В Запорожье раздался мощный взрыв: россияне запустили по городу крылатую ракету (обновлено)
Сегодня, 12 мая, в Запорожье местные жители услышали мощный взрыв в городе. При этом оглашения воздушной тревоги в регионе не было.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
"В Запорожье был слышен мощный взрыв", - сообщают корреспонденты Суспільного.
Запорожская облгосадминистрация сообщила в фейсбуке: "Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по г. Запорожье. По предварительным данным горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется".
Когда спрашивают, почему мировые цивилизации с технологиями и возможностями просто исчезли, становится абсолютно очевидно - что некто не особо грамотный, начинал террор.
за 2 місяця вони не продвинулися ні на Запоріжжя, ні на Оріхів, ні на Гуляйполе
І їм байдуже, що коїться у нас.
Чим більше росіяни витратять на нас, тим менше вірогідність що прилетить до них. Як то кажуть, дешево (за рахунок чужих життів і майна) і ефективно.
А потім привезуть ще пару тисяч Стінгерів...