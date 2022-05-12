УКР
Новини
7 179 22

Ситника призначено заступником очільника НАЗК

ситник

Сьогодні, 12 травня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков обрав собі заступника - ним став Артем Ситник, який у разі відсутності голови відомства виконуватиме його повноваження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Ситник відповідатиме за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Артем Ситник також у разі відсутності голови виконуватиме його обов’язки.

Читайте також: Повноваження Ситника на посаді директора закінчуються 16 квітня, – НАБУ

У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду голови Національного антикорупційного бюро України. Він обіймав цю посаду до 2022 року і з командою фактично створив цей орган.

"За період його керівництва НАБУ стало стандартом доброчесності в системі органів влади України, загрозою кожного корупціонера. Так, НАБУ притягнуло до відповідальності понад 1000 корупціонерів. Поміж них — 6 міністрів та їхніх заступників, 13 керівників центральних органів виконавчої влади, 22 народних депутати, 70 суддів та 94 керівника державних підприємств", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК і Офіс генпрокурора хочуть конфіскувати закордонне майно росіян на користь України

"Артем Ситник — людина з унікальним в умовах України досвідом. Повернення його до антикорупційного фронту України важливе для повного подолання корупційних ризиків у воєнний та післявоєнний час спільно з командами президента, уряду і парламенту", - підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Олександр Стародубцев, який обіймав цю посаду раніше, і далі працюватиме в команді команд НАЗК - на посаді заступника керівника апарату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і просить громадян допомагати доповнювати список

"Поміж його повноважень залишаться координація HR-напрямку, ІТ та просвітницької роботи. Отже, він продовжить координувати впровадження проєкту UkraineNOW. Візія майбутнього, що реалізується за підтримки "Антикорупційної ініціативи ЄС", проєкту з використання штучного інтелекту DataMining, методологій OKR (objectives and key results) та "П‘яти дисциплін", займатися розвитком ERP-системи управління справами, яка фактично переводить всю роботу органу в діджитал-середовище. Так, у 2021 НАЗК стало першим органом влади в Україні, команда якого впровадила таку систему в роботу", - зазначено в повідомленні.

Ситник Артем (863) НАЗК (1708)
Сытник нигде не пропадет. Не обязательно быть грамотным профессионалом. Нужно быть просто Сытныком
показати весь коментар
12.05.2022 13:31 Відповісти
Новіков декларував жигуль і субару, яку в нього вкрали. Цей теж бідний і чесний замістітєль. Огидно, навіть для зелі
показати весь коментар
12.05.2022 14:08 Відповісти
Ну, ось що може написати "Підлога"? Тільки якусь муйню.
показати весь коментар
12.05.2022 16:30 Відповісти
учитывая что коррупция цветет и пахнет, что было как до этого кренделя, так и после него, то со своей работой этут чудак не справился ... нахрен он тогда нужен спрашивается? .... походу таки успел собрать досье на политшлюшек ... теперь будет болтаться во власти до пенсии
показати весь коментар
12.05.2022 13:44 Відповісти
Короче як в борделі. Не б**дей поміняли, а кроваті
показати весь коментар
12.05.2022 13:53 Відповісти
Потужний сигнал Заходу чи дійсно хоче Україна бути членом НАТО і ЄС.
показати весь коментар
12.05.2022 14:05 Відповісти
При Ситнику, набу нарило кримінальну справу на дружбана рашистів і незамінного друга зелені - татарова. Однак зелені гниди, своїх мародерів не кидають, і злили через бенедиктову цю справу про грабіж країни на десятки мільйонів. А лохторат73% і далі не роздупляється, як їх бубочка наїпав з новими ліцамі
показати весь коментар
12.05.2022 14:19 Відповісти
Так багато справ Ситника та ко про татарових і тп не пустили в роботу....
показати весь коментар
12.05.2022 14:25 Відповісти
ситник молодець! досих пор помню рожи свиней где сытнику заносили 6 млн. долл и он всех их повязал, один до сих пор в бегах
показати весь коментар
12.05.2022 14:25 Відповісти
Вони всі молодці, тільки гинуть на фронті прості хлопці
показати весь коментар
12.05.2022 15:31 Відповісти
На городі бузина, а ...
показати весь коментар
12.05.2022 16:22 Відповісти
а при чем тут это? логика не твой конек ..
показати весь коментар
12.05.2022 19:39 Відповісти
там нічого не робив. тепер тут нічого не робитиме...
показати весь коментар
12.05.2022 14:27 Відповісти
існування без "кормушки" не можливе
показати весь коментар
12.05.2022 14:41 Відповісти
Непотопляямий
показати весь коментар
12.05.2022 15:44 Відповісти
Бл,,ть ****,не замінімий
показати весь коментар
12.05.2022 16:05 Відповісти
Ви праві вони незамінні, перевірені, системні. А на горизонті маячать сотні мільярдів на відновлення України. Чуваки налаштовують систему
показати весь коментар
12.05.2022 16:09 Відповісти
Велика шана і подяка пану Артему за професіоналізм та принциповість. Сил і наснаги у боротьбі з корупцією, за справедливість.
показати весь коментар
12.05.2022 16:26 Відповісти
Этот молодой генерал -ворюга СИТНИК хорошо пристроился !Как воровал и бездельничал 5 лет так и воровать и дурак валять будет и дальше, ещё минимум 5лет !!и кто это так за него тянет "мазу"?? А??? А ещё говорили что Зеленский против него!!
показати весь коментар
12.05.2022 17:00 Відповісти
Цитата: "Артем Ситник - людина з унікальним в умовах України досвідом..."
Я просто ВИМАГАЮ від авторів цього пасквіля надати мені розгорнуте тлумачення вислову "в умовах України" що це б**ь таке?!, що в ньому з'явився унікальний досвід у Артема Ситника !?
Нас що тут? за бовдурів тримають?!
показати весь коментар
12.05.2022 17:02 Відповісти
Прелєєєєсно
показати весь коментар
12.05.2022 17:06 Відповісти
так это хорошо или плохо?
показати весь коментар
12.05.2022 19:40 Відповісти
 
 