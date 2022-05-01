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Новини
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Російські хакери атакували державні сайти Молдови

хакер,киберпреступление

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Ймовірно, кібератаку провели російські хакери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що за кібератакою може стояти російське угруповання Killnet, яке проводить операції проти країн, які підтримують Україну.

"Угруповання скоїло такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС і на веб-інфраструктуру НАТО, а в останні дні були атаковані сайти держорганізацій в Румунії", - зазначили в СІБ.

Читайте також: РФ може готувати серію кібератак проти країн, що допомагають Україні, - спецслужби

Також повідомляється, що на даний момент вживаються заходи для відбиття атак на державну інфраструктуру Молдови.

Раніше американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому йдеться, що російські хакери ще в 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери з початку війни 240 разів атакували Україну, - Microsoft

Автор: 

Молдова (2085) росія (65829) хакер (1360) кібератака (416)


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Топ коментарі
+5
Обычно мощная кибератака предваряет физическое наступление . . .
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01.05.2022 15:49
+3
А вы молдоване думали что провели переговоры с террористами приднестровья и проблема рассосалась? Теперь вас будут как клубок ниток раскручивать. Сами кинули русофашистам конец чтобы зацепиться
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01.05.2022 16:05
+3
Все працює.

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01.05.2022 16:21
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01.05.2022 15:46 Відповісти


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01.05.2022 15:47 Відповісти
все як у ділдів
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01.05.2022 15:49 Відповісти
якби це не відбувалося в Україні і не гинули наші люди та не знищувалася наша інфраструктура я б сказала, що це зліт шизофреників-реконструкторів

але нажаль це не лікується
вони переплутали реальності і з телевізора вилізли вбивати реальних людей в Україні

і вони ще дивуються, що хлопки у бєлгороді починають переходити у оплески...
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01.05.2022 16:19 Відповісти
Молдовомовні російські хакери?...
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01.05.2022 15:47 Відповісти
Обычно мощная кибератака предваряет физическое наступление . . .
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01.05.2022 15:49 Відповісти
Цензор! Чого запізнюєшься? Герасимов 300й!!! Вибачаюсь що не по темі.
Слава Україні!
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01.05.2022 15:50 Відповісти
Є достовірні дані? Чи просто якийсь блогер написав? Може Цензор перевіряє інформацію.
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01.05.2022 16:04 Відповісти
легке поранення
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01.05.2022 16:17 Відповісти
Если легкое, значит, самострел.
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01.05.2022 16:19 Відповісти
А вы молдоване думали что провели переговоры с террористами приднестровья и проблема рассосалась? Теперь вас будут как клубок ниток раскручивать. Сами кинули русофашистам конец чтобы зацепиться
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01.05.2022 16:05 Відповісти
там складніша ситуація. Острів Зміїїний--Ізмаїл..---висадка дисанту--захоплення всієї придністровської землі--обьєднання з пмр--атака на Одесу
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01.05.2022 16:22 Відповісти
Чего народ так к молдованам то прицепился, у них и армии как таковой нет. Они 30 лет вязко переговариваются с теми террористами, там такой клубок намотался, так просто не размотать, только рубить и жечь. Молдован сломали и прицепили насильно к русскому миру еще в начале 90-х, с тех пор военный вариант для них не вариант. Кстати, Украина немало поспособствовала такому варианту, поддержав тогда приднестровье. Сейчас Украина пожинает плоды своих же действий.
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01.05.2022 16:28 Відповісти
Да без твоего комента молдаване сами разберуться. Ты лучше Мариуполем займись, эксперд. Молдова всегда была один на один притом без военной помощи Запада. Украина оттяпала благодаря совку всю южную часть Бессарабии а потом еще и воевала на стороне ПМР. Лучше не упрекай своих соседей а сам на себя посмотри.
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01.05.2022 17:38 Відповісти
РБК-Україна теж 404
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01.05.2022 16:16 Відповісти
Все працює.

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01.05.2022 16:21 Відповісти
Складається враження що з ПМР будуть нападати не на Україну, а саме на Молдову. Бо тим малим контингентом Україні вони нічого не зроблять суттєвого, а от на малу і без армії Молдову- самий раз нажаль. А потрібно це для того щоб відвернути частину ресурсів і уваги від України.
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01.05.2022 16:30 Відповісти
Полезут там где в конкретном моменте будет выгоднее. И на Молдову тоже.
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01.05.2022 21:06 Відповісти
на Кишинів підуть з ПМР?
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01.05.2022 17:23 Відповісти
 
 