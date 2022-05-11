Рада 12 травня проведе пленарне засідання, - Корнієнко

Верховна Рада України у четвер, 12 травня, проведе пленарне засідання, повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"У нас завтра (12 травня) планується засідання. Часу ми не повідомляємо – це закрита інформація", – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, на цьому засіданні парламентарі мають намір розглянути законопроєкт №7371 "Про затвердження указу президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

"Працюватимемо над тим, щоб упродовж завтрашніх наших зборів ми дійшли до цього законопроєкту", – зазначив перший віцеспікер.

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Водночас він уточнив, що цей документ пов'язаний із ухваленим раніше законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб" (законопроєкт №7194), до якого глава держави вніс свої пропозиції.

"Президент не пропонує його скасовувати, а значно покращити. Зокрема покращити і процедуру того, як це відбуватиметься, і дещо змінити орієнтацію того органу, який за це відповідатиме: у тій редакції, яку ми ухвалили спочатку це було Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), але справді є слушні пропозиції, щоб цим опікувалося Міністерство юстиції", – пояснив Корнієнко.

Він також додав, що Кабінет Міністрів з огляду на це вже ухвалив відповідне рішення про створення "певного державного підприємства національного відновлення, національних інвестицій", до якого і передаватимуть конфісковане російське майно.

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