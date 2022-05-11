Постачальники пального вже законтрактували майже місячний обсяг його споживання, - Мінекономіки

Учасники ринку пального вже законтрактували на європейському ринку 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля.

Про це повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Свириденко зазначила, що щомісяця Україна потребує приблизно 100 тис. тонн бензину, 250 тис. тонн дизеля і ще 70 тис. тонн зрідженого газу.

За її словами, з огляду на це, з кожним тижнем ситуація з пальним вирівнюватиметься, а вже зараз, за даними податкової служби, зростають обсяги його реалізації.

Як аргумент перший віце-прем'єр вказала, що досягнуто домовленості про збільшення транзиту палива через Польщу з 60 до 250 тис. тонн на місяць, вже зараз паливо на кордоні оформляється позачергово, а польська сторона скасувала оформлення дозволів на в'їзд автоцистерн з України.

Водночас міністр наголосила, що логістика постачання палива в Україну зараз стає більш складною та комбінованою, "але ресурс є".

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"У нас буде паливо зі США, з регіону АРА, з німецьких, скандинавських, прибалтійських переробних заводів. Ми робимо все, щоб його доставити вчасно", - зазначила чиновниця, додавши, що, зокрема, перший американський бензин з'явився на АЗС України дві доби тому.

Водночас, за словами Свириденко, Україна поки що не збирається відмовлятися від держрегулювання цін, за винятком певних коригувань в умовах складної логістики його постачання. Проте вона припустила, що держава поряд із приватними операторами закуповуватиме великі обсяги палива за довгостроковими контрактами, щоб убезпечити себе від його дефіциту надалі.

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