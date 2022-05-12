В Запорожье раздался мощный взрыв: россияне запустили по городу крылатую ракету (обновлено)

Сегодня, 12 мая, в Запорожье местные жители услышали мощный взрыв в городе. При этом оглашения воздушной тревоги в регионе не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Запорожье был слышен мощный взрыв", - сообщают корреспонденты Суспільного.

Запорожская облгосадминистрация сообщила в фейсбуке: "Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по г. Запорожье. По предварительным данным горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия выпустила ракету по городу Запорожью. Атаку успешно отразили силы ПВО. ФОТО