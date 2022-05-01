Российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала атаку хакера на государственные сайты. Вероятно, кибератаку произвели российские хакеры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Newsmaker.
Сообщается, что за кибератакой может стоять российская группировка Killnet, которая проводит операции против стран, которые поддерживают Украину.
"Группировка совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - отметили в СИБ.
Также сообщается, что на данный момент принимаются меры для отражения атак на государственную инфраструктуру Молдовы.
Напомним, ранее американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.
але нажаль це не лікується
вони переплутали реальності і з телевізора вилізли вбивати реальних людей в Україні
і вони ще дивуються, що хлопки у бєлгороді починають переходити у оплески...
Слава Україні!