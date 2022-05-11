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Новини
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Рада 12 травня проведе пленарне засідання, - Корнієнко

корнієнко

Верховна Рада України у четвер, 12 травня, проведе пленарне засідання, повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"У нас завтра (12 травня) планується засідання. Часу ми не повідомляємо – це закрита інформація", – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, на цьому засіданні парламентарі мають намір розглянути законопроєкт №7371 "Про затвердження указу президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

"Працюватимемо над тим, щоб упродовж завтрашніх наших зборів ми дійшли до цього законопроєкту", – зазначив перший віцеспікер.

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Водночас він уточнив, що цей документ пов'язаний із ухваленим раніше законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб" (законопроєкт №7194), до якого глава держави вніс свої пропозиції.

"Президент не пропонує його скасовувати, а значно покращити. Зокрема покращити і процедуру того, як це відбуватиметься, і дещо змінити орієнтацію того органу, який за це відповідатиме: у тій редакції, яку ми ухвалили спочатку це було Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), але справді є слушні пропозиції, щоб цим опікувалося Міністерство юстиції", – пояснив Корнієнко.

Він також додав, що Кабінет Міністрів з огляду на це вже ухвалив відповідне рішення про створення "певного державного підприємства національного відновлення, національних інвестицій", до якого і передаватимуть конфісковане російське майно.

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Автор: 

ВР (15051) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+7
Закон України досі дозволяє перебування чорноморського флоту московії на території України до 2042 року (що прямо протирічить Конституції, де явно вказано, що в Україні не можуть розміщуватися іноземні військові бази).

Харківські угоди досі не денонсовано. Верховна Рада і у вус не дме. Це все, що треба про неї знати.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
+4
Так и визовый режим с рашей , Белорусию и Арменией не введён
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11.05.2022 23:40 Відповісти
+3
Цю ВР треба однозначно розігнати,як не працюючу. В них є прекрасні можливості працювати 24/7 без перериву.Під ВР є підземний перехід аж до КМ і вихід в метро. Вам що ******** не комфортно,поставити стільці і працювати,тоді ***** складіть повноваження і на фронт в окопи. Ви курви ,за два місяці даже не прйняли закон про заборону УПЦ МП.бо не на часі,у вас під боком філіал ФСБ (рф) КиєвоПечерська Лавра,ви і тут обісралися.Далі на має про що говорити,одні матюки.
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11.05.2022 23:22 Відповісти
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Ещё у ОПЗЖопы всё нахрен отобрать и за поребрик всех нах отправить.
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11.05.2022 22:47 Відповісти
Рада соизволила немножко поработать. Шашлычки, пикнички, поездки на острова с шоколадным загаром как в прошлом году нынче не планируете? И когда мы увидим отсчёт о проделанной за этот год ( 4 месяца ) работе?
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11.05.2022 22:53 Відповісти
Закон України досі дозволяє перебування чорноморського флоту московії на території України до 2042 року (що прямо протирічить Конституції, де явно вказано, що в Україні не можуть розміщуватися іноземні військові бази).

Харківські угоди досі не денонсовано. Верховна Рада і у вус не дме. Це все, що треба про неї знати.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Так и визовый режим с рашей , Белорусию и Арменией не введён
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11.05.2022 23:40 Відповісти
Слухайте, слушна думка... Якщо кацапів випхали з Європейського суду з прав людини, то ви можете посприяти заснуванню "Європейського суду зі справ скотини"? Ну, щоб мешканцям кацапстану було куди звертатися тепер?
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11.05.2022 23:59 Відповісти
Гм.. Не бачу зв'язку між моїм текстом і Вашим коментарем.
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12.05.2022 01:22 Відповісти
Цю ВР треба однозначно розігнати,як не працюючу. В них є прекрасні можливості працювати 24/7 без перериву.Під ВР є підземний перехід аж до КМ і вихід в метро. Вам що ******** не комфортно,поставити стільці і працювати,тоді ***** складіть повноваження і на фронт в окопи. Ви курви ,за два місяці даже не прйняли закон про заборону УПЦ МП.бо не на часі,у вас під боком філіал ФСБ (рф) КиєвоПечерська Лавра,ви і тут обісралися.Далі на має про що говорити,одні матюки.
показати весь коментар
11.05.2022 23:22 Відповісти
закон про ліквідацію (по факту - ліквідацію) касапського філіалу ФСБ/РПЦ прийнятий ще минулою Верховною Радою. Проблема - за його виконанням виконавчою владою, зокрема, мінюстом молюськи.
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11.05.2022 23:29 Відповісти
А где рада была в марте?
Помним в начале марта рады не было
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11.05.2022 23:27 Відповісти
Поміняли управління активами. Забрали вНАЗК і віддали Єрмаку на збереження. Пару тижнів назад ОПа вже підраховувала збитки від війни, нарахували аж 600 ярдів баксів. Однак щось не зрослось, комісія Єрмака не була допущена до грошиків. Дерибан відкладається. А Агрохімія аж радувався, що виділяють аж 40 ярдів.
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12.05.2022 00:12 Відповісти
 
 