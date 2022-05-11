УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини
4 156 9

Постачальники пального вже законтрактували майже місячний обсяг його споживання, - Мінекономіки

бензин

Учасники ринку пального вже законтрактували на європейському ринку 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля.

Про це повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Свириденко зазначила, що щомісяця Україна потребує приблизно 100 тис. тонн бензину, 250 тис. тонн дизеля і ще 70 тис. тонн зрідженого газу.

За її словами, з огляду на це, з кожним тижнем ситуація з пальним вирівнюватиметься, а вже зараз, за даними податкової служби, зростають обсяги його реалізації.

Як аргумент перший віце-прем'єр вказала, що досягнуто домовленості про збільшення транзиту палива через Польщу з 60 до 250 тис. тонн на місяць, вже зараз паливо на кордоні оформляється позачергово, а польська сторона скасувала оформлення дозволів на в'їзд автоцистерн з України.

Водночас міністр наголосила, що логістика постачання палива в Україну зараз стає більш складною та комбінованою, "але ресурс є".

Також читайте: Кабмін працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості та за адекватною нинішнім реаліям ціною, - Шмигаль

"У нас буде паливо зі США, з регіону АРА, з німецьких, скандинавських, прибалтійських переробних заводів. Ми робимо все, щоб його доставити вчасно", - зазначила чиновниця, додавши, що, зокрема, перший американський бензин з'явився на АЗС України дві доби тому.

Водночас, за словами Свириденко, Україна поки що не збирається відмовлятися від держрегулювання цін, за винятком певних коригувань в умовах складної логістики його постачання. Проте вона припустила, що держава поряд із приватними операторами закуповуватиме великі обсяги палива за довгостроковими контрактами, щоб убезпечити себе від його дефіциту надалі.

Читайте також: Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків

Автор: 

бензин (1225) паливо (895) Мінекономрозвитку (2372) Свириденко (336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не бачим цього. На заправках ситуація тільки погіршується... Онлайн продажа це прихована спекуляція. Купляєш по 48 і не можеж потім заправити авто.
показати весь коментар
11.05.2022 21:12 Відповісти
Иии? Смотрю на заправках очереди пропали. Вместе с бензином
показати весь коментар
11.05.2022 21:16 Відповісти
Якщо європейське паливо не будуть бодяжити наші горе бізнесмени, то може поїздимо на нормальному паливі
показати весь коментар
11.05.2022 21:17 Відповісти
Це, перепрошую, ******? Звичайно ж будуть! За таких цін і не бодяжити - нонсенс!
показати весь коментар
11.05.2022 21:28 Відповісти
Задумайтесь когда нибудь над процентом налогов в топливе. Может поймёте почему такая разница в цене.
показати весь коментар
11.05.2022 21:57 Відповісти
60-70 процентов налогов в топливе в европе к примеру ,у нас 7 (семь) на данный момент.
При экспорте топлива к нам -налогов для розницы (минимум 50 процентов ) нет.
показати весь коментар
12.05.2022 23:52 Відповісти
Такой же там бензин как был у нас, зависит от присадок, а не от того где он сделан.
Судя по всему, завезут нам то, что долго лежит или фуфло, которое только в комбайны заливают.
показати весь коментар
11.05.2022 22:01 Відповісти
Нажилися на будуванні доріг, потім на гуманітарці та амуніції для ЗСУ, тепер з паливом мають гіперприбутки. І це ще невідомо, скільки вони отримали від кремля за здачу півдня, саботування розвитку ЗСУ, антикорупційних та судових реформ.
показати весь коментар
12.05.2022 10:02 Відповісти
 
 