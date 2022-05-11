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Новини Війна
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Джонсон: Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наступ Росії на Україну засвідчив кінець епохи, що тривала після холодної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у Фінляндії на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Джонсон наголосив, що після початку війни Росії проти України ситуація у Європі кардинально змінилася.

"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність та наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни", а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", - сказав Джонсон.

За словами глави британського уряду, метою його сьогоднішнього візиту до Гельсінкі є продемонструвати, що Британія готова підтримати Фінляндію та Швецію у військовому плані у разі кризи чи нападу.

Британія підписала у середу з Фінляндією та Швецією спільну декларацію про взаємодопомогу на випадок зовнішньої загрози, це стосується зокрема військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО - Зеленський на зустрічі з французькими студентами

Автор: 

Велика Британія (5667) Фінляндія (1331) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+22
Боря, в тобі ніхто і не сумнівається, останній достойний лідер нації на планеті...
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11.05.2022 21:15 Відповісти
+8
Лохматый,я с тобой согласен!!!!! кацапов ******* пока у них пена со рта не пойдёт!!! И спасибо кстати Бабе Лизе)) Без неё никак)
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11.05.2022 21:17 Відповісти
+6
"Сідай, синку, я вже бачу, що ти не москаль."
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11.05.2022 21:18 Відповісти
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Боря, в тобі ніхто і не сумнівається, останній достойний лідер нації на планеті...
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11.05.2022 21:15 Відповісти
"Сідай, синку, я вже бачу, що ти не москаль."
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11.05.2022 21:18 Відповісти
а ось ти б міг й попідскакувати.. в мене щодо тебе є сумніви...
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Отбрось сомнения! Я родился в москве, вырос в подмосковье, больше десятка лет как живу в Германии, и кагбэ не скрываю этого тут, на сайте. Просто у меня есть более действенные способы помощи Украинским бойцам за Свободу, чем скакание.
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11.05.2022 21:36 Відповісти
нащо тоді тролиш безмістовно -- тобі посилання на патреони та рахунки ЗСУ підказати, якщо ти таки чесний?!
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11.05.2022 21:50 Відповісти
Друже, я уже всё отослал, что имел, в первые две недели войны. И перед войной переводил деньги на коптеры. В долги влез. На телефонах сидел, искал по всем европейским магазинам для побратимов турникеты - те, которые москва не успела перед войной вычистить. Субтитры русские делал к западным передачам про историю Украины. Хочешь поучить меня любить Украину - на кошечках потренируйся.

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11.05.2022 22:07 Відповісти
Лохматый,я с тобой согласен!!!!! кацапов ******* пока у них пена со рта не пойдёт!!! И спасибо кстати Бабе Лизе)) Без неё никак)
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11.05.2022 21:17 Відповісти
Лонг лив... правда, баба Лиза совсем плоха уже, вот и в парламент сына вместо себя послала. Но будем надеяться, что увидит конец и этой войны.
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11.05.2022 21:20 Відповісти
Це ти такою мовою респект виказуєш? І я зараз не про рососійський язик)
Или ты думаешь, что ты настолько авторитетен, что своей гопговіркою можешь..
Та ***, про шо я?..)) Ти ж письмово свої думки викласти не можеш)) Я уявляю, як ти їх (свої думки) експромтом ротом говориш.. Оце страшно.
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12.05.2022 01:31 Відповісти
моя пропозиція.починайте переговори з фсб -гру про капітуляцію раши і гарантії.це реальні сили в рф.
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11.05.2022 21:23 Відповісти
А чому подібний договір не був підписаний з Україною перед вторгненням? такий договір міг спинити рашистів! Чому для фінів і шведів гарантії для України нічого? Вони так само як і ми не є членами НАТО! Це називається політика подвійних стандартів!
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11.05.2022 21:25 Відповісти
Тому, що і фіни і шведи не обирають кловунів до влади. Бо, коли всі розвідки світу хором казали про війну, обісцяні кловуни розповідали, що західні ЗМІ нагнітають та гірші за росіянських пропагандонів. І ще про шашлики. І замість Нептунів закопували гроші в асфальт, та ще й безсоромно крали. І багато ще багато чого...
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11.05.2022 21:36 Відповісти
Я не виправдовую нашу клоунську владу, але виникає питання чому коли ми просили гарантій безпеки від нас відморожувалися мотивуючи це тим що ми не члени НАТО, в той же час для Фінляндії з Швецією які так само не є членами НАТО і ще 3 місяці тому навіть не думали туди вступати, вони такі гарантії готові надати?! Хіба це не політика подвійних стандартів, хіба це не лицемірство?!
Можна говорити що у нас дебіли при владі, але ж від війни страждає і гине не влада а прості люди!
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11.05.2022 21:48 Відповісти
А дебілів до української влади вибирають прості українські люди чи прості люди Швеції та Фінляндії?
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11.05.2022 21:56 Відповісти
Ці дебіли (як у владі, так і ті, хто їх туди обирає) і є причина ставлення до нас зі сторони Заходу.
Ніхто нікому нічого не винен, все добровільно - це основне правило у відносинах між цивілізованими людьми. Щоб тебе поважали і запрошували кудись треба бути гідними. Зміна ставлення до України і українців у світі відбулася тільки завдяки нашим воїнам.
Я побоююсь, що після перемоги, коли Захід почне давати реальні кошти на відбудову країни, наші крадії можуть легко перекреслити всі військові досягнення і знову кинути Україну у прірву.
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11.05.2022 22:23 Відповісти
Дуже хочеться дати "халявами по пиці" таким демагогам-балаболам які порівнюють Фінляндію з Швецію та Україну. Ми корумпована країна з надзвичайно низьким ВВП. Ми "поза стандартами" цивілізованого світу в усіх без винятку галузях. Що тут не ясно? Крім того будь який договір для ***** просто шматок паперу.
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11.05.2022 21:40 Відповісти
Демагог-балабол це якраз ти, який у силу своєї розумової відсталості не здатний розуміти елементарні речі!
НАТО це геополітика а не ВВП чи корупція! Румунія чи Болгарія не менш корумповані, ВВП у них також не більше нашого, про їхню армію і відповідність стандартам НАТО можна хіба що посміятися, у них по суті її не було! Але тим не менш вони члени НАТО!
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11.05.2022 21:58 Відповісти
Для того, щоб у 2004 році Україну прийняли до НАТО, як Болгарію, Румунію та ін., треба було щось робити у цьому напрямі ще з 91 року. А від України на той час сильно смерділо совком. Та й зараз не дуже країна змінилася.
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12.05.2022 07:10 Відповісти
Тому що фіни і шведи не були в радянському союзі, тому що вони не були в рососійській імпєріі, тому що рососіянє не вважають їх братніми народами, тому що вся Європа вважає їх інклюзивними, сусідами.
А Україну нє. Шо, блін, незрозуміло?
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12.05.2022 01:42 Відповісти
Який договір? Що ти?...
Договір, думаєш, тебе спасе, коли по тобі шмалять почнуть?))) Су.. в якому світі ви живете?..
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12.05.2022 01:57 Відповісти
Ти шось аж за дуже завуалював свою думку))
Дефіцит палива в Україні через бомбардування зі сторони рососійського фронту є.
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12.05.2022 02:09 Відповісти
а Швецию- Финляндию увидим в НАТО, или для этого пройдёт целая ЭПОХА, как в случае с Украиной?
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Ми знову побачили націю охоплену безумством, концентраційні табори, гетто, геноцид по національній ознаці.
Побачили, що буває якщо намагатися умиротворити скаженого маньяка, як у ключових європейських країнах до влади прийшли ******* Невіли Чемберлени, бачимо ******* Лігу Націй-ООН: ще більш нікчемну та безпорадну, Ватикан, що плазує перед ******** Гітлером!
Історія зробила коло!
Але, ми побачили і багато чого іншого: побачили людину, що дуже сильно схожа на Уінстона Черчіля, новий Ленд-Ліз та сподіваюсь - розквіт Української Нації!
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11.05.2022 21:44 Відповісти
> побачили людину, що дуже сильно схожа на Уінстона Черчіля…

і мова тут не про зеленського.
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12.05.2022 23:07 Відповісти
ГОРЯЧАЯ ГОРЯЩАЯ
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11.05.2022 22:06 Відповісти
 
 