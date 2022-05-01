Російські хакери атакували державні сайти Молдови

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Ймовірно, кібератаку провели російські хакери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що за кібератакою може стояти російське угруповання Killnet, яке проводить операції проти країн, які підтримують Україну.

"Угруповання скоїло такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС і на веб-інфраструктуру НАТО, а в останні дні були атаковані сайти держорганізацій в Румунії", - зазначили в СІБ.

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Також повідомляється, що на даний момент вживаються заходи для відбиття атак на державну інфраструктуру Молдови.

Раніше американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому йдеться, що російські хакери ще в 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.

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