Війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне собі своє.
Про це він заявив під час спілкування зі студентами французьких університетів, передає Цензор.НЕТ.
"Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу, нам не потрібно зайвого, тому що за всім треба слідкувати, треба мати тільки своє. Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю. Так, нам не все одно, що із сусідами і що в глобальному сенсі відбувається в Європі, у світі. Все це впливає на кожного з нас. Але ми хочемо повернути свою землю, тому що з цим пов'язана наша історія і це повага до міжнародного права.
Ми хочемо повернути наших людей", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Где центр ада? Михаил Эпштейн - о репетиции конца света - https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
Не поверженный кацап через 5-10 лет соберётся с силами, учтёт все ошибки и придет за реваншем. Так как разгромить Россию мы не в силах, я не знаю каким будет окончание войны. Но я и не зелёный президент. Для него всё на много проще.
Де пряма відповідь?
Я розумію, що вчора Кулеба таку відповідь дав.
Але тут я її НЕ ПОБАЧИВ!
Жопа нам с таким управителем
Чернігівщину зівльнили, сьогодні знову був обстріл з території кацапіїї. В інших пісцях такого не буде?
главное заднюю не давай
А коли торкаємося конкретики, то як я розумію просто повний вакуум і ніякого розуміння як досягти мети.
Все решта, крім піаніни - не його зовсім, тікі шкодить
МОЖЛИВО НЕ НА ЧАСІ
Можливо тема не на часі,
Бо не закінчилась війна.
Хто роз'яснить великій масі,
Чия реально в цім вина?
Ми знаємо що ворог ззовні,
З росії пре до нас нацизм.
Вони там всі невиліковні,
Везуть на танках свій рашизм.
Хто припинив ракет програми,
Хоч ті готові вже були?
Хто познущався так над нами,
Щоб скрізь сирени так гули?
Вже знаєш зараз, чи під вечір,
Ракета й ще щось прилетить.
Жінкам де бігти і малечі?
Хто згаяв ту дану нам мить?
Чому ми просимо ракети,
Що мали б наробити тут?
Наповнені грішми пакети,
"Тихо у ліс з дороги йдуть"!
Америка і Англія кричали,
Що ворог точно скоро нападе.
А наші їм кривоялися і ржали,
Дурили, що напруга вся спаде.
Як в ваші голови вмістились,
Дві речі - це дороги й шашлики?
Військові без грошей лишились,
А з "оборонаки" йшли робітники.
В вас залишилось винне НАТО,
Що небо не закрили ніби вам.
Не можуть бути їхні тут солдати,
Бо є просте пояснення речам.
Ми не вступили до Альянсу,
Навіть посла від нас не було там.
Це ви позбавили нас шансу,
Бо вірили чомусь пуйла казкам.
Коли в нас з'являться ракети?
Хто відповість за гіркі помилки?
Коли закінчаться "прилети"?
Від радників брехня й байки?
11.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?