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Российские хакеры пытались "положить" ряд сайтов в Италии

хакер,рф

Группа хакеров, считающаяся связанной с Россией, осуществила кибератаку на ряд сайтов в Италии, в частности Сената и Министерства обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Ответственность за атаку взяла группа Killnet. В своем Telegram они опубликовали список сайтов, которые ломают, с подписью "атака на Италию".

Насколько известно, хакерам не удалось взломать сайты, они создали проблемы с доступом.

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Кроме правительственных ведомств пострадали также сайты высшей школы Lucca, Высшего института здоровья, Banca Compass, компании Infomedix, Aci.

Попытка атаки якобы была и на платформу, отвечающую за проведение Евровидения, но, по словам заместителя директора Rai1, никаких проблем с eurovision.tv не наблюдается.

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Италия (1656) хакер (1191) кибератака (187)


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Росс хацкеры настолько тупые, что не могут отличить своих от чужих).
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11.05.2022 21:54 Ответить
нахрена прідуркам Італія?
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11.05.2022 21:54 Ответить
Віддячити по-кацапськи за те, що транслювали їхній парад папєдабєсія у прямому ефірі, за те, що багато італійських фірм та брендів продовжують працювати на расєї, та й взагалі, італійці їх підтримують багато у чому, не всі, звичайно, але росціян вони **********.
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11.05.2022 23:03 Ответить
Закатать їх в асфаль т
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11.05.2022 21:55 Ответить
кацапокакеры...
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11.05.2022 22:09 Ответить
итальяшки за них ж*пы рвут, а эти дебилы их сайты ложат ну тупыыые...
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11.05.2022 22:41 Ответить
или наоборот, прикрывают союзников, чтобы никто не догадался
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11.05.2022 23:32 Ответить
Кацарилі хотіли Євробачення хакнути, ну, їх можна зрозуміти. У них цей конкурс художньої самодіяльності був культовим і тут такий хмиздєц стався.

Будуть змагатися одне з одним, як у спорті, так і у співі, ібо нєхій.
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11.05.2022 22:58 Ответить
 
 