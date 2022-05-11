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Новости Война
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С начала российского вторжения погиб 501 военнослужащий Нацгвардии, 1697 ранены

свеча,потери

В Национальной гвардии сообщили о потерях с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий, передает Цензор.НЕТ.

За время войны ранения или травмы получили 1697 военных Нацгвардии, погиб 501 нацгвардеец.

Смотрите: Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии уничтожили два танка армии РФ. ВИДЕО

Национальная гвардия (2169) потери (4447)


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Топ комментарии
+37
ВІчна Слава і Пам'ять Героям! Смерть ворогам!
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11.05.2022 17:06 Ответить
+30
Спочивайте у мирі...Ви заплатили найвищу ціну.Земля пухом.
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11.05.2022 17:12 Ответить
+26
Вічна память. Царство Небесне.
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11.05.2022 17:15 Ответить
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ВІчна Слава і Пам'ять Героям! Смерть ворогам!
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11.05.2022 17:06 Ответить
Спочивайте у мирі...Ви заплатили найвищу ціну.Земля пухом.
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11.05.2022 17:12 Ответить
Вічна память. Царство Небесне.
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11.05.2022 17:15 Ответить
дякуємо Вам, воїни.
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11.05.2022 17:22 Ответить
В теробороні скільки? Чому цих даних немає?
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11.05.2022 17:29 Ответить
Pridjot vremja, i nam staboi divanim voinam skazut...
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11.05.2022 17:35 Ответить
По ЗСУ також нема.
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11.05.2022 17:37 Ответить
ти гнiда москалiв рахуй

кожному нашому загиблому та сiмьям загиблих вiддамо шану на вiи
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11.05.2022 18:47 Ответить
А що ви так?
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11.05.2022 22:15 Ответить
лучшие сыны Украины...еще два месяца назад жили своей жизнью и радовались своим семьям...а теперь, из за проклятой пдрашки тысячи семей покалечены, миллионы судеб изучено, в Украине не осталось никого, кого бы эта война не коснулась...
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11.05.2022 17:37 Ответить
Будьте прокляті , кацапи , зі своїм ублюдочним терористом і вбивцею , х@ лом 😡
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11.05.2022 18:31 Ответить
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11.05.2022 18:46 Ответить
Нема слів, одні сльози.
Героям слава!!!
Смерть ворогам.
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11.05.2022 22:13 Ответить
 
 