Україна повернула контроль над 1200 км кордону, - Держприкордонслужба

Українські захисники повернули під контроль приблизно 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це кордон з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг директора департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леоніда Барана.

За його словами, на кордоні з Росією залишається напружена ситуація. Ворог постійно обстрілює звільнені прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.

Проте Україні вдалося повернути контроль над 1200 км кордону. При цьому дві третини з цієї ділянки - це кордон з Росією.

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