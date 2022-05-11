Війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне собі своє.

Про це він заявив під час спілкування зі студентами французьких університетів, передає Цензор.НЕТ.

"Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу, нам не потрібно зайвого, тому що за всім треба слідкувати, треба мати тільки своє. Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю. Так, нам не все одно, що із сусідами і що в глобальному сенсі відбувається в Європі, у світі. Все це впливає на кожного з нас. Але ми хочемо повернути свою землю, тому що з цим пов'язана наша історія і це повага до міжнародного права.

Ми хочемо повернути наших людей", - зазначив глава держави.

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