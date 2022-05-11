Российские хакеры пытались "положить" ряд сайтов в Италии
Группа хакеров, считающаяся связанной с Россией, осуществила кибератаку на ряд сайтов в Италии, в частности Сената и Министерства обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Ответственность за атаку взяла группа Killnet. В своем Telegram они опубликовали список сайтов, которые ломают, с подписью "атака на Италию".
Насколько известно, хакерам не удалось взломать сайты, они создали проблемы с доступом.
Кроме правительственных ведомств пострадали также сайты высшей школы Lucca, Высшего института здоровья, Banca Compass, компании Infomedix, Aci.
Попытка атаки якобы была и на платформу, отвечающую за проведение Евровидения, но, по словам заместителя директора Rai1, никаких проблем с eurovision.tv не наблюдается.
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