Россия может попытаться повторно атаковать Киев, - Кличко

Людям, которые возвращаются в Киев, власти не могут дать гарантий безопасности. Ведь столица остается главной целью России.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал телеканалу CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Кличко говорит, что взволнован слухами о возможности вероятного применения диктатором России Владимиром Путиным против столицы тактического ядерного оружия.

Кличко отметил, что пока в Украине идет война, гарантировать безопасность в Киеве власть не может, поэтому он призвал людей быть осторожными.

"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить... Как мэр Киева я говорю любому: "Извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии, пока в стране война". Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - сказал мэр Киева.

Кличко не сомневается, что Киев по-прежнему является "главной целью" России. По его словам, российские атаки могут произойти "в любую секунду".

Мэр столицы добавил, что война "изменила жизнь всех" и говорит, что держит кулаки, чтобы "скорее прекратить эту бессмысленную войну".