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Поставщики горючего уже законтрактовали почти месячный объем его потребления, - Минэкономики

бензин

Участники рынка горючего уже законтрактовали на европейском рынке 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Свириденко отметила, что ежемесячно в Украине требуется примерно 100 тыс. тонн бензина, 250 тыс. тонн дизеля и еще 70 тыс. тонн сжиженного газа.

По ее словам, учитывая это, с каждой неделей ситуация с горючим будет выравниваться, а уже сейчас, по данным налоговой службы, растут объемы его реализации.

Как аргумент первый вице-премьер указала, что достигнута договоренность об увеличении транзита топлива через Польшу с 60 до 250 тыс. тонн в месяц, уже сейчас топливо на границе оформляется вне очереди, а польская сторона отменила оформление разрешений на въезд автоцистерн из Украины. 

В то же время министр подчеркнула, что логистика поставки топлива в Украину сейчас становится более сложной и комбинированной, но ресурс есть.

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"У нас будет топливо из США, региона АРА, немецких, скандинавских, прибалтийских перерабатывающих заводов. Мы делаем все, чтобы его доставить вовремя", - отметила чиновница, добавив, что, в частности, первый американский бензин появился на АЗС Украины два дня назад.

В то же время, по словам Свириденко, Украина пока не собирается отказываться от госрегулирования цен, за исключением определенных корректировок в условиях сложной логистики его снабжения. Однако она предположила, что государство, наряду с частными операторами, будет закупать большие объемы топлива по долгосрочным контрактам, чтобы обезопасить себя от его дефицита в дальнейшем.

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бензин (294) топливо (630) Минэкономразвития (652) Свириденко Юлия (139)


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Не бачим цього. На заправках ситуація тільки погіршується... Онлайн продажа це прихована спекуляція. Купляєш по 48 і не можеж потім заправити авто.
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11.05.2022 21:12 Ответить
Иии? Смотрю на заправках очереди пропали. Вместе с бензином
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11.05.2022 21:16 Ответить
Якщо європейське паливо не будуть бодяжити наші горе бізнесмени, то може поїздимо на нормальному паливі
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11.05.2022 21:17 Ответить
Це, перепрошую, ******? Звичайно ж будуть! За таких цін і не бодяжити - нонсенс!
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11.05.2022 21:28 Ответить
Задумайтесь когда нибудь над процентом налогов в топливе. Может поймёте почему такая разница в цене.
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11.05.2022 21:57 Ответить
60-70 процентов налогов в топливе в европе к примеру ,у нас 7 (семь) на данный момент.
При экспорте топлива к нам -налогов для розницы (минимум 50 процентов ) нет.
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12.05.2022 23:52 Ответить
Такой же там бензин как был у нас, зависит от присадок, а не от того где он сделан.
Судя по всему, завезут нам то, что долго лежит или фуфло, которое только в комбайны заливают.
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11.05.2022 22:01 Ответить
Нажилися на будуванні доріг, потім на гуманітарці та амуніції для ЗСУ, тепер з паливом мають гіперприбутки. І це ще невідомо, скільки вони отримали від кремля за здачу півдня, саботування розвитку ЗСУ, антикорупційних та судових реформ.
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12.05.2022 10:02 Ответить
 
 