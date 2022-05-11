Война закончится тогда, когда мы вернем свое, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Украина вернет себе свое.

Об этом он заявил во время общения со студентами французских университетов, передает Цензор.НЕТ.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю, нам не нужно лишнего, потому что за всем надо следить, нужно иметь только свое. Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Да, нам не все равно, что с соседями и что в глобальном смысле происходит в Европе, в мире. Все это влияет на каждого из нас. Но мы хотим вернуть свою землю, потому что с этим связана наша история и это уважение к международному праву.

Мы хотим вернуть наших людей", – отметил глава государства.

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