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Новости Война
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Предложили России обменять раненых бойцов с "Азовстали" на военнопленных РФ, - Верещук

азовсталь

Украина предложила России провести обмен – отдать пленных РФ в обмен на вывоз тяжелораненых бойцов из "Азовстали".

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, военным путем деблокировать Азовсталь невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. из них не идеальный. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - отметила она.

"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен:

Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - подытожила Верещук.

Смотрите: В небе над "Азовсталью" - черные клубы дыма. ВИДЕО

Мариуполь (5726) эвакуация (2107) Азовсталь (379) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+21
На жаль,на своїх полонених оркам плювати.І відпускати таку сакральну жертву як азовці вони,на жаль ,не будуть.Ми не маємо справу з людьми,а з мутованими виродками і нелюдами.
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11.05.2022 21:24 Ответить
+20
А Красный Крест не хочет принять участие? В качестве гарантов и пан Гутеришь?
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11.05.2022 21:15 Ответить
+19
Х@йло на це не піде. Бо він Х@йло.
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11.05.2022 21:15 Ответить
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А Красный Крест не хочет принять участие? В качестве гарантов и пан Гутеришь?
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11.05.2022 21:15 Ответить
Х@йло на це не піде. Бо він Х@йло.
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11.05.2022 21:15 Ответить
А ***** згодитися?
Великі сумніви , тобто він визнає маленький програш к цій битві за Маріуполь .
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11.05.2022 21:16 Ответить
Думаю может согласиться, чтобы показать свою гуманность, как бы да...
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11.05.2022 21:19 Ответить
Да думаю хер там. Сорри. Пока не разхерячим всю эту ****** орду думая кина не будет((((
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11.05.2022 21:22 Ответить
Они хотят публично сохранить свое лицо. Этим надо пользоваться и давить на это. Если Буча это постановка, то пусть докажет свою приверженность гуманитарному праву.
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11.05.2022 21:27 Ответить
Гумманість?
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11.05.2022 21:25 Ответить
У рашистів!?
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11.05.2022 21:33 Ответить
Я про те у нього і питаю
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11.05.2022 21:49 Ответить
Якби, Дмитрику, якесь сучище не дало наказ розмінувати Чонгар, то трагедії Маріуполя не було б. Так що тут не *****, а своє **********, ну ти ж в курсі...
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11.05.2022 21:32 Ответить
Ми хйла не вибираєм, а от ви хйлика вибрали!
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11.05.2022 21:37 Ответить
Так ви завше за тих бариг , хто вам 30 срібняків дає .
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11.05.2022 21:49 Ответить
30 срібняків дає подоляк своїм зеботам. яких уже й фейсбук викривав не раз.
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11.05.2022 21:58 Ответить
не отмазывай ****** своего БоНеВтика...\эта отмазка не проходит...\
не ***** давало команду на разминирование...\а может и оно - твоему...!\
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11.05.2022 21:53 Ответить
Там не сучище, там ціла зграя зелених покидьків та зрадників
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11.05.2022 22:53 Ответить
баби исчо нарожают
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11.05.2022 21:23 Ответить
На жаль,на своїх полонених оркам плювати.І відпускати таку сакральну жертву як азовці вони,на жаль ,не будуть.Ми не маємо справу з людьми,а з мутованими виродками і нелюдами.
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11.05.2022 21:24 Ответить
Na svoix imu plevat, no putin ***** etot variant mozet razigrat kak svoju pobedu nad doblesnimi gerojami Ukraini...
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11.05.2022 21:34 Ответить
А "мерри попинс" не хочет рассказать,как до этого вообще дошло? Например Люська уже высказалась.
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11.05.2022 21:27 Ответить
Люсю вже поперли наче, от воно і грюкнуло дверима зі словом "********". Тепер там Лещ замість гоміка.
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11.05.2022 21:31 Ответить
Хм. А ведь на самом деле может сростись.
Обмен пленных на раненых - покажет его гуманность для чужих и расчётливость для своих.
Тут может всё упереться в нюанс - раненые будут выходить с оружием или без. Это может стать проблемой. Но это уже детали.

