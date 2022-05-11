Предложили России обменять раненых бойцов с "Азовстали" на военнопленных РФ, - Верещук

Украина предложила России провести обмен – отдать пленных РФ в обмен на вывоз тяжелораненых бойцов из "Азовстали".

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, военным путем деблокировать Азовсталь невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. из них не идеальный. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - отметила она.



"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен:



Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.



Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - подытожила Верещук.

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