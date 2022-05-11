Предложили России обменять раненых бойцов с "Азовстали" на военнопленных РФ, - Верещук
Украина предложила России провести обмен – отдать пленных РФ в обмен на вывоз тяжелораненых бойцов из "Азовстали".
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас, военным путем деблокировать Азовсталь невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. из них не идеальный. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - отметила она.
"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен:
Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.
Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - подытожила Верещук.
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Великі сумніви , тобто він визнає маленький програш к цій битві за Маріуполь .
не ***** давало команду на разминирование...\а может и оно - твоему...!\
Обмен пленных на раненых - покажет его гуманность для чужих и расчётливость для своих.
Тут может всё упереться в нюанс - раненые будут выходить с оружием или без. Это может стать проблемой. Но это уже детали.
У меня другой вопрос.
До этого писали, что было предложено много вариантов и русские отказались, а сейчас она говорит, что это первый шаг.
Кем вы станете в глазах партнёров ?
Жажда мести понятна - вот только способы нужны выбирать грамотно !!!
-- У наших полонених. ГЕРОЇВ--ЗАХИСНИКІВ Маріуполя-.-- впереді тяжкі випробування...І виснажливе.тривале перевезення в глибинку ДЕРЖИМОРДІЇ. І тяганина по - судах РФ із клеймом " ТЕРОРИСТ ". і катуваннями. задля надання ліліпутінських ЗМІ необхідної лжеінформації. і нелюдські приниження в ув*язненні/ досить згадати полонених--захисників Ічкерії/І. традиційне. підтруєння самих затятих хлопців... Думаю .що вони іще НЕ раз згадають " добрим " словом наших " рятівничків " керманичів ...Отож побажаємо всим нашим бранцям сили. волі й мужності гідно зустріти своє завтра і. НЕ зламатися ...А ми .з часом. маємо запитати оцю владу : чому НЕ здійснили спробу прориву блокади /окрім завідомо--провальної спроби з посилкою гілікоптерів серед білого дня із втратою 3-ох екіпажів.../ Крім того/з часом/ треба вимагати опублікування автобіографічних даних всих ГЕРОЇВ -- СПАРТАНЦІВ...ми повинні знати їх поіменно...
P.S. Сподіватися на рівнозначний обмін із ліліпутінським сміттям---це більше. аніж смішно...Згадаймо. як керманич " червоного хреста " запопадливо пропонував ліліпутіну /на початку вторгнення/ створити у Ростові конслагеря. для наших полонених...