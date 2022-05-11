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Новости Война
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Джонсон: Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны"

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что наступление России на Украину показало конец эпохи, продолжавшейся после "холодной войны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в Финляндии на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Нииностио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Джонсон подчеркнул, что после войны России против Украины ситуация в Европе кардинально изменилась.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - сказал Джонсон.

По словам главы британского правительства, целью его сегодняшнего визита в Хельсинки является продемонстрировать, что Британия готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае кризиса или нападения.

Британия подписала в среду с Финляндией и Швецией совместную декларацию о взаимопомощи на случай внешней угрозы, это касается в частности военной помощи.

Также читайте: Россия подтолкнула Швецию и Финляндию к НАТО - Зеленский на встрече с французскими студентами

Великобритания (5030) Финляндия (985) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+22
Боря, в тобі ніхто і не сумнівається, останній достойний лідер нації на планеті...
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11.05.2022 21:15 Ответить
+8
Лохматый,я с тобой согласен!!!!! кацапов ******* пока у них пена со рта не пойдёт!!! И спасибо кстати Бабе Лизе)) Без неё никак)
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11.05.2022 21:17 Ответить
+6
"Сідай, синку, я вже бачу, що ти не москаль."
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11.05.2022 21:18 Ответить
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Боря, в тобі ніхто і не сумнівається, останній достойний лідер нації на планеті...
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11.05.2022 21:15 Ответить
"Сідай, синку, я вже бачу, що ти не москаль."
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11.05.2022 21:18 Ответить
а ось ти б міг й попідскакувати.. в мене щодо тебе є сумніви...
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11.05.2022 21:32 Ответить
Отбрось сомнения! Я родился в москве, вырос в подмосковье, больше десятка лет как живу в Германии, и кагбэ не скрываю этого тут, на сайте. Просто у меня есть более действенные способы помощи Украинским бойцам за Свободу, чем скакание.
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11.05.2022 21:36 Ответить
нащо тоді тролиш безмістовно -- тобі посилання на патреони та рахунки ЗСУ підказати, якщо ти таки чесний?!
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11.05.2022 21:50 Ответить
Друже, я уже всё отослал, что имел, в первые две недели войны. И перед войной переводил деньги на коптеры. В долги влез. На телефонах сидел, искал по всем европейским магазинам для побратимов турникеты - те, которые москва не успела перед войной вычистить. Субтитры русские делал к западным передачам про историю Украины. Хочешь поучить меня любить Украину - на кошечках потренируйся.

