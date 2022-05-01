РУС
Российские хакеры атаковали государственные сайты Молдовы

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала атаку хакера на государственные сайты. Вероятно, кибератаку произвели российские хакеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что за кибератакой может стоять российская группировка Killnet, которая проводит операции против стран, которые поддерживают Украину.

"Группировка совершила такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - отметили в СИБ.

Читайте также: НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для нее, - замгенсека Джоане

Также сообщается, что на данный момент принимаются меры для отражения атак на государственную инфраструктуру Молдовы.

Напомним, ранее американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.

Также читайте: В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью

Молдова (1914) россия (96975) хакер (1195) кибератака (189)
Топ комментарии
+5
Обычно мощная кибератака предваряет физическое наступление . . .
01.05.2022 15:49 Ответить
+3
А вы молдоване думали что провели переговоры с террористами приднестровья и проблема рассосалась? Теперь вас будут как клубок ниток раскручивать. Сами кинули русофашистам конец чтобы зацепиться
01.05.2022 16:05 Ответить
+3
Все працює.

01.05.2022 16:21 Ответить
2 армия мира

01.05.2022 15:46 Ответить


01.05.2022 15:47 Ответить
все як у ділдів
01.05.2022 15:49 Ответить
якби це не відбувалося в Україні і не гинули наші люди та не знищувалася наша інфраструктура я б сказала, що це зліт шизофреників-реконструкторів

але нажаль це не лікується
вони переплутали реальності і з телевізора вилізли вбивати реальних людей в Україні

і вони ще дивуються, що хлопки у бєлгороді починають переходити у оплески...
01.05.2022 16:19 Ответить
Молдовомовні російські хакери?...
01.05.2022 15:47 Ответить
Обычно мощная кибератака предваряет физическое наступление . . .
01.05.2022 15:49 Ответить
Цензор! Чого запізнюєшься? Герасимов 300й!!! Вибачаюсь що не по темі.
Слава Україні!
01.05.2022 15:50 Ответить
Є достовірні дані? Чи просто якийсь блогер написав? Може Цензор перевіряє інформацію.
01.05.2022 16:04 Ответить
легке поранення
01.05.2022 16:17 Ответить
Если легкое, значит, самострел.
01.05.2022 16:19 Ответить
А вы молдоване думали что провели переговоры с террористами приднестровья и проблема рассосалась? Теперь вас будут как клубок ниток раскручивать. Сами кинули русофашистам конец чтобы зацепиться
01.05.2022 16:05 Ответить
там складніша ситуація. Острів Зміїїний--Ізмаїл..---висадка дисанту--захоплення всієї придністровської землі--обьєднання з пмр--атака на Одесу
01.05.2022 16:22 Ответить
Чего народ так к молдованам то прицепился, у них и армии как таковой нет. Они 30 лет вязко переговариваются с теми террористами, там такой клубок намотался, так просто не размотать, только рубить и жечь. Молдован сломали и прицепили насильно к русскому миру еще в начале 90-х, с тех пор военный вариант для них не вариант. Кстати, Украина немало поспособствовала такому варианту, поддержав тогда приднестровье. Сейчас Украина пожинает плоды своих же действий.
01.05.2022 16:28 Ответить
Да без твоего комента молдаване сами разберуться. Ты лучше Мариуполем займись, эксперд. Молдова всегда была один на один притом без военной помощи Запада. Украина оттяпала благодаря совку всю южную часть Бессарабии а потом еще и воевала на стороне ПМР. Лучше не упрекай своих соседей а сам на себя посмотри.
01.05.2022 17:38 Ответить
РБК-Україна теж 404
01.05.2022 16:16 Ответить
Все працює.

01.05.2022 16:21 Ответить
Складається враження що з ПМР будуть нападати не на Україну, а саме на Молдову. Бо тим малим контингентом Україні вони нічого не зроблять суттєвого, а от на малу і без армії Молдову- самий раз нажаль. А потрібно це для того щоб відвернути частину ресурсів і уваги від України.
01.05.2022 16:30 Ответить
Полезут там где в конкретном моменте будет выгоднее. И на Молдову тоже.
01.05.2022 21:06 Ответить
на Кишинів підуть з ПМР?
01.05.2022 17:23 Ответить
 
 