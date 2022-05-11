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Новости Война
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Война закончится тогда, когда мы вернем свое, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Украина вернет себе свое.

Об этом он заявил во время общения со студентами французских университетов, передает Цензор.НЕТ.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю, нам не нужно лишнего, потому что за всем надо следить, нужно иметь только свое. Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Да, нам не все равно, что с соседями и что в глобальном смысле происходит в Европе, в мире. Все это влияет на каждого из нас. Но мы хотим вернуть свою землю, потому что с этим связана наша история и это уважение к международному праву.

Мы хотим вернуть наших людей", – отметил глава государства.

Читайте: Если бы Украину приняли в НАТО, войны бы не было, - Зеленский

Зеленский Владимир (20922)


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Топ комментарии
+46
Вы с Ермаком сливали Путину все операции наших спецслужб, вы три года не развивали армию, а только закатывали деньги в асфальт, а откат 50% в карман себе и 30-70к$ ежемесячной доплаты народным депутатам за голосования по олигархическим законам. Вы не посадили ни одного ТОП чиновника. Вы ворьё. Вы должны за это ответить!
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11.05.2022 19:38 Ответить
+41
А французьким студентам розповів як злив південь і вже вранці біля Херсону стояла рос армія? А вже ввечері біля Мелітополя на Запоріжжі. Де були війська, і чому хлопці з тероборони Херсону були беззбройними перед рашистськими бтр? Про Чонгар теж їм розкажи.
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11.05.2022 19:37 Ответить
+27
Коли вже підемо на шашлики, поц зелений?
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11.05.2022 19:39 Ответить
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І, трохи на цибульку..
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11.05.2022 19:35 Ответить
Ні. Ми не загарбники.
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11.05.2022 19:43 Ответить
Он имел ввиду Кубань и Воронеж
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11.05.2022 19:45 Ответить
Залесье тоже наше
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11.05.2022 19:47 Ответить
Кубвнь и Воронеж имел ввиду уже Байден,а не зеленский.
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11.05.2022 19:51 Ответить
Треба ж якось відбивати збитки?
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11.05.2022 19:58 Ответить
Не забувай слово репарації також
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11.05.2022 20:25 Ответить
війна з некрофільським культом... такі війни кінчаються разом з останнім адептом такого культу

Где центр ада? Михаил Эпштейн - о репетиции конца света - https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
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11.05.2022 19:35 Ответить
При этом не стоит забывать ,что Кубань это тоже Украина !
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11.05.2022 19:35 Ответить
Та ну!? Кубань - це споконвічна земля адигів-черкесів. У них нема іншої Батьківщини.
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11.05.2022 19:49 Ответить
В Україні їм буде краще
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11.05.2022 20:00 Ответить
Є,Мала та. Велика Кабарда,Черкесія!!!!)))
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11.05.2022 20:05 Ответить
Своє би забрати... хоча би Херсонщину, Запоріжжя і Донбас. Поки що не видно таких перспектив.
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12.05.2022 08:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc