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11.05.2022 22:07 Ответить
Лохматый,я с тобой согласен!!!!! кацапов ******* пока у них пена со рта не пойдёт!!! И спасибо кстати Бабе Лизе)) Без неё никак)
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11.05.2022 21:17 Ответить
Лонг лив... правда, баба Лиза совсем плоха уже, вот и в парламент сына вместо себя послала. Но будем надеяться, что увидит конец и этой войны.
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11.05.2022 21:20 Ответить
Це ти такою мовою респект виказуєш? І я зараз не про рососійський язик)
Или ты думаешь, что ты настолько авторитетен, что своей гопговіркою можешь..
Та ***, про шо я?..)) Ти ж письмово свої думки викласти не можеш)) Я уявляю, як ти їх (свої думки) експромтом ротом говориш.. Оце страшно.
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12.05.2022 01:31 Ответить
моя пропозиція.починайте переговори з фсб -гру про капітуляцію раши і гарантії.це реальні сили в рф.
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11.05.2022 21:23 Ответить
А чому подібний договір не був підписаний з Україною перед вторгненням? такий договір міг спинити рашистів! Чому для фінів і шведів гарантії для України нічого? Вони так само як і ми не є членами НАТО! Це називається політика подвійних стандартів!
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11.05.2022 21:25 Ответить
Тому, що і фіни і шведи не обирають кловунів до влади. Бо, коли всі розвідки світу хором казали про війну, обісцяні кловуни розповідали, що західні ЗМІ нагнітають та гірші за росіянських пропагандонів. І ще про шашлики. І замість Нептунів закопували гроші в асфальт, та ще й безсоромно крали. І багато ще багато чого...
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11.05.2022 21:36 Ответить
Я не виправдовую нашу клоунську владу, але виникає питання чому коли ми просили гарантій безпеки від нас відморожувалися мотивуючи це тим що ми не члени НАТО, в той же час для Фінляндії з Швецією які так само не є членами НАТО і ще 3 місяці тому навіть не думали туди вступати, вони такі гарантії готові надати?! Хіба це не політика подвійних стандартів, хіба це не лицемірство?!
Можна говорити що у нас дебіли при владі, але ж від війни страждає і гине не влада а прості люди!
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11.05.2022 21:48 Ответить
А дебілів до української влади вибирають прості українські люди чи прості люди Швеції та Фінляндії?
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11.05.2022 21:56 Ответить
Ці дебіли (як у владі, так і ті, хто їх туди обирає) і є причина ставлення до нас зі сторони Заходу.
Ніхто нікому нічого не винен, все добровільно - це основне правило у відносинах між цивілізованими людьми. Щоб тебе поважали і запрошували кудись треба бути гідними. Зміна ставлення до України і українців у світі відбулася тільки завдяки нашим воїнам.
Я побоююсь, що після перемоги, коли Захід почне давати реальні кошти на відбудову країни, наші крадії можуть легко перекреслити всі військові досягнення і знову кинути Україну у прірву.
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11.05.2022 22:23 Ответить
Дуже хочеться дати "халявами по пиці" таким демагогам-балаболам які порівнюють Фінляндію з Швецію та Україну. Ми корумпована країна з надзвичайно низьким ВВП. Ми "поза стандартами" цивілізованого світу в усіх без винятку галузях. Що тут не ясно? Крім того будь який договір для ***** просто шматок паперу.
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11.05.2022 21:40 Ответить
Демагог-балабол це якраз ти, який у силу своєї розумової відсталості не здатний розуміти елементарні речі!
НАТО це геополітика а не ВВП чи корупція! Румунія чи Болгарія не менш корумповані, ВВП у них також не більше нашого, про їхню армію і відповідність стандартам НАТО можна хіба що посміятися, у них по суті її не було! Але тим не менш вони члени НАТО!
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11.05.2022 21:58 Ответить
Для того, щоб у 2004 році Україну прийняли до НАТО, як Болгарію, Румунію та ін., треба було щось робити у цьому напрямі ще з 91 року. А від України на той час сильно смерділо совком. Та й зараз не дуже країна змінилася.
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12.05.2022 07:10 Ответить
Тому що фіни і шведи не були в радянському союзі, тому що вони не були в рососійській імпєріі, тому що рососіянє не вважають їх братніми народами, тому що вся Європа вважає їх інклюзивними, сусідами.
А Україну нє. Шо, блін, незрозуміло?
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12.05.2022 01:42 Ответить
Який договір? Що ти?...
Договір, думаєш, тебе спасе, коли по тобі шмалять почнуть?))) Су.. в якому світі ви живете?..
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12.05.2022 01:57 Ответить
Ти шось аж за дуже завуалював свою думку))
Дефіцит палива в Україні через бомбардування зі сторони рососійського фронту є.
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12.05.2022 02:09 Ответить
а Швецию- Финляндию увидим в НАТО, или для этого пройдёт целая ЭПОХА, как в случае с Украиной?
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11.05.2022 21:27 Ответить
Ми знову побачили націю охоплену безумством, концентраційні табори, гетто, геноцид по національній ознаці.
Побачили, що буває якщо намагатися умиротворити скаженого маньяка, як у ключових європейських країнах до влади прийшли ******* Невіли Чемберлени, бачимо ******* Лігу Націй-ООН: ще більш нікчемну та безпорадну, Ватикан, що плазує перед ******** Гітлером!
Історія зробила коло!
Але, ми побачили і багато чого іншого: побачили людину, що дуже сильно схожа на Уінстона Черчіля, новий Ленд-Ліз та сподіваюсь - розквіт Української Нації!
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11.05.2022 21:44 Ответить
> побачили людину, що дуже сильно схожа на Уінстона Черчіля…

і мова тут не про зеленського.
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12.05.2022 23:07 Ответить
ГОРЯЧАЯ ГОРЯЩАЯ
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11.05.2022 22:06 Ответить
 
 