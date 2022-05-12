Ситника призначено заступником очільника НАЗК

Сьогодні, 12 травня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков обрав собі заступника - ним став Артем Ситник, який у разі відсутності голови відомства виконуватиме його повноваження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Ситник відповідатиме за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Артем Ситник також у разі відсутності голови виконуватиме його обов’язки.

У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду голови Національного антикорупційного бюро України. Він обіймав цю посаду до 2022 року і з командою фактично створив цей орган.

"За період його керівництва НАБУ стало стандартом доброчесності в системі органів влади України, загрозою кожного корупціонера. Так, НАБУ притягнуло до відповідальності понад 1000 корупціонерів. Поміж них — 6 міністрів та їхніх заступників, 13 керівників центральних органів виконавчої влади, 22 народних депутати, 70 суддів та 94 керівника державних підприємств", - сказано в повідомленні.

"Артем Ситник — людина з унікальним в умовах України досвідом. Повернення його до антикорупційного фронту України важливе для повного подолання корупційних ризиків у воєнний та післявоєнний час спільно з командами президента, уряду і парламенту", - підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.



Олександр Стародубцев, який обіймав цю посаду раніше, і далі працюватиме в команді команд НАЗК - на посаді заступника керівника апарату.

"Поміж його повноважень залишаться координація HR-напрямку, ІТ та просвітницької роботи. Отже, він продовжить координувати впровадження проєкту UkraineNOW. Візія майбутнього, що реалізується за підтримки "Антикорупційної ініціативи ЄС", проєкту з використання штучного інтелекту DataMining, методологій OKR (objectives and key results) та "П‘яти дисциплін", займатися розвитком ERP-системи управління справами, яка фактично переводить всю роботу органу в діджитал-середовище. Так, у 2021 НАЗК стало першим органом влади в Україні, команда якого впровадила таку систему в роботу", - зазначено в повідомленні.