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11.05.2022 19:36 Ответить
А французьким студентам розповів як злив південь і вже вранці біля Херсону стояла рос армія? А вже ввечері біля Мелітополя на Запоріжжі. Де були війська, і чому хлопці з тероборони Херсону були беззбройними перед рашистськими бтр? Про Чонгар теж їм розкажи.
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11.05.2022 19:37 Ответить
Нищити кремлівських гнид,особливо тих що на верхніх шабелях влади, теж надважлива справа,не меньш важлива за безпосередні бойові діі!!!!)))
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11.05.2022 19:54 Ответить
******** высшей категории. А как назвать 73% дебилов? Может жертвами генетики?
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11.05.2022 19:44 Ответить
Багатовіковоі кремлівськоі селекціі!!!?))))
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11.05.2022 20:15 Ответить
А как назвать существо, которое во время войны украинцев дебилами называет? Москальска потвора?
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11.05.2022 20:33 Ответить
Це зебіли українці????? Відколи??? І чи надовго????
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11.05.2022 21:41 Ответить
Ну и как, студенты фрацузских университетов прослезились или им тоже по-приколюхе потусить и пообщаться с целым президентом-шоуменом?...
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11.05.2022 19:38 Ответить
ну не с вашим же шизиком кремлевским общаться, он все равно уже одной ногой в могиле. И росию за собой утянет, судя по всему.
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11.05.2022 20:28 Ответить
Вы с Ермаком сливали Путину все операции наших спецслужб, вы три года не развивали армию, а только закатывали деньги в асфальт, а откат 50% в карман себе и 30-70к$ ежемесячной доплаты народным депутатам за голосования по олигархическим законам. Вы не посадили ни одного ТОП чиновника. Вы ворьё. Вы должны за это ответить!
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11.05.2022 19:38 Ответить
"неначасі"
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11.05.2022 19:43 Ответить
Выиграем войну и вернёмся к этим вопросам. Просто чтобы не забывали. А пока цель одна - победа. Пока что какой президент есть, такой есть. Отвечать будет после победы
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11.05.2022 19:53 Ответить
https://censor.net/ua/user/470343Яка перемога і якою ціною,якщо кремлівські гниди,на верхніх шабелях держвлаи,не виявлені та не покарані!!!)))
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11.05.2022 20:01 Ответить
Задрали вы своим "нэ на часи"! Ответят после победы? А пока пусть сидят на своих должностях и сливают Украину? Сколько ещё должно умереть народу, чтобы до некоторых дошло, что этих гнид надо убрать из Банковой и садить за госизмену? Мало закатованых на Киивщине, Черниговщине, Сумщине? Что делается на "про**баной" ЗЕгнидами Херсонщине мы ещё услышим. Мало мёртвых Мариуполя? Вам всё "нэ на часи"? Дайте говорящей голове ещё 100 дней, вдруг исправится! И надейтесь, что Вас и ваших детей не убьют и не погонят в рашку. Зеленский и все его ЗЕшлюхи должны подать в отставку!!!
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11.05.2022 20:23 Ответить
Так , зараз у нього імунітет ...
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11.05.2022 20:37 Ответить
Треба, щоб росії перестала існувати як держава, тобто капітулювати. Повернення кордонів не міняють ситуацію
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11.05.2022 21:03 Ответить
как говориться ,главное в танке не обосратся
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11.05.2022 19:39 Ответить
Все вірно сказав нам чужого не потрібно
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11.05.2022 19:39 Ответить
Єстонія навіти хоче встановити нову территоріальну цілісність на стані 1917 року. Ми теж це можемо зробити, тому що україна є правонаступницею унр, а не УРСР
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11.05.2022 20:54 Ответить
Коли вже підемо на шашлики, поц зелений?
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11.05.2022 19:39 Ответить
Четвёртый ********* должен быть повержен.
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11.05.2022 19:41 Ответить
Единственный трезвый комментарий. По аналогии с 2-й мировой В 44-ом остановиться на границе с Польшей.
Не поверженный кацап через 5-10 лет соберётся с силами, учтёт все ошибки и придет за реваншем. Так как разгромить Россию мы не в силах, я не знаю каким будет окончание войны. Но я и не зелёный президент. Для него всё на много проще.
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11.05.2022 20:35 Ответить
Тільки після знищення московії ця війна скінчиться ...
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11.05.2022 19:41 Ответить
... ага вернешь. Они окопаются, забетонируются а потом спросишь! - "мы готовы положить тысячи наших воинов во имя освобождения этих територий"???
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11.05.2022 19:42 Ответить
я все думаю может вся проблема в том что нам лишнего, чужого не нужно. Как мы любим говорить. Ведь раньше хотели, вспомнить историю всегда мы хотели больше и норм себя чухали. И как остановились и начались у нас проблемы и не отпускают столетиями. Хотели бы чужого и готовились бы к этому.
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11.05.2022 19:42 Ответить
ось чому лука так занепокоївся
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11.05.2022 19:43 Ответить
З тими, хто здав південь та Маріуполь, дуже тяжко повертати своє. Може спочатку знешкодити тих, хто здає Україну?
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11.05.2022 19:43 Ответить
малоросійство в свідомості
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11.05.2022 19:45 Ответить
ВИ своє й не губили, на відміну від нас,блазні...
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11.05.2022 19:45 Ответить
В кінці кінців виявиться що всі все продавали, один Добкін нічо не понял, і був настоящім патріотом (бо бєз Гєпи не розібрався що й кому продати й здати)
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11.05.2022 19:46 Ответить
интересно он кацапню пострелял немного или нет? при шансе всегда надо валить, это плюс к морали, очищение земли, патриотизм с одной стороны, ну а с другой даже на кацапстане ничего приличного не отхватишь пока не завалишь сколько-там холопов. Кадыров к примеру или там взрывы домов (это уже правда мирняк, но москалям судя по всему пофигу за что награждать, одичалые) или дубинками митинги разгонять, в общем, уважают только силу.
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11.05.2022 21:10 Ответить
про буду свою крымскую згадав...
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11.05.2022 19:46 Ответить
шо там твоє?
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11.05.2022 19:47 Ответить
Ха, війна скінчится, якщо ********* буде розобитий вщент, тобто розвалится на купу малих улусів
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11.05.2022 19:48 Ответить
Рабсеяне если вы не от.бетесь от Украины и не измените риторику к Миру на дружественную и без угроз, то вам КОНЕЦ. Как там кстати Северный поток не заработал? Ну и ладно, зато у вас есть вечный ********** и весь Мир враги.
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11.05.2022 19:51 Ответить
Чий Крим?
Де пряма відповідь?
Я розумію, що вчора Кулеба таку відповідь дав.
Але тут я її НЕ ПОБАЧИВ!
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11.05.2022 19:55 Ответить
Угу, блин, попробуй теперь отвоюй юг! Там уже окопались и небо закрывают. А если аннексируют, как Крым, то и вовсе риторика поменяется: а-ля «вы теперь воюете на нашей территории и угрожаете целостности РФ». А там уже и до ЯО недалеко. И че делать будешь, зелёный воин?
Жопа нам с таким управителем
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11.05.2022 20:00 Ответить
Агрохімія з завхозом зара щось придумає і порішає
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11.05.2022 20:09 Ответить
а ти би шо дєлал?
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11.05.2022 20:14 Ответить
Изменил бы на юге рельеф местности новой артой. А как подобрались бы ближе к побережью, ***** бы по крымскому ПВО, что на перешейке устанавливаю
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11.05.2022 21:43 Ответить
Завше знав, що Зе ідіот, так він ще й весь час про це нагадує! Ну добре, вигнали кацапів з території України, зі всієї території, що далі? Війна скінчиться? З чого б це? Кацапи скажуть що більше не будуть? Чи як?
Чернігівщину зівльнили, сьогодні знову був обстріл з території кацапіїї. В інших пісцях такого не буде?
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11.05.2022 20:04 Ответить
то наша зєлєвовка хоче стати імператором навічно
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11.05.2022 20:24 Ответить
Думка не розкрита: як повернути землю, до куди повернути, коли повернути, яких людей і звідки? Таку промову зрозуміють тільки студенти ПТУ, може у хранціі студенти ВУЗів на рівні наших бурс....
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11.05.2022 20:06 Ответить
это хорош
главное заднюю не давай
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11.05.2022 20:07 Ответить
U ZE kazhdij den na etat vapros drugoj atvet , drugije njuansi ...kakoi ta neuverenij , nu ili raznije sufljori !
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11.05.2022 20:09 Ответить
Краще вже мовчав би.
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11.05.2022 20:11 Ответить
це звісно правильна позиція і мета але досягненння мети потребує конкретного плану, який враховує наявність необхідних ресурсів для досягнення мети і найголовніше - це час, протягом якого план має бути реалізований.
А коли торкаємося конкретики, то як я розумію просто повний вакуум і ніякого розуміння як досягти мети.
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11.05.2022 20:15 Ответить
У першу чергу Новоросійськ і Таганрог.
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11.05.2022 20:46 Ответить
Нарешті зе зайнявся своєю справою - в носі колупає.
Все решта, крім піаніни - не його зовсім, тікі шкодить
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11.05.2022 21:07 Ответить
Дійсно ви з дєрмаком маєте отримати своє. Знаю, що так буде і отримаєте ви це від військових, які прийдуть з перемогою.

