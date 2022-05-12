РУС
В Запорожье раздался мощный взрыв: россияне запустили по городу крылатую ракету (обновлено)

Сегодня, 12 мая, в Запорожье местные жители услышали мощный взрыв в городе. При этом оглашения воздушной тревоги в регионе не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Запорожье был слышен мощный взрыв", - сообщают корреспонденты Суспільного.

Запорожская облгосадминистрация сообщила в фейсбуке: "Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по г. Запорожье. По предварительным данным горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется".

Россия выпустила ракету по городу Запорожью. Атаку успешно отразили силы ПВО.

+13
Якщо У Запорїжжі, то це місто. А якщо НА, то область. І не треба нічого видумувати. А якщо писати міст/область, то взагалі помилитися не вийде.
12.05.2022 11:00 Ответить
+12
террор. Большее они не могут.

Когда спрашивают, почему мировые цивилизации с технологиями и возможностями просто исчезли, становится абсолютно очевидно - что некто не особо грамотный, начинал террор.
12.05.2022 10:46 Ответить
+9
Путлєр перед смертю біснується 😡
12.05.2022 11:17 Ответить
Останнім часом автори статей назвою "Запоріжжя" визначають і місто і область. До області це неправильно, в результаті плутанина. Треба щоб про область писали, наприклад, чи Запорозчина чи Запорізька область. Я не відношу це до цієї статті.
12.05.2022 10:52 Ответить
Запо - розчин чого? Або місто Запоріжжя, або Запорізька область. Якщо конкретизація важлива та незрозуміла з контексту, то треба не ковтати слова, замість того, щоб вигадувати "новояз"
12.05.2022 10:59 Ответить
взагалі то історична назва це Запоріжчина - а Запорозчина то явно москалізм
12.05.2022 11:50 Ответить
Якщо У Запорїжжі, то це місто. А якщо НА, то область. І не треба нічого видумувати. А якщо писати міст/область, то взагалі помилитися не вийде.
12.05.2022 11:00 Ответить
вчіться розрізняти У та НА. нижче все правильно написав
12.05.2022 11:25 Ответить
Влучно. Крім того для ледачих є спєцьіальньій ру.форум.
12.05.2022 11:32 Ответить
Скорее всего в области, в городе тишина.
12.05.2022 10:56 Ответить
Я в это время был на улице в районе Фортечной-так бахнуло.как будто где-то поблизости,а ты говоришь тишина
12.05.2022 11:20 Ответить
Был сильный взрыв.
12.05.2022 11:25 Ответить
может пора уши почистить или ты в каком-то другом Запорожье?
12.05.2022 11:26 Ответить
Ну как же тишина? Мы только вышли на улицу, такой взрыв был...
12.05.2022 12:42 Ответить
Путлєр перед смертю біснується 😡
12.05.2022 11:17 Ответить
****, как в тире. Стреляю куда хочу и чем хочу. Ну а мы ответим очередным видосиком и выступлением перед парламентом острова Борнео.
12.05.2022 11:32 Ответить
Агов, 5 копійок, як ви там?
12.05.2022 11:34 Ответить
личинки опарыши не место им на планете о чём они хотят говорить
12.05.2022 11:45 Ответить
Орки все ближе и ближе к Запорожью. Пока есть прогресс на Харьковщине, здесь идет какой-то регресс.
12.05.2022 11:46 Ответить
де вони ближче стали?
12.05.2022 12:23 Ответить
Камышеваха, вчера обстрелянная - в 35 км от Запорожья. Да, их там нет. Надеюсь, и не будет. Но если будут - то это уже расстояние для градов.
12.05.2022 12:46 Ответить
Комишеваху вони і раніше з ураганів обстрілювали,
за 2 місяця вони не продвинулися ні на Запоріжжя, ні на Оріхів, ні на Гуляйполе
12.05.2022 13:28 Ответить
Живу в р-н пл. Фестивальної, гепнуло доволі громко.
12.05.2022 12:06 Ответить
Як це не гірко писати, але, на мою думку, Захід не поспішає надати Україні ПРО з однієї банальної причини - вони просто хочуть, щоб росіяни витратили запас ракет по Україні.
І їм байдуже, що коїться у нас.
Чим більше росіяни витратять на нас, тим менше вірогідність що прилетить до них. Як то кажуть, дешево (за рахунок чужих життів і майна) і ефективно.
А потім привезуть ще пару тисяч Стінгерів...
12.05.2022 12:13 Ответить
А ти вмієшь цими засобами користуватися? Впевнена що вчитись треба не один місяць! Це ж не танк 60 років, а новітні технології тому і ФСБ Росії за ними полюють. Крім того в країні багато ще різних "засланих" козачків та і своєї вати вистачає, що коригують вогонь артилерії по своїм же містам. А за копійчину і маму здадуть! Поки немає довіри до населення, до ЗСУ на передку є, а до тилових частин набагато меньше.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:17 Ответить
я слышал только раз из 4 странно(()((
12.05.2022 12:24 Ответить
за то падаль выстригла всю зелень и цветы косилкой почему нельзя его в расход по законам контрреволюци ......
12.05.2022 12:26 Ответить
Что за закон контреволюции?
12.05.2022 18:19 Ответить
 
 