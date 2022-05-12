РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости Война
16 039 41

Россия может попытаться повторно атаковать Киев, - Кличко

київ

Людям, которые возвращаются в Киев, власти не могут дать гарантий безопасности. Ведь столица остается главной целью России.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал телеканалу CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Кличко говорит, что взволнован слухами о возможности вероятного применения диктатором России Владимиром Путиным против столицы тактического ядерного оружия.

Кличко отметил, что пока в Украине идет война, гарантировать безопасность в Киеве власть не может, поэтому он призвал людей быть осторожными.

"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить... Как мэр Киева я говорю любому: "Извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии, пока в стране война". Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - сказал мэр Киева.

Читайте: Возвращаться в Киев можно после 8-9 мая, - Кличко

Кличко не сомневается, что Киев по-прежнему является "главной целью" России. По его словам, российские атаки могут произойти "в любую секунду".

Мэр столицы добавил, что война "изменила жизнь всех" и говорит, что держит кулаки, чтобы "скорее прекратить эту бессмысленную войну".

Киев (26138) Кличко Виталий (4681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ага,ви уже отримали М777,так використовуйте їх з любов'ю до Перемоги і нищіть ворога на всіх напрямках. Україна понад усе
показать весь комментарий
12.05.2022 10:50 Ответить
+8
я не понимаю - вот зачем поднимать бурю в стакане - в белоруссии сил для подобной атаки сейчас нет , вот зачем ? Единственное что нам угрожает это ракетные удары как и всей Украине
показать весь комментарий
12.05.2022 11:18 Ответить
+6
показать весь комментарий
12.05.2022 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага,ви уже отримали М777,так використовуйте їх з любов'ю до Перемоги і нищіть ворога на всіх напрямках. Україна понад усе
показать весь комментарий
12.05.2022 10:50 Ответить
как по мне властям Украины явно понравилось играть в солдатиков и наполеонов.. Генштаб просто поражает порой (или пресса Интернет) вбросами и зашкваром и как сказал Зеленский Космической фантастикой- которая часто противоречит информации их МО и генштаба???!! а про ЛДЕКСПЕРТОВ РАЗНОГО КАЛИБРА КАК И ПРОИ НФУ3 РАХЗ-ВЕДОК Я ВООБЩ0Е МОЛЧУ..не может быть так чтобы одна и та же структура давали инфу которая противоречит инфе данной ранее а потом все по новой как по мне то лучше ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ И НЕ НАГНЕТАТЬ ПАНИКУ ИСТЕРИКУ У НАСЕЛЕНИЯ... с "Е@анутым" Путиным "е@анарий *********" вообще делать прогнозы глупо они действуют иррационально противоестественно без какой либо логики и правил войны захотели то выдули в гудок и потом выдули иное то им хер НР нада то им вся Украина нада то им Крым бы удержать то им уже Швеция нужна на оперативно и тактически принимать решения и информацию по факту а не по тому как там стратегия говорит.. с Рашкой никакая стратегия и тактика не работает.. это ЗХОМБИ ПРИДУРКИ ВАТНИКИ МОРДОР ОРДА ДИКАРИ КОНЧЕННЫЕ *****..там вообще никакие логики законы правила не работает только одно УБИВАТЬ УБИВАТЬ И ЕЩЕ РАЗ УБИВАТЬ И ГНАТЬ ГНАТЬ И ГНАТЬ С УКРАИНЫ...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:36 Ответить
Навряд чи. 🤔 Немає ресурсів. Білоруси не підуть.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:55 Ответить
підуть. Бо вже ходили
показать весь комментарий
12.05.2022 11:09 Ответить
Пійти і вийти не рахується...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:12 Ответить
Він про атаку з повітря каже, а не наземно.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:30 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 11:00 Ответить
Брехня.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:56 Ответить
********* пил ковтати!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:05 Ответить
потрібно все децентралізовувати: адміністрування, виробництво, логістику, населення... Бо орки б'ють по скупченням та вузлам інфраструктури
показать весь комментарий
12.05.2022 11:08 Ответить
А в стокілометровій зоні кордону з кацапами виключно сільське господарство і сільский тип поселень без централізованого постачання опалення, газу тощо. Та і вирощувати тільки те що погано горить на полі. Це безпека.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:13 Ответить
Жодних **** кпвв і асф.доріг!(ТС, соррі за офтоп)
показать весь комментарий
12.05.2022 15:31 Ответить
Атакуй-не атакуй ,всё равно пойдёшь на *** ...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:11 Ответить
я не понимаю - вот зачем поднимать бурю в стакане - в белоруссии сил для подобной атаки сейчас нет , вот зачем ? Единственное что нам угрожает это ракетные удары как и всей Украине
показать весь комментарий
12.05.2022 11:18 Ответить
ну да)))