МОЖЛИВО НЕ НА ЧАСІ
Можливо тема не на часі,
Бо не закінчилась війна.
Хто роз'яснить великій масі,
Чия реально в цім вина?

Ми знаємо що ворог ззовні,
З росії пре до нас нацизм.
Вони там всі невиліковні,
Везуть на танках свій рашизм.

Хто припинив ракет програми,
Хоч ті готові вже були?
Хто познущався так над нами,
Щоб скрізь сирени так гули?

Вже знаєш зараз, чи під вечір,
Ракета й ще щось прилетить.
Жінкам де бігти і малечі?
Хто згаяв ту дану нам мить?

Чому ми просимо ракети,
Що мали б наробити тут?
Наповнені грішми пакети,
"Тихо у ліс з дороги йдуть"!

Америка і Англія кричали,
Що ворог точно скоро нападе.
А наші їм кривоялися і ржали,
Дурили, що напруга вся спаде.

Як в ваші голови вмістились,
Дві речі - це дороги й шашлики?
Військові без грошей лишились,
А з "оборонаки" йшли робітники.

В вас залишилось винне НАТО,
Що небо не закрили ніби вам.
Не можуть бути їхні тут солдати,
Бо є просте пояснення речам.

Ми не вступили до Альянсу,
Навіть посла від нас не було там.
Це ви позбавили нас шансу,
Бо вірили чомусь пуйла казкам.

Коли в нас з'являться ракети?
Хто відповість за гіркі помилки?
Коли закінчаться "прилети"?
Від радників брехня й байки?

11.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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11.05.2022 21:18 Ответить
Бабченко:- Зеленскому еще, бл*дь, снова кто-то залез в вавку и снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то х*йню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня».Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-225 Мрия.Да это просто, бл*дь, мечта Путина!
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11.05.2022 21:48 Ответить
Каждый раз читаю с напряжением его очередное неожиданное озарение. Я то думал что он уже давно понял, но нет, оказывается только что.
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12.05.2022 00:40 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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12.05.2022 02:56 Ответить
ТЕПЕРЬ ДО КУРИЛ . ДО АЛЯСКИ. СЛАВА УКРАИНЕ! БЕЗ ОСТАНОВОК. СЛАВА ВСУ!
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12.05.2022 06:49 Ответить
Війна закінчиться тоді, коли закінчиться стадія "********" в ОП, бо тоді ***** втратить свого головного союзника.
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12.05.2022 12:18 Ответить
 
 