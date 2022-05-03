ВР 330 голосами запретила в Украине деятельность пророссийских партий
За закон №7172-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета политических партий 3 мая проголосовали 330 нардепов.
Об этом сообщил в телеграме депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий в конце марта.
Речь идет об ограничениях для образования и деятельности политических партий, таких как:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;
- оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".
- определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимые апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
- Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
- Определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.
- Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
- В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.
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ОПЗЖшників вже можна *****...ти?
- считать пророссийской эту партию и передать её имущество государству;
- считать пророссийским такого бизнесмена и передать его имущество государству;
- это не западло... это другое...
Нужное подчеркнуть...
2) Місяць на розгляд справи?
3) Слуги олігархів це проросійська партія ?
4) Як голосували риги за цей проект?