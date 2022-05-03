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ВР 330 голосами заборонила в Україні діяльність проросійських партій

вр,рада,голосування,пульт

За закон №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій 3 травня проголосували 330 нардепів.

Про це повідомив у телеграмі депутат "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Рада отримала законопроєкт 7172-1 щодо процедури та наслідків заборони проросійських партій наприкінці березня.

Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, такі як:

- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

- виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань росії, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих росією, а також представників окупаційної адміністрації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

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- Визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

- Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

- визначений максимальний термін розгляду адміністративнрі справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.

- Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

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- У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Автор: 

ВР (15021) партія (371) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+58
"Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві. За словами авторів законопроекту, така норма дозволить пришвидшити розгортання сил опору у разі нападу агресора. "
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03.05.2022 15:11
+47
Трошки спізнились. На 8 років.
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03.05.2022 15:08
+42
"Слуги урода", н входили ні в які партії, до обрання в 2019 році. Це зробило їх патріотами? А ні краплі. Колаборанти, або корисні ідіоти. Поголовно.
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03.05.2022 15:13
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***! а шо це за формуліровки: заперечення агресії?... та її не заперечують навіть в кремлі.. ІдіатізЬм!
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03.05.2022 17:28 Відповісти
Есть и такие которые не признают агрессию раши - обычная вата, которой полно.
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03.05.2022 17:39 Відповісти
далі проросійські релігійні організації на черзі мають бути
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03.05.2022 17:50 Відповісти
Текст якось складно написаний.
ОПЗЖшників вже можна *****...ти?
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03.05.2022 19:59 Відповісти
всих на носарі посадить
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03.05.2022 20:43 Відповісти
шухрич вже скільки днів не битий?
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03.05.2022 21:19 Відповісти
Интересуюсь спросить: если , допустим, у бизнесмена из какой-то проукраинской партии в период смертельной войны с Россией в стане врага идут сериалы его продакшна...например - Сваты (телеканал Дом кино) - то в этом случае:

- считать пророссийской эту партию и передать её имущество государству;
- считать пророссийским такого бизнесмена и передать его имущество государству;
- это не западло... это другое...

Нужное подчеркнуть...
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03.05.2022 21:21 Відповісти
а загалом якась фігня, я щось не пригадую щоб програма чи статут якоїсь партії заперечував агресію кацапстану і таке інше, що там прийняли типа не можна, а те що говорять деякі мудаки, члени партії, то не підстава партію заборонити, бо і прислуг урода можна ліквідувати.
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03.05.2022 21:22 Відповісти
1) Де були цілих два місяці ?
2) Місяць на розгляд справи?
3) Слуги олігархів це проросійська партія ?
4) Як голосували риги за цей проект?
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03.05.2022 21:50 Відповісти
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