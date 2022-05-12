Росія може спробувати повторно атакувати Київ, - Кличко

Людям, які повертаються до Києва, влада наразі не може дати гарантій безпеки. Адже столиця залишається "головною метою" Росії.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Кличко каже, що стурбований чутками про можливістю ймовірного застосування диктатором Росії Володимиром Путіним проти столиці тактичної ядерної зброї.

Кличко зауважив, що доки в Україні триває війна, гарантувати безпеку в Києві влада не може, тому він закликав людей бути обережними.

"Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми хвилюємося, і ми сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити... Як мер Києва я кажу будь-кому: "Вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії, поки в країні війна". Ми не можемо дати гарантії жодному українцю", - сказав мер Києва.

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Кличко не сумнівається, що Київ, як і раніше, є "головною метою" Росії. За його словами, російські атаки можуть статися "будь-якої секунди".

Мер столиці додав, що війна "змінила життя всіх" і каже, що тримає кулаки, щоб "якнайшвидше припинити цю безглузду війну".