"портит инвестиционный климат"

"впечатление что по Киеву танки ездят"
показать весь комментарий
12.05.2022 11:28 Ответить
Мова саме про повітряні атаки! Просто мер Кличко- мер столиці і тому його показують по сі ен ен! А мера наприклад Миколаїва по сі ен ен не піарять, хоча туди прилітає частіше всіх мабуть. Отака справедливість і децентралізація! ( Саме тому постійні новини з м.києв бісять всі інші регіони і тому люди плюються на журналістів Марафону)
показать весь комментарий
12.05.2022 11:37 Ответить
Кличко уже на полставки в ОП устроился? А как там десант на Хрещатике не видел?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:30 Ответить
Кличко забрав у Київ усі Джавеліни...аж 5 тисяч...України залишив всього 10 тисяч...малувато... тре ще тисяч 20...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:33 Ответить
Сенат USA проголосує за допомогу Україні в 40 ярдів долярів фінансової підтримки каже Ненсі Полосі...Палата Представників вже проголосувала "ЗА"...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:40 Ответить
А може хтось цьому "стратегу" заткнути пельку? Бо вже дістав! "Не приїжджайте, можливий новий наступ, можливий тактичний ядерний удар"... Він що, бажає, щоб всі кияни на Заході назавжди лишилися? Чи йому інвестори не потрібні для відновлення Києва? Тільки паніку розганяє
показать весь комментарий
12.05.2022 11:51 Ответить
Согласен на все сто! Задолбали уже подобные иксперды. Не Пидалика это дело - озвучивать подобные вещи, для этого существует генштаб
показать весь комментарий
12.05.2022 13:27 Ответить
Кличко сознательно нагнетает обстановку?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:09 Ответить
Кличку надо прописать курс от Арестовича. Чиновнику этого уровня следовало бы держать себя в руках и как минимум, не тиражировать тревожные умонастроения. Сейчас начнется, Кличко сказал, Кличко что-то знает, надоело!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:16 Ответить
Ну если по правде то ракетный удар, в том числе ядерный со стороны РФ возможен по любому городу Украины. И что теперь? Это наша страна, и плевать на их удары, судьба правит всем.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:28 Ответить
посольства США і Великої Британії - найкращий запобіжник застосування ТЯЗ
показать весь комментарий
12.05.2022 12:30 Ответить
Знову проходи розмінували з сторони Білорусії?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:32 Ответить
Як бачимо Віталік Доля не може справитися з роботою комунальних підрозділів міста тому закликає не повертатися, посольства всі повернулися ,а мешканцям рекомендує не повертатися
показать весь комментарий
12.05.2022 12:43 Ответить
ой, ну боже мой. всполошилися. людина робить свою роботу, меле язиком. його спитали - він сказав. вчора ж писали, що путлер не відмовився від своїх планів, це офіційна ситуація на зараз. то Кличко і дотримується офіційної лінії партії. влада повинна гарантувати громадянам безпеку. але не може. то так і каже.
а кожен вже сам вирішує, де йому перебувати. я от в Києві і не виїжджала. їхала сьогодні в метро. народу - як шпротів у банці.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:06 Ответить
Просто НЕ в его компетенции озвучивать возможность или невозможность ядерного удара! Его дело выполнять обязанности мера города, а не совать свой нос в вопросы войны и геополитики
показать весь комментарий
12.05.2022 13:32 Ответить
с метро вообще уже охренели! какой дебил это расписание по сег. день держит!!?
показать весь комментарий
12.05.2022 21:05 Ответить
Так он же говорил, что после 9 можно в Киев возвращаться?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:10 Ответить
Он вечером забывает, о чем говорил утром, а тут уже столько времени прошло 😁
показать весь комментарий
12.05.2022 13:34 Ответить
Раптова втрата концентрації це хвороба всього покоління ігроманів.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:36 Ответить
Рашке не до киева сейчас
показать весь комментарий
12.05.2022 17:28 Ответить
 
 