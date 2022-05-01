Российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала атаку хакера на государственные сайты. Вероятно, кибератаку произвели российские хакеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что за кибератакой может стоять российская группировка Killnet, которая проводит операции против стран, которые поддерживают Украину.

"Группировка совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - отметили в СИБ.

Читайте также: НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для нее, - замгенсека Джоане

Также сообщается, что на данный момент принимаются меры для отражения атак на государственную инфраструктуру Молдовы.

Напомним, ранее американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.

Также читайте: В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью