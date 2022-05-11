Російські хакери намагалися "покласти" низку сайтів в Італії

Група хакерів, яку вважають пов’язаною з Росією, здійснила кібератаку на низку сайтів в Італії, зокрема Сенату і Міністерства оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Відповідальність за атаку взяла на себе група Killnet. У своєму Telegram вони опублікували список сайтів, які ламають, із підписом "атака на Італію".

Наскільки відомо, хакерам не вдалося зламати сайти, вони лише створили проблеми з доступом.

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Окрім урядових відомств, постраждали також сайти вищої школи Lucca, Вищого інституту здоров’я, Banca Compass, компанії Infomedix, Aci.

Спроба атаки нібито була і на платформу, що відповідає за проведення "Євробачення", але, за словами заступника директора Rai1, жодних проблем з eurovision.tv не спостерігається.

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