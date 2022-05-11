С начала российского вторжения погиб 501 военнослужащий Нацгвардии, 1697 ранены

В Национальной гвардии сообщили о потерях с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий, передает Цензор.НЕТ.

За время войны ранения или травмы получили 1697 военных Нацгвардии, погиб 501 нацгвардеец.

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