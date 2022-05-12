Росіяни вдарили ракетою по Харківщині, є загиблий і поранені (оновлено)

На Харківщині внаслідок ракетного удару по м. Дергачі вранці 12 травня одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він поінформував про ситуацію на Харківщині станом на 12 травня.

За його словами, минула доба пройшла в Харкові порівняно тихо, ворог не завдавав ударів по самому місту. Однак від обстрілів потерпають населені пункти області.

"Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждалих", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли громаду Лозової на Харківщині, загинула одна людина, - мер Зеленський. ВIДЕО

Синєгубов вкотре наголосив, що в жодному разі не можна розслаблятися і нехтувати власною безпекою: "Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні".

Також він повідомив, що робота з відновлення критичної інфраструктури області не припиняється. Наприклад, днями запустили газопостачання в 7 селах Борівської громади. Тривають роботи з відновлення газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів.

Оновлена інформація щодо обстрілу Дергачів.

Пізніше у фейсбуці з'явилось повідомлення Дергачівського міського голови В'ячеслава Задоренка, який зазначив, що місто обстріляли з ракет системи "Ураган" , а також опублікував фото і відеофіксацію пошкоджень.

А нардеп Олексій Гончаренко у телеграм-каналі уточнив, що сильно постраждало приміщення поліклініки і служби екстреної медицини, знищили рентген кабінет. Також влучили в будинок культури, де міститься гуманітарний центр, там роздають гуманітарку.

"Я думаю всі і так розуміють, що ніяких військових об'єктів там немає. Ціль ворога – гуманітарна катастрофа у прифронтових містах. Що ще раз підтверджує, що ніякі вони не "асвабадітєлі", а звичайнісінькі терористи та бандити", - наголосив нардеп.