У меня другой вопрос.
До этого писали, что было предложено много вариантов и русские отказались, а сейчас она говорит, что это первый шаг.
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11.05.2022 21:30 Ответить
Раненые с оружием? Нет. На такое он не пойдет. Обмен пленными это обмен пленными.
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11.05.2022 21:35 Ответить
Навіщо раненим зброя???- нісенітниця. Зброя потрібна захисникам!!!! підвозу немає, вивозити? даже думка про це - зрада.
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11.05.2022 21:39 Ответить
Раненые это тоже пленные. Поэтому обмен. К не раненым можно применить ту же процедуру. Вопрос в их безопасности. Кто гарантирует что их не убьют или не будут пытать. Красный Крест. Как то они не очень активны.
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11.05.2022 21:48 Ответить
Ага,ага, скажи ще, що "гуманітарний коридор" через фільтраційний табір.....ну не дебіли?
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11.05.2022 21:31 Ответить
варіант для обміну не ідеальний. зато може бути дієвий, якщо кацапня на нього не пристане, буде чудовий приклад для нищення кацапо-фашистів в міжнародних, економічних, дипломатичних, медіа і інтернетпросторах... Слава героям Азовсталі!
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11.05.2022 21:32 Ответить
Если не пойдут на обмен, то надо срочно из кацапов полонених тоже сделать тяжелораненных....
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11.05.2022 21:39 Ответить
Вы хотите с ними посоревноваться по уровню чего ?
Кем вы станете в глазах партнёров ?
Жажда мести понятна - вот только способы нужны выбирать грамотно !!!
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11.05.2022 22:46 Ответить
Скільки можно піариться на героях? Амбристович вже неділю, як сказав що презик все там порішав тепер верещучка заявляє від імені України
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11.05.2022 21:44 Ответить
" Азов " та наші воїни чітко заявили ..Вихід тільки морським шляхом і під міжнародні гарантії
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11.05.2022 21:52 Ответить
Зачем *********** МЕНЯТЬ СПИСАННОЕ МЯСО?прийдётся платить компенсацию и всёже не безвисти пропавшие как любят они говорить!и темболее правды больше всплывёт!!!ТОЛЬКО НА ГОЛОВУ ПУТИНА ***** МЕНЯЕМ!!!
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11.05.2022 22:03 Ответить
Свинособакам насрати на своїх полонених. Не погодяться. Хоча варіант не поганий. дохволить врятувати хлопцям життя.
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11.05.2022 22:25 Ответить
Зечмоня верещучка - готуйся до суду за свої злочини. Твій щоденний " плач Ярославни" ніяким чином не дасть нам забути про твої "заслуги" у розмінуванні кримського перешийку. За твої пройоби Україна заплатила життями вже десятків тисяч своїх громадян.
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12.05.2022 00:47 Ответить
Якщо цим буду займатися ця тупорила куриця, то шансів у азовцій не буде жодних
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12.05.2022 10:13 Ответить
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-- У наших полонених. ГЕРОЇВ--ЗАХИСНИКІВ Маріуполя-.-- впереді тяжкі випробування...І виснажливе.тривале перевезення в глибинку ДЕРЖИМОРДІЇ. І тяганина по - судах РФ із клеймом " ТЕРОРИСТ ". і катуваннями. задля надання ліліпутінських ЗМІ необхідної лжеінформації. і нелюдські приниження в ув*язненні/ досить згадати полонених--захисників Ічкерії/І. традиційне. підтруєння самих затятих хлопців... Думаю .що вони іще НЕ раз згадають " добрим " словом наших " рятівничків " керманичів ...Отож побажаємо всим нашим бранцям сили. волі й мужності гідно зустріти своє завтра і. НЕ зламатися ...А ми .з часом. маємо запитати оцю владу : чому НЕ здійснили спробу прориву блокади /окрім завідомо--провальної спроби з посилкою гілікоптерів серед білого дня із втратою 3-ох екіпажів.../ Крім того/з часом/ треба вимагати опублікування автобіографічних даних всих ГЕРОЇВ -- СПАРТАНЦІВ...ми повинні знати їх поіменно...
P.S. Сподіватися на рівнозначний обмін із ліліпутінським сміттям---це більше. аніж смішно...Згадаймо. як керманич " червоного хреста " запопадливо пропонував ліліпутіну /на початку вторгнення/ створити у Ростові конслагеря. для наших полонених...
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08.06.2022 12:09 Ответить
 
 