось піде не по плану.
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11.05.2022 14:59 Відповісти
Уже минируют границу на всем протяжении или ещё не дошло?
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11.05.2022 15:14 Відповісти
в опе могут только разминировать.
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11.05.2022 16:07 Відповісти
 
 