Рада 12 мая проведет пленарное заседание, - Корниенко

Верховная Рада Украины в четверг, 12 мая, проведет пленарное заседание, сообщил первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко.

"У нас завтра (12 мая) планируется заседание. Времени мы не сообщаем – это закрытая информация", – сказал он в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на этом заседании парламентарии намерены рассмотреть законопроект №7371 "Об утверждении указа президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 мая 2022 года" О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов ".

"Будем работать над тем, чтобы на протяжении завтрашнего нашего собрания мы дошли до этого законопроекта", – отметил первый вицеспикер.

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В то же время, он уточнил, что этот документ связан с принятым ранее законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц" (законопроект №7194), в который глава государства внес свои предложения.

"Президент не предлагает его упразднять, а значительно улучшить. В частности, улучшить и процедуру того, как это будет происходить, и несколько изменить ориентацию того органа, который за это будет отвечать: в той редакции, которую мы приняли сначала это было Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), но действительно есть правильные предложения, чтобы этим занималось Министерство юстиции", – объяснил Корниенко.

Он также добавил, что Кабинет Министров, учитывая это, уже принял соответствующее решение о создании "определенного государственного предприятия национального восстановления, национальных инвестиций", к которому и будут передавать конфискованное российское имущество.

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