Россияне ударили ракетой по Харьковщине, есть погибшие и раненые

На Харьковщине в результате ракетного удара по г. Дергачи утром 12 мая один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он проинформировал о ситуации в Харьковской области по состоянию на 12 мая.

По его словам, минувшие сутки прошли в Харькове сравнительно тихо, враг не наносил ударов по самому городу. Однако от обстрелов страдают населенные пункты области.

"Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, есть 3 пострадавших", - сказано в сообщении.

Синегубов в очередной раз подчеркнул, что ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью: "Не находитесь без потребности на улице и будьте осторожны".

Также он сообщил, что работа по восстановлению критической инфраструктуры области не прекращается. К примеру, на днях запустили газоснабжение в 7 селах Боровской громады. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в районах Харькова и селах области, пострадавших от обстрелов.

Обновлена информация об обстреле Дергачей.

Позже в фейсбуке появилось сообщение Дергачевского городского головы Вячеслава Задоренко, который отметил, что город обстреляли с ракет системы "Ураган", а также опубликовал фото и видеофиксацию повреждений.

А нардеп Алексей Гончаренко в телеграм-канале уточнил, что сильно пострадало здание поликлиники и службы экстренной медицины, уничтожили рентген кабинет. Также попали в дом культуры, где находится гуманитарный центр, там раздают гуманитарку.

"Я думаю все и так понимают, что никаких военных объектов там нет. Цель врага – гуманитарная катастрофа в прифронтовых городах. Что еще раз подтверждает, что никакие они не "асвобадители", а самые обычные террористы и бандиты", - подчеркнул нардеп.