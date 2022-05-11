Джонсон: Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что наступление России на Украину показало конец эпохи, продолжавшейся после "холодной войны".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в Финляндии на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Нииностио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Джонсон подчеркнул, что после войны России против Украины ситуация в Европе кардинально изменилась.
"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - сказал Джонсон.
По словам главы британского правительства, целью его сегодняшнего визита в Хельсинки является продемонстрировать, что Британия готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае кризиса или нападения.
Британия подписала в среду с Финляндией и Швецией совместную декларацию о взаимопомощи на случай внешней угрозы, это касается в частности военной помощи.
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Или ты думаешь, что ты настолько авторитетен, что своей гопговіркою можешь..
Та ***, про шо я?..)) Ти ж письмово свої думки викласти не можеш)) Я уявляю, як ти їх (свої думки) експромтом ротом говориш.. Оце страшно.
Можна говорити що у нас дебіли при владі, але ж від війни страждає і гине не влада а прості люди!
Ніхто нікому нічого не винен, все добровільно - це основне правило у відносинах між цивілізованими людьми. Щоб тебе поважали і запрошували кудись треба бути гідними. Зміна ставлення до України і українців у світі відбулася тільки завдяки нашим воїнам.
Я побоююсь, що після перемоги, коли Захід почне давати реальні кошти на відбудову країни, наші крадії можуть легко перекреслити всі військові досягнення і знову кинути Україну у прірву.
НАТО це геополітика а не ВВП чи корупція! Румунія чи Болгарія не менш корумповані, ВВП у них також не більше нашого, про їхню армію і відповідність стандартам НАТО можна хіба що посміятися, у них по суті її не було! Але тим не менш вони члени НАТО!
А Україну нє. Шо, блін, незрозуміло?
Договір, думаєш, тебе спасе, коли по тобі шмалять почнуть?))) Су.. в якому світі ви живете?..
Дефіцит палива в Україні через бомбардування зі сторони рососійського фронту є.
Побачили, що буває якщо намагатися умиротворити скаженого маньяка, як у ключових європейських країнах до влади прийшли ******* Невіли Чемберлени, бачимо ******* Лігу Націй-ООН: ще більш нікчемну та безпорадну, Ватикан, що плазує перед ******** Гітлером!
Історія зробила коло!
Але, ми побачили і багато чого іншого: побачили людину, що дуже сильно схожа на Уінстона Черчіля, новий Ленд-Ліз та сподіваюсь - розквіт Української Нації!
і мова тут не про зеленського.