Джонсон: Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наступ Росії на Україну засвідчив кінець епохи, що тривала після холодної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у Фінляндії на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Джонсон наголосив, що після початку війни Росії проти України ситуація у Європі кардинально змінилася.
"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність та наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни", а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", - сказав Джонсон.
За словами глави британського уряду, метою його сьогоднішнього візиту до Гельсінкі є продемонструвати, що Британія готова підтримати Фінляндію та Швецію у військовому плані у разі кризи чи нападу.
Британія підписала у середу з Фінляндією та Швецією спільну декларацію про взаємодопомогу на випадок зовнішньої загрози, це стосується зокрема військової допомоги.
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Или ты думаешь, что ты настолько авторитетен, что своей гопговіркою можешь..
Та ***, про шо я?..)) Ти ж письмово свої думки викласти не можеш)) Я уявляю, як ти їх (свої думки) експромтом ротом говориш.. Оце страшно.
Можна говорити що у нас дебіли при владі, але ж від війни страждає і гине не влада а прості люди!
Ніхто нікому нічого не винен, все добровільно - це основне правило у відносинах між цивілізованими людьми. Щоб тебе поважали і запрошували кудись треба бути гідними. Зміна ставлення до України і українців у світі відбулася тільки завдяки нашим воїнам.
Я побоююсь, що після перемоги, коли Захід почне давати реальні кошти на відбудову країни, наші крадії можуть легко перекреслити всі військові досягнення і знову кинути Україну у прірву.
НАТО це геополітика а не ВВП чи корупція! Румунія чи Болгарія не менш корумповані, ВВП у них також не більше нашого, про їхню армію і відповідність стандартам НАТО можна хіба що посміятися, у них по суті її не було! Але тим не менш вони члени НАТО!
А Україну нє. Шо, блін, незрозуміло?
Договір, думаєш, тебе спасе, коли по тобі шмалять почнуть?))) Су.. в якому світі ви живете?..
Дефіцит палива в Україні через бомбардування зі сторони рососійського фронту є.
Побачили, що буває якщо намагатися умиротворити скаженого маньяка, як у ключових європейських країнах до влади прийшли ******* Невіли Чемберлени, бачимо ******* Лігу Націй-ООН: ще більш нікчемну та безпорадну, Ватикан, що плазує перед ******** Гітлером!
Історія зробила коло!
Але, ми побачили і багато чого іншого: побачили людину, що дуже сильно схожа на Уінстона Черчіля, новий Ленд-Ліз та сподіваюсь - розквіт Української Нації!
і мова тут не про зеленського.