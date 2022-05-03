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ВР 330 голосами запретила в Украине деятельность пророссийских партий

вр,рада,голосування,пульт

За закон №7172-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета политических партий 3 мая проголосовали 330 нардепов.

Об этом сообщил в телеграме депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий в конце марта.

Речь идет об ограничениях для образования и деятельности политических партий, таких как:

- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

- оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

Читайте: Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных партий

- определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимые апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

- Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

- Определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.

- Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

- В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.

Также читайте: Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский

ВР (29271) партия (566) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+58
"Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві. За словами авторів законопроекту, така норма дозволить пришвидшити розгортання сил опору у разі нападу агресора. "
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03.05.2022 15:11
+47
Трошки спізнились. На 8 років.
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03.05.2022 15:08
+42
"Слуги урода", н входили ні в які партії, до обрання в 2019 році. Це зробило їх патріотами? А ні краплі. Колаборанти, або корисні ідіоти. Поголовно.
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03.05.2022 15:13
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***! а шо це за формуліровки: заперечення агресії?... та її не заперечують навіть в кремлі.. ІдіатізЬм!
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03.05.2022 17:28 Ответить
Есть и такие которые не признают агрессию раши - обычная вата, которой полно.
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03.05.2022 17:39 Ответить
далі проросійські релігійні організації на черзі мають бути
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03.05.2022 17:50 Ответить
Текст якось складно написаний.
ОПЗЖшників вже можна *****...ти?
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03.05.2022 19:59 Ответить
всих на носарі посадить
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03.05.2022 20:43 Ответить
шухрич вже скільки днів не битий?
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03.05.2022 21:19 Ответить
Интересуюсь спросить: если , допустим, у бизнесмена из какой-то проукраинской партии в период смертельной войны с Россией в стане врага идут сериалы его продакшна...например - Сваты (телеканал Дом кино) - то в этом случае:

- считать пророссийской эту партию и передать её имущество государству;
- считать пророссийским такого бизнесмена и передать его имущество государству;
- это не западло... это другое...

Нужное подчеркнуть...
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03.05.2022 21:21 Ответить
а загалом якась фігня, я щось не пригадую щоб програма чи статут якоїсь партії заперечував агресію кацапстану і таке інше, що там прийняли типа не можна, а те що говорять деякі мудаки, члени партії, то не підстава партію заборонити, бо і прислуг урода можна ліквідувати.
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03.05.2022 21:22 Ответить
1) Де були цілих два місяці ?
2) Місяць на розгляд справи?
3) Слуги олігархів це проросійська партія ?
4) Як голосували риги за цей проект?
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03.05.2022 21:50 Ответить
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