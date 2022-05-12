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Новини Війна
16 033 41

Росія може спробувати повторно атакувати Київ, - Кличко

київ

Людям, які повертаються до Києва, влада наразі не може дати гарантій безпеки. Адже столиця залишається "головною метою" Росії.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Кличко каже, що стурбований чутками про можливістю ймовірного застосування диктатором Росії Володимиром Путіним проти столиці тактичної ядерної зброї.

Кличко зауважив, що доки в Україні триває війна, гарантувати безпеку в Києві влада не може, тому він закликав людей бути обережними.

"Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми хвилюємося, і ми сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити... Як мер Києва я кажу будь-кому: "Вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії, поки в країні війна". Ми не можемо дати гарантії жодному українцю", - сказав мер Києва.

Читайте: Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ, - Генштаб ЗСУ

Кличко не сумнівається, що Київ, як і раніше, є "головною метою" Росії. За його словами, російські атаки можуть статися "будь-якої секунди".

Мер столиці додав, що війна "змінила життя всіх" і каже, що тримає кулаки, щоб "якнайшвидше припинити цю безглузду війну".

Автор: 

Київ (19694) Кличко Віталій (3531)


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Топ коментарі
+11
Ага,ви уже отримали М777,так використовуйте їх з любов'ю до Перемоги і нищіть ворога на всіх напрямках. Україна понад усе
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12.05.2022 10:50 Відповісти
+8
я не понимаю - вот зачем поднимать бурю в стакане - в белоруссии сил для подобной атаки сейчас нет , вот зачем ? Единственное что нам угрожает это ракетные удары как и всей Украине
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12.05.2022 11:18 Відповісти
+6
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12.05.2022 11:00 Відповісти
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Ага,ви уже отримали М777,так використовуйте їх з любов'ю до Перемоги і нищіть ворога на всіх напрямках. Україна понад усе
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12.05.2022 10:50 Відповісти
как по мне властям Украины явно понравилось играть в солдатиков и наполеонов.. Генштаб просто поражает порой (или пресса Интернет) вбросами и зашкваром и как сказал Зеленский Космической фантастикой- которая часто противоречит информации их МО и генштаба???!! а про ЛДЕКСПЕРТОВ РАЗНОГО КАЛИБРА КАК И ПРОИ НФУ3 РАХЗ-ВЕДОК Я ВООБЩ0Е МОЛЧУ..не может быть так чтобы одна и та же структура давали инфу которая противоречит инфе данной ранее а потом все по новой как по мне то лучше ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ И НЕ НАГНЕТАТЬ ПАНИКУ ИСТЕРИКУ У НАСЕЛЕНИЯ... с "Е@анутым" Путиным "е@анарий *********" вообще делать прогнозы глупо они действуют иррационально противоестественно без какой либо логики и правил войны захотели то выдули в гудок и потом выдули иное то им хер НР нада то им вся Украина нада то им Крым бы удержать то им уже Швеция нужна на оперативно и тактически принимать решения и информацию по факту а не по тому как там стратегия говорит.. с Рашкой никакая стратегия и тактика не работает.. это ЗХОМБИ ПРИДУРКИ ВАТНИКИ МОРДОР ОРДА ДИКАРИ КОНЧЕННЫЕ *****..там вообще никакие логики законы правила не работает только одно УБИВАТЬ УБИВАТЬ И ЕЩЕ РАЗ УБИВАТЬ И ГНАТЬ ГНАТЬ И ГНАТЬ С УКРАИНЫ...
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12.05.2022 11:36 Відповісти
Навряд чи. 🤔 Немає ресурсів. Білоруси не підуть.
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12.05.2022 10:55 Відповісти
підуть. Бо вже ходили
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12.05.2022 11:09 Відповісти
Пійти і вийти не рахується...
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12.05.2022 11:12 Відповісти
Він про атаку з повітря каже, а не наземно.
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12.05.2022 11:30 Відповісти
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12.05.2022 11:00 Відповісти
Брехня.
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12.05.2022 11:56 Відповісти
********* пил ковтати!!!
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12.05.2022 11:05 Відповісти
потрібно все децентралізовувати: адміністрування, виробництво, логістику, населення... Бо орки б'ють по скупченням та вузлам інфраструктури
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12.05.2022 11:08 Відповісти
А в стокілометровій зоні кордону з кацапами виключно сільське господарство і сільский тип поселень без централізованого постачання опалення, газу тощо. Та і вирощувати тільки те що погано горить на полі. Це безпека.
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12.05.2022 11:13 Відповісти
Жодних **** кпвв і асф.доріг!(ТС, соррі за офтоп)
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12.05.2022 15:31 Відповісти
Атакуй-не атакуй ,всё равно пойдёшь на *** ...
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12.05.2022 11:11 Відповісти
я не понимаю - вот зачем поднимать бурю в стакане - в белоруссии сил для подобной атаки сейчас нет , вот зачем ? Единственное что нам угрожает это ракетные удары как и всей Украине
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12.05.2022 11:18 Відповісти
ну да)))

"портит инвестиционный климат"

"впечатление что по Киеву танки ездят"
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12.05.2022 11:28 Відповісти
Мова саме про повітряні атаки! Просто мер Кличко- мер столиці і тому його показують по сі ен ен! А мера наприклад Миколаїва по сі ен ен не піарять, хоча туди прилітає частіше всіх мабуть. Отака справедливість і децентралізація! ( Саме тому постійні новини з м.києв бісять всі інші регіони і тому люди плюються на журналістів Марафону)
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12.05.2022 11:37 Відповісти
Кличко уже на полставки в ОП устроился? А как там десант на Хрещатике не видел?
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12.05.2022 11:30 Відповісти
Кличко забрав у Київ усі Джавеліни...аж 5 тисяч...України залишив всього 10 тисяч...малувато... тре ще тисяч 20...
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12.05.2022 11:33 Відповісти
Сенат USA проголосує за допомогу Україні в 40 ярдів долярів фінансової підтримки каже Ненсі Полосі...Палата Представників вже проголосувала "ЗА"...
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12.05.2022 11:40 Відповісти
А може хтось цьому "стратегу" заткнути пельку? Бо вже дістав! "Не приїжджайте, можливий новий наступ, можливий тактичний ядерний удар"... Він що, бажає, щоб всі кияни на Заході назавжди лишилися? Чи йому інвестори не потрібні для відновлення Києва? Тільки паніку розганяє
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12.05.2022 11:51 Відповісти
Согласен на все сто! Задолбали уже подобные иксперды. Не Пидалика это дело - озвучивать подобные вещи, для этого существует генштаб
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12.05.2022 13:27 Відповісти
Кличко сознательно нагнетает обстановку?
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12.05.2022 12:09 Відповісти
Кличку надо прописать курс от Арестовича. Чиновнику этого уровня следовало бы держать себя в руках и как минимум, не тиражировать тревожные умонастроения. Сейчас начнется, Кличко сказал, Кличко что-то знает, надоело!
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12.05.2022 12:16 Відповісти
Ну если по правде то ракетный удар, в том числе ядерный со стороны РФ возможен по любому городу Украины. И что теперь? Это наша страна, и плевать на их удары, судьба правит всем.
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12.05.2022 12:28 Відповісти
посольства США і Великої Британії - найкращий запобіжник застосування ТЯЗ
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12.05.2022 12:30 Відповісти
Знову проходи розмінували з сторони Білорусії?
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12.05.2022 12:32 Відповісти
Як бачимо Віталік Доля не може справитися з роботою комунальних підрозділів міста тому закликає не повертатися, посольства всі повернулися ,а мешканцям рекомендує не повертатися
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12.05.2022 12:43 Відповісти
ой, ну боже мой. всполошилися. людина робить свою роботу, меле язиком. його спитали - він сказав. вчора ж писали, що путлер не відмовився від своїх планів, це офіційна ситуація на зараз. то Кличко і дотримується офіційної лінії партії. влада повинна гарантувати громадянам безпеку. але не може. то так і каже.
а кожен вже сам вирішує, де йому перебувати. я от в Києві і не виїжджала. їхала сьогодні в метро. народу - як шпротів у банці.
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12.05.2022 13:06 Відповісти
Просто НЕ в его компетенции озвучивать возможность или невозможность ядерного удара! Его дело выполнять обязанности мера города, а не совать свой нос в вопросы войны и геополитики
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12.05.2022 13:32 Відповісти
с метро вообще уже охренели! какой дебил это расписание по сег. день держит!!?
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12.05.2022 21:05 Відповісти
Так он же говорил, что после 9 можно в Киев возвращаться?
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12.05.2022 13:10 Відповісти
Он вечером забывает, о чем говорил утром, а тут уже столько времени прошло 😁
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12.05.2022 13:34 Відповісти
Раптова втрата концентрації це хвороба всього покоління ігроманів.
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12.05.2022 15:36 Відповісти
Рашке не до киева сейчас
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12.05.2022 17:28 Відповісти
 
 