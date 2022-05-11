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Російські хакери намагалися "покласти" низку сайтів в Італії

хакер,рф

Група хакерів, яку вважають пов’язаною з Росією, здійснила кібератаку на низку сайтів в Італії, зокрема Сенату і Міністерства оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Відповідальність за атаку взяла на себе група Killnet. У своєму Telegram вони опублікували список сайтів, які ламають, із підписом "атака на Італію".

Наскільки відомо, хакерам не вдалося зламати сайти, вони лише створили проблеми з доступом.

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Окрім урядових відомств, постраждали також сайти вищої школи Lucca, Вищого інституту здоров’я, Banca Compass, компанії Infomedix, Aci.

Спроба атаки нібито була і на платформу, що відповідає за проведення "Євробачення", але, за словами заступника директора Rai1, жодних проблем з eurovision.tv не спостерігається.

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Автор: 

Італія (1588) хакер (1362) кібератака (420)


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Росс хацкеры настолько тупые, что не могут отличить своих от чужих).
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11.05.2022 21:54 Відповісти
нахрена прідуркам Італія?
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11.05.2022 21:54 Відповісти
Віддячити по-кацапськи за те, що транслювали їхній парад папєдабєсія у прямому ефірі, за те, що багато італійських фірм та брендів продовжують працювати на расєї, та й взагалі, італійці їх підтримують багато у чому, не всі, звичайно, але росціян вони **********.
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11.05.2022 23:03 Відповісти
Закатать їх в асфаль т
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11.05.2022 21:55 Відповісти
кацапокакеры...
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11.05.2022 22:09 Відповісти
итальяшки за них ж*пы рвут, а эти дебилы их сайты ложат ну тупыыые...
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11.05.2022 22:41 Відповісти
или наоборот, прикрывают союзников, чтобы никто не догадался
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11.05.2022 23:32 Відповісти
Кацарилі хотіли Євробачення хакнути, ну, їх можна зрозуміти. У них цей конкурс художньої самодіяльності був культовим і тут такий хмиздєц стався.

Будуть змагатися одне з одним, як у спорті, так і у співі, ібо нєхій.
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11.05.2022 22:58 Відповісти
 
 