Поставщики горючего уже законтрактовали почти месячный объем его потребления, - Минэкономики

Участники рынка горючего уже законтрактовали на европейском рынке 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Свириденко отметила, что ежемесячно в Украине требуется примерно 100 тыс. тонн бензина, 250 тыс. тонн дизеля и еще 70 тыс. тонн сжиженного газа.

По ее словам, учитывая это, с каждой неделей ситуация с горючим будет выравниваться, а уже сейчас, по данным налоговой службы, растут объемы его реализации.

Как аргумент первый вице-премьер указала, что достигнута договоренность об увеличении транзита топлива через Польшу с 60 до 250 тыс. тонн в месяц, уже сейчас топливо на границе оформляется вне очереди, а польская сторона отменила оформление разрешений на въезд автоцистерн из Украины.

В то же время министр подчеркнула, что логистика поставки топлива в Украину сейчас становится более сложной и комбинированной, но ресурс есть.

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"У нас будет топливо из США, региона АРА, немецких, скандинавских, прибалтийских перерабатывающих заводов. Мы делаем все, чтобы его доставить вовремя", - отметила чиновница, добавив, что, в частности, первый американский бензин появился на АЗС Украины два дня назад.

В то же время, по словам Свириденко, Украина пока не собирается отказываться от госрегулирования цен, за исключением определенных корректировок в условиях сложной логистики его снабжения. Однако она предположила, что государство, наряду с частными операторами, будет закупать большие объемы топлива по долгосрочным контрактам, чтобы обезопасить себя от его дефицита в дальнейшем.

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