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Новости
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Рада 12 мая проведет пленарное заседание, - Корниенко

корнієнко

Верховная Рада Украины в четверг, 12 мая, проведет пленарное заседание, сообщил первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко.

"У нас завтра (12 мая) планируется заседание. Времени мы не сообщаем – это закрытая информация", – сказал он в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на этом заседании парламентарии намерены рассмотреть законопроект №7371 "Об утверждении указа президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 мая 2022 года" О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов ".

"Будем работать над тем, чтобы на протяжении завтрашнего нашего собрания мы дошли до этого законопроекта", – отметил первый вицеспикер.

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В то же время, он уточнил, что этот документ связан с принятым ранее законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц" (законопроект №7194), в который глава государства внес свои предложения.

"Президент не предлагает его упразднять, а значительно улучшить. В частности, улучшить и процедуру того, как это будет происходить, и несколько изменить ориентацию того органа, который за это будет отвечать: в той редакции, которую мы приняли сначала это было Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), но действительно есть правильные предложения, чтобы этим занималось Министерство юстиции", – объяснил Корниенко.

Он также добавил, что Кабинет Министров, учитывая это, уже принял соответствующее решение о создании "определенного государственного предприятия национального восстановления, национальных инвестиций", к которому и будут передавать конфискованное российское имущество.

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ВР (29289) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
Закон України досі дозволяє перебування чорноморського флоту московії на території України до 2042 року (що прямо протирічить Конституції, де явно вказано, що в Україні не можуть розміщуватися іноземні військові бази).

Харківські угоди досі не денонсовано. Верховна Рада і у вус не дме. Це все, що треба про неї знати.
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11.05.2022 22:56 Ответить
+4
Так и визовый режим с рашей , Белорусию и Арменией не введён
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11.05.2022 23:40 Ответить
+3
Цю ВР треба однозначно розігнати,як не працюючу. В них є прекрасні можливості працювати 24/7 без перериву.Під ВР є підземний перехід аж до КМ і вихід в метро. Вам що ******** не комфортно,поставити стільці і працювати,тоді ***** складіть повноваження і на фронт в окопи. Ви курви ,за два місяці даже не прйняли закон про заборону УПЦ МП.бо не на часі,у вас під боком філіал ФСБ (рф) КиєвоПечерська Лавра,ви і тут обісралися.Далі на має про що говорити,одні матюки.
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11.05.2022 23:22 Ответить
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Ещё у ОПЗЖопы всё нахрен отобрать и за поребрик всех нах отправить.
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11.05.2022 22:47 Ответить
Рада соизволила немножко поработать. Шашлычки, пикнички, поездки на острова с шоколадным загаром как в прошлом году нынче не планируете? И когда мы увидим отсчёт о проделанной за этот год ( 4 месяца ) работе?
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11.05.2022 22:53 Ответить
Закон України досі дозволяє перебування чорноморського флоту московії на території України до 2042 року (що прямо протирічить Конституції, де явно вказано, що в Україні не можуть розміщуватися іноземні військові бази).

Харківські угоди досі не денонсовано. Верховна Рада і у вус не дме. Це все, що треба про неї знати.
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11.05.2022 22:56 Ответить
Так и визовый режим с рашей , Белорусию и Арменией не введён
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11.05.2022 23:40 Ответить
Слухайте, слушна думка... Якщо кацапів випхали з Європейського суду з прав людини, то ви можете посприяти заснуванню "Європейського суду зі справ скотини"? Ну, щоб мешканцям кацапстану було куди звертатися тепер?
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11.05.2022 23:59 Ответить
Гм.. Не бачу зв'язку між моїм текстом і Вашим коментарем.
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12.05.2022 01:22 Ответить
Цю ВР треба однозначно розігнати,як не працюючу. В них є прекрасні можливості працювати 24/7 без перериву.Під ВР є підземний перехід аж до КМ і вихід в метро. Вам що ******** не комфортно,поставити стільці і працювати,тоді ***** складіть повноваження і на фронт в окопи. Ви курви ,за два місяці даже не прйняли закон про заборону УПЦ МП.бо не на часі,у вас під боком філіал ФСБ (рф) КиєвоПечерська Лавра,ви і тут обісралися.Далі на має про що говорити,одні матюки.
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11.05.2022 23:22 Ответить
закон про ліквідацію (по факту - ліквідацію) касапського філіалу ФСБ/РПЦ прийнятий ще минулою Верховною Радою. Проблема - за його виконанням виконавчою владою, зокрема, мінюстом молюськи.
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11.05.2022 23:29 Ответить
А где рада была в марте?
Помним в начале марта рады не было
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11.05.2022 23:27 Ответить
Поміняли управління активами. Забрали вНАЗК і віддали Єрмаку на збереження. Пару тижнів назад ОПа вже підраховувала збитки від війни, нарахували аж 600 ярдів баксів. Однак щось не зрослось, комісія Єрмака не була допущена до грошиків. Дерибан відкладається. А Агрохімія аж радувався, що виділяють аж 40 ярдів.
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12.05.2022 00:12 Ответить
 
 