Сытник назначен заместителем главы НАПК

Сегодня, 12 мая, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков избрал себе заместителя – им стал Артем Сытник, который в случае отсутствия главы ведомства будет выполнять его полномочия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сытник будет отвечать за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Артем Сытник также при отсутствии председателя будет исполнять его обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия директора НАБУ будет временно выполнять Углава, - пресс-служба Бюро. ФОТО

В 2015 году Артем Сытник по результатам первого в Украине независимого конкурса на должность руководителя органа власти был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Он занимал этот пост до 2022 года и с командой фактически создал этот орган.

"За период его руководства НАБУ стало стандартом доброчесности в системе органов власти Украины, угрозой каждого коррупционера. Так, НАБУ привлекло к ответственности более 1000 коррупционеров. Среди них — 6 министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 22 народных депутата, 70 судей и 94 руководителя государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Также читайте: НАПК напомнило чиновникам, чтобы не забывали декларировать ценные подарки

"Артем Сытник - человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его к антикоррупционному фронту Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента", - подчеркнул Глава НАПК Александр Новиков.

Александр Стародубцев, занимавший эту должность раньше, и дальше будет работать в команде команд НАПК - в должности заместителя руководителя аппарата.

"Среди его полномочий останутся координация HR-направления, ИТ и просветительской работы. Следовательно, он продолжит координировать внедрение проекта UkraineNOW. Визия будущего, реализуемая при поддержке "Антикоррупционной инициативы ЕС", проекта по использованию искусственного интеллекта DataMining, методологий OK results) и "Пяти дисциплин", заниматься развитием ERP-системы управления делами, которая фактически переводит всю работу органа в диджитал-среду. Так, в 2021 НАПК стало первым органом власти в Украине, команда которого внедрила такую ​​систему в работу", - отмечено в сообщении.