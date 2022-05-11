Поставщики горючего уже законтрактовали почти месячный объем его потребления, - Минэкономики
Участники рынка горючего уже законтрактовали на европейском рынке 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля.
Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Свириденко отметила, что ежемесячно в Украине требуется примерно 100 тыс. тонн бензина, 250 тыс. тонн дизеля и еще 70 тыс. тонн сжиженного газа.
По ее словам, учитывая это, с каждой неделей ситуация с горючим будет выравниваться, а уже сейчас, по данным налоговой службы, растут объемы его реализации.
Как аргумент первый вице-премьер указала, что достигнута договоренность об увеличении транзита топлива через Польшу с 60 до 250 тыс. тонн в месяц, уже сейчас топливо на границе оформляется вне очереди, а польская сторона отменила оформление разрешений на въезд автоцистерн из Украины.
В то же время министр подчеркнула, что логистика поставки топлива в Украину сейчас становится более сложной и комбинированной, но ресурс есть.
"У нас будет топливо из США, региона АРА, немецких, скандинавских, прибалтийских перерабатывающих заводов. Мы делаем все, чтобы его доставить вовремя", - отметила чиновница, добавив, что, в частности, первый американский бензин появился на АЗС Украины два дня назад.
В то же время, по словам Свириденко, Украина пока не собирается отказываться от госрегулирования цен, за исключением определенных корректировок в условиях сложной логистики его снабжения. Однако она предположила, что государство, наряду с частными операторами, будет закупать большие объемы топлива по долгосрочным контрактам, чтобы обезопасить себя от его дефицита в дальнейшем.
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При экспорте топлива к нам -налогов для розницы (минимум 50 процентов ) нет.
Судя по всему, завезут нам то, что долго лежит или фуфло, которое только в комбайны заливают.