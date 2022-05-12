РУС
Сытник назначен заместителем главы НАПК

Сегодня, 12 мая, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков избрал себе заместителя – им стал Артем Сытник, который в случае отсутствия главы ведомства будет выполнять его полномочия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сытник будет отвечать за следующие направления:

  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
    Артем Сытник также при отсутствии председателя будет исполнять его обязанности.

В 2015 году Артем Сытник по результатам первого в Украине независимого конкурса на должность руководителя органа власти был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Он занимал этот пост до 2022 года и с командой фактически создал этот орган.

"За период его руководства НАБУ стало стандартом доброчесности в системе органов власти Украины, угрозой каждого коррупционера. Так, НАБУ привлекло к ответственности более 1000 коррупционеров. Среди них — 6 министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 22 народных депутата, 70 судей и 94 руководителя государственных предприятий", - говорится в сообщении.

"Артем Сытник - человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его к антикоррупционному фронту Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента", - подчеркнул Глава НАПК Александр Новиков.

Александр Стародубцев, занимавший эту должность раньше, и дальше будет работать в команде команд НАПК - в должности заместителя руководителя аппарата.

"Среди его полномочий останутся координация HR-направления, ИТ и просветительской работы. Следовательно, он продолжит координировать внедрение проекта UkraineNOW. Визия будущего, реализуемая при поддержке "Антикоррупционной инициативы ЕС", проекта по использованию искусственного интеллекта DataMining, методологий OK results) и "Пяти дисциплин", заниматься развитием ERP-системы управления делами, которая фактически переводит всю работу органа в диджитал-среду. Так, в 2021 НАПК стало первым органом власти в Украине, команда которого внедрила такую ​​систему в работу", - отмечено в сообщении.

+10
Сытник нигде не пропадет. Не обязательно быть грамотным профессионалом. Нужно быть просто Сытныком
12.05.2022 13:31
+6
учитывая что коррупция цветет и пахнет, что было как до этого кренделя, так и после него, то со своей работой этут чудак не справился ... нахрен он тогда нужен спрашивается? .... походу таки успел собрать досье на политшлюшек ... теперь будет болтаться во власти до пенсии
12.05.2022 13:44
+6
Потужний сигнал Заходу чи дійсно хоче Україна бути членом НАТО і ЄС.
12.05.2022 14